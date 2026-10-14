(Información remitida por la empresa firmante)

- La IA agéntica y la seguridad de red cobran protagonismo en el evento Telco Days 2026 de Software Mind, junto a Telefónica, Amdocs e IBM

Conferencia online gratuita el 6 de noviembre, disponible bajo demanda, que incluye una encuesta de ROCCO a más de 300 líderes del sector de las telecomunicaciones, el tema del fraude por SMS impulsado por IA y una ponencia magistral del físico Andrzej Dragan.

CRACOVIA, Polonia, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Los operadores de telecomunicaciones están experimentando con la IA. Sin embargo, transformar esos experimentos en resultados medibles es mucho más complejo. Telco Days 2026, una conferencia virtual gratuita organizada por Software Mind para el 6 de noviembre, se centra en salvar esa brecha bajo el lema Hoja de ruta hacia la IA de agentes y redes más seguras, y contará con ponentes de Telefónica, Amdocs, IBM, Alianza, Next Mobile, ROCCO y Tallence.

En la sesión Expectativas frente a realidad, Jason Bryan, de ROCCO, expondrá la opinión de más de 300 líderes del sector de las telecomunicaciones sobre la IA, abordando las preguntas que más se plantean los operadores: ¿qué casos de uso justifican la inversión?, ¿por qué se estancan los proyectos piloto antes de pasar a producción? y ¿qué diferencia los beneficios reales de las meras expectativas?

La primera ponencia corre a cargo de Andrzej Dragan, profesor de la Universidad de Varsovia, y trata sobre si las máquinas pueden pensar.

Next Mobile mostrará cómo la IA generativa opera en ambos lados del canal SMS, tanto facilitando el fraude como sirviendo de defensa frente a él. Software Mind presentará la hoja de ruta de su solución Amplitiv Signaling Firewall. Telefónica, Tallence y Software Mind revelarán cómo el modelo de prestación nearshore transformó el modelo operativo de facturación de Telefónica; Amdocs hablará sobre la transformación de las plataformas BSS en motores de monetización, y Alianza explorará la IA de voz orquestada a través de la red del operador. La sesión de IBM se anunciará próximamente.

La IA en el sector de las telecomunicaciones está superando la fase de pruebas de concepto, y los operadores están descubriendo que la autonomía conlleva tanto mayores riesgos como una reducción de la carga de trabajo, afirmó Dawid Mielnik, director general de Telecomunicaciones en Software Mind. Una decisión errónea de la IA repercute en la calidad del servicio y en la confianza del cliente, además de suponer un riesgo operativo real. Por ello, la IA agéntica en las telecomunicaciones debe comprender las redes, y no limitarse al lenguaje.

El evento se llevará a cabo el 6 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. (CET), y todas las sesiones estarán disponibles bajo demanda posteriormente. Los asistentes obtendrán lecciones prácticas de equipos que ya implementan IA en entornos de producción. Regístrese gratis en softwaremind.com/events/telco-days-2026.

Acerca de Software Mind

Software Mind, un socio tecnológico global, ofrece servicios de consultoría y desarrollo de software impulsados por aceleradores de IA, ayudando a las empresas a transformar su experiencia en IA, nube y datos en valor empresarial cuantificable. En el sector de las telecomunicaciones, la compañía cuenta con más de 25 años de experiencia en ingeniería dentro de las redes de operadores —abarcando tecnologías como SS7, Diameter, SIP, IMS y roaming— y desarrolla la suite de productos Amplitiv para roaming, seguridad de señalización y voz.

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