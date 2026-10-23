HYXI organiza el Día Europeo del Socio 2026 y presenta su matriz de productos para escenarios completos

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- HYXI celebró con éxito su Día Europeo del Socio 2026 en su sede de Hangzhou el pasado día 21 de octubre, bajo el lema "Descubre dónde empieza, da forma al futuro". Cerca de 60 distribuidores, instaladores, expertos del sector y representantes de los medios de comunicación del Benelux, España, Francia y otros países se reunieron para visitar la fábrica, el proyecto insignia y la sala de exposiciones de HYXI, y presenciar el lanzamiento de su matriz de productos de última generación.

Durante el evento, HYXI firmó un acuerdo estratégico con un instalador líder neerlandés y otorgó el premio al Instalador Destacado a sus socios principales. HYXI también recibió el premio "Mejor Marca" en los Países Bajos, otorgado por EUPD Research.

Experiencia de primera mano: Socios europeos visitan el Centro de Innovación de HYXI

Los socios europeos llevaron a cabo la visita a la fábrica de HYXI, un proyecto emblemático, y su sala de exposiciones, obteniendo una visión completa de su capacidad de I+D y su excelencia en la fabricación.

Estas son unas instalaciones industriales y profesionales de primer nivel, con tecnología de vanguardia. Nos enorgullece trabajar con HYXI, afirmó un socio francés.

Un instalador holandés elogió el diseño del producto: La complejidad dificulta la ejecución, y HYXI lo entiende perfectamente. Han logrado una instalación muy sencilla y sin errores.

Un socio español añadió: Esperamos profundizar nuestra cooperación basada en la confianza mutua y una comunicación fluida, y agradecemos a HYXI su constante apoyo dedicado realizado en primera línea.

Profundidad estratégica: Matriz energética integral para Europa

El lanzamiento del nuevo producto comenzó con un discurso de bienvenida de Liu Chao, consejero delegado de HYXI, quien destacó la sólida base tecnológica de la compañía en fabricación inteligente, control de calidad y gestión energética basada en IA, ofreciendo una relación calidad-precio inigualable.

David Shen, director general del Centro de Negocios Internacionales de HYXI, describió la estrategia global, destacando especialmente que el éxito de una marca se basa en productos competitivos, un servicio fiable y alianzas a largo plazo. HYXI está plenamente comprometida a ganarse y honrar esa confianza mediante productos fiables y un soporte continuo.

Ampliando el compromiso local, Han Yin, presidente de HYXI Europa, destacó: Estamos modernizando nuestra sede europea y ampliando nuestros equipos de servicio locales para ofrecer soporte integral en todo el continente.

James Wang, director de productos y soluciones en el extranjero, dio a conocer la gama de productos europeos hechos a medida de HYXI: El emblemático ESS de microalmacenamiento de la serie HYXI Halo, el ESS residencial todo en uno HYXI Aura y los recientemente lanzados paquetes de baterías de las series C&I ESS y QS de HYXI Atlas de 100 kWh.

Reconocimiento de la industria y expansión de la huella local

Daniel Fuchs, director de atención al cliente de EUPD Research, entregó a HYXI el premio "Top Brand PV Netherlands 2026", y señaló que las modernizaciones del almacenamiento de energía presentan enormes oportunidades de mercado perfectamente alineadas con el diseño estratégico de HYXI.

Al cerrar el evento, HYXI llevó a cabo la firma de un acuerdo estratégico junto a Dijkman Zonne-energie y honró a Dijkman y VictorWatt como Instaladores Destacados. En el futuro, HYXI sigue comprometido a profundizar la localización europea y ofrecer soluciones de energía limpia inteligentes y fiables para empoderar a sus socios de nivel mundial.

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