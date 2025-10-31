HYXiPOWER lanza el "Premio a los Instaladores 2025" en la Mesa Exclusiva de Instaladores en Ámsterdam

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- HYXiPOWER, en colaboración con BM Energy, organizó una mesa redonda exclusiva para instaladores en Ámsterdam, donde la empresa presentó oficialmente el "Premio a los Instaladores 2025", una nueva iniciativa que reconoce a los instaladores más destacados que impulsan la transición hacia la energía limpia en los Países Bajos.

El evento reunió a profesionales de la energía solar y el almacenamiento de energía para disfrutar de presentaciones interactivas, debates abiertos y un ambiente distendido de networking en un cálido entorno otoñal.

Premio a los Instaladores 2025

El programa anima a los instaladores certificados de HYXiPOWER a compartir proyectos que suministran energía a hogares y comunidades, a la vez que les permite obtener premios exclusivos.

Cuantos más proyectos completen los instaladores, más alto ascenderán en la clasificación y mayores serán sus recompensas:

Premio de oro (1 ganador) : Leapmotor T03 EV (valorado en €19.000)

Leapmotor T03 EV (valorado en €19.000) Premio de plata (2 ganadores) : E-bike (valorado en €2.500)

E-bike (valorado en €2.500) Premio de bronce (7 ganadores) : KNIPEX Electricial Tool Set (valorado en €1.000)

Periodo de la campaña: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

Envío de proyectos: www.hyxipower.com/nl/InstallersEvent

Abierto a todos los instaladores certificados por HYXiPOWER en los Países Bajos.

¿Aún no está certificado? Contáctenos: NL.sales@hyxipower.com.

Batería todo en uno

Durante el evento, HYXiPOWER presentó su innovadora batería todo en uno, diseñada para simplificar la instalación, mejorar la seguridad y optimizar la flexibilidad.

"Mis amigos la llaman 'pastilla para lavavajillas' porque tiene todo lo necesario", comentó Tim Roggeveen, Gerente de Cuentas de HYXiPOWER Países Bajos. "A los instaladores les encanta porque es compacta, modular y fácil de instalar".

El inversor híbrido del módulo base se ajusta automáticamente a los cambios de capacidad. Los clientes pueden empezar con una instalación pequeña y ampliarla posteriormente, mientras que los instaladores solo necesitan tener dos productos en stock: el módulo base y el módulo de batería.

Cada módulo de batería cuenta con su propio BMS y sensores de temperatura integrados, lo que garantiza la máxima fiabilidad. Con un grado de protección IP67, el sistema funciona a la perfección entre -20 °C y +50 °C, tanto en interiores como en exteriores.

Potenciando a los instaladores

La Mesa del Instalador también destacó el compromiso de HYXiPOWER con su red de instaladores y la simplificación de la instalación.

Han Yin, presidente de HYXiPOWER Europa, enfatizó la etiqueta HYXiONE: "Con nuestra sede europea en los Países Bajos, estamos en una excelente posición para brindar soporte a los instaladores. Si surge algún problema que requiera asistencia, nuestro equipo de servicio puede estar en sus instalaciones con repuestos en un plazo de tres horas".

Yin resaltó la experiencia de HYXiPOWER en I+D de grado automotriz: "Solo tres empresas en el mundo pueden producir baterías tanto para vehículos eléctricos como para sistemas de almacenamiento de energía: Tesla, BYD y HYXiPOWER. Esto hace que nuestra posición sea verdaderamente excepcional".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807976/HYXiPOWER_Installer_s_Table.jpg

