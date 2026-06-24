HYXI lanza Aura All-in-One ESS y Halo Micro ESS Series en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- HYXI, recientemente renombrada (antes "HYXiPOWER"), hizo su debut en Intersolar Europe 2026, presentando HYXI Aura All-in-One ESS y la renovada serie HYXI Halo Micro ESS en el stand B4.430. HYXI también exhibió Atlas C&I ESS y Muse AI-Native Energy OS, presentando una visión clara para la gestión inteligente de la energía en aplicaciones residenciales, comerciales y a gran escala.

Como lanzamiento estrella del evento, HYXI Aura presenta una solución integral de almacenamiento de energía residencial de última generación con capacidad de respaldo mejorada, expansión flexible e instalación simplificada. Diseñado para la gestión energética integral del hogar, el sistema ofrece alimentación de respaldo sin interrupciones, sin necesidad de gateways ni cajas de respaldo adicionales, y permite a los usuarios aumentar la capacidad de almacenamiento con el tiempo mediante la expansión flexible de la batería.

HYXI también amplió su cartera de microalmacenamiento con la presentación del HYXI Halo 5 Micro ESS acoplado a CA y el HYXI Halo PV Micro ESS, fortaleciendo aún más su oferta de almacenamiento de energía para balcones y viviendas. Halo 5 es un sistema compacto integral de 5 kWh diseñado para hogares que buscan mayor capacidad en un espacio reducido, mientras que Halo PV permite la integración directa en el lado fotovoltaico para un mejor aprovechamiento de la energía solar. Junto con la solución Halo AC existente, la serie Halo ofrece opciones flexibles de almacenamiento de energía para residentes de apartamentos, usuarios de energía solar en balcones y propietarios de viviendas que buscan una experiencia de almacenamiento de energía sencilla, duradera y escalable.

Para el mercado comercial e industrial europeo, en rápido crecimiento, HYXI destacó el sistema de almacenamiento de energía (ESS) Atlas de 261 kWh con refrigeración líquida, diseñado para ayudar a las empresas a optimizar los costes energéticos y maximizar la rentabilidad a largo plazo mediante una gestión energética inteligente y operaciones optimizadas.

La base de toda la gama de productos es HYXI Muse, el sistema operativo de energía con IA nativa. Integrado en el ecosistema de almacenamiento, inversores y nube de HYXI, permite la programación inteligente de la energía, el mantenimiento predictivo, una gestión de seguridad mejorada y la integración con centrales eléctricas virtuales (VPP), transformando los sistemas energéticos de activos pasivos en socios energéticos autónomos.

Durante la feria, HYXI recibió la certificación EUPD Research Top Brand 2026 y firmó acuerdos de cooperación estratégica con varios socios internacionales, reforzando aún más su presencia en el mercado global.

"Europa sigue siendo un mercado estratégico clave para HYXI", afirmó David Shen, director general del Centro de Negocios Internacionales de HYXI. "Al combinar tecnologías energéticas avanzadas con inteligencia artificial nativa, nos comprometemos a ofrecer soluciones energéticas más inteligentes, fiables y accesibles en todo el mundo!."

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