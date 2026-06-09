La IA ahorra tiempo a los profesionales sanitarios y genera un impacto cuantificable en la asistencia

Paciente y cuidador - PHILIPS

(Información remitida por la empresa firmante)

La inteligencia artificial ahorra a los profesionales sanitarios el equivalente a 16 días laborables al año

El 39% afirma que la IA ha detectado o ayudado a prevenir posibles errores médicos al menos tres veces en los últimos tres meses

Ámsterdam, 9

La inteligencia artificial ya está ahorrando a los profesionales sanitarios el equivalente a más de 16 días laborables al año y les está ayudando a atender a más pacientes, si bien los sistemas sanitarios corren el riesgo de quedarse atrás debido a una formación inadecuada y a una infraestructura fragmentada. Así lo indican las conclusiones de "Philips Future Health Index", la undécima edición de este informe global basado en las opiniones de más de 2.000 profesionales sanitarios y 20.000 pacientes de 10 países.

Los resultados del Future Health Index 2026 demuestran que la IA ya está remodelando activamente la prestación de la asistencia sanitaria hacia un modelo más híbrido, basado en equipos de atención ampliados. Casi dos tercios (65%) de los profesionales clínicos han aumentado el uso de las herramientas de IA que se les proporcionan en el trabajo, con beneficios cuantificables:

- Los clínicos señalan que la IA les ahorra tiempo cada semana. Casi la mitad (46%) declaró un ahorro de tiempo de al menos 132 horas anuales de media, lo que equivale a más de tres semanas laborales completas.

- El 50% afirma tener más capacidad para atender a pacientes, con una media de ocho pacientes más a la semana, gracias a la IA.

Este tiempo liberado se reinvierte en trabajo clínico de mayor valor y en las relaciones con los pacientes, lo que cambia de forma fundamental la forma en que se presta la atención.

"Lo que resulta realmente alentador es que la IA ya está marcando una diferencia tangible en la práctica clínica diaria, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Estamos viendo cómo las personas ahorran una cantidad significativa de tiempo, atienden a más pacientes y se sienten mejor en el trabajo. En esencia, la IA están disponible para apoyar a los profesionales sanitarios, dándoles más margen para centrarse en lo que más importa: la toma de decisiones clínicas y la atención al paciente", asegura Shez Partovi, Director de Innovación de Philips. "Al mismo tiempo, vemos que muchos sistemas sanitarios se encuentran todavía en una fase temprana de su trayectoria con la IA, y que queda mucho trabajo por delante en materia de infraestructura y formación", añade.

Al automatizar las tareas rutinarias y optimizar los flujos de trabajo, la IA también reduce la carga emocional y cognitiva de los profesionales sanitarios. La mitad de los participantes en el informe afirma sentir menos estrés relacionado con el trabajo (49%) y dos tercios (65%) refieren una mayor confianza en la toma de decisiones. Cabe destacar que el 39% ya ha visto cómo la IA identificaba o evitaba posibles errores médicos al menos tres veces en los últimos tres meses.

"Los médicos están empezando a percibir la IA no como una tecnología abstracta, sino como algo que cambia de forma significativa la seguridad clínica", afirma la doctora Ami Bhatt, directora de innovación del Colegio Americano de Cardiología.

Aunque muchos profesionales sanitarios informan de una mayor eficiencia en los flujos de trabajo, la adopción de la IA ha puesto de manifiesto deficiencias en la preparación de las organizaciones. Algunos sistemas sanitarios ya están obteniendo beneficios significativos, mientras que otros tienen dificultades para ir más allá de los programas piloto. La integración de la IA en la atención sanitaria sigue siendo compleja, especialmente cuando los entornos de TI sanitarios fragmentados y la limitada interoperabilidad dificultan el despliegue coherente de la inteligencia artificial en todos los equipos y entornos de atención. Estas barreras pueden ralentizar la implementación y limitar la capacidad de escalar la IA de forma efectiva en la práctica.

La mayoría (59%) de los profesionales clínicos afirma que los responsables de su organización están tomando las medidas adecuadas para implementar la IA. Sin embargo, el progreso desigual y la falta de formación ponen de manifiesto el potencial sin explotar: 7 de cada 10 (70%) profesionales clínicos señalan que la formación es inadecuada, inconsistente o inexistente. Las principales necesidades de formación incluyen la verificación de la precisión de las recomendaciones de la IA, el desarrollo de habilidades técnicas de navegación y la comprensión de la responsabilidad legal.

Las conclusiones del informe apuntan a un sector sanitario en transición: la IA ya está remodelando la atención, pero su adopción varía ampliamente entre las organizaciones y los entornos asistenciales. Su impacto está transformando la atención, pero la siguiente fase depende de una implementación, integración y apoyo eficaces en todos los sistemas sanitarios.

Ampliar el acceso a las herramientas y la formación adecuadas, junto con un liderazgo clínico sólido, una gobernanza clara y el apoyo de las organizaciones, será fundamental para ayudar a los profesionales clínicos a adoptar la IA con confianza y de forma coherente en la práctica. En última instancia, esto permitirá dedicar más tiempo a la atención al paciente y a un trabajo clínico de mayor valor. De hecho, los profesionales sanitarios están trabajando ahora al máximo de su potencial: el 82% espera que sus funciones evolucionen hacia actividades de mayor valor, y el 71% afirma que la IA les ayudará a trabajar al máximo de sus capacidades.

Los pacientes también se consideran socios activos en su atención. Tres cuartas partes (74%) de los médicos informan de que los pacientes acuden a las consultas informados por la IA, y el 63% de ellos considera a los pacientes informados como futuros miembros integrales en su equipo híbrido ampliado. Más de la mitad de los pacientes (56%) prevé que la IA les ayudará a desempeñar un papel más activo en su atención en el futuro.

"El ahorro de tiempo se traduce en algo más que eficiencia operativa", explica Carla Goulart Peron, Directora Médica de Philips. "La mitad de los profesionales sanitarios encuestados afirman experimentar menos estrés y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Los pacientes experimentan estos beneficios directamente a través de interacciones de mayor calidad, la atención que reciben durante las citas y el tiempo que los profesionales sanitarios tienen para escucharlos. Como profesional sanitaria, sé que la confianza se construye a través de la conexión humana, y dedicar más tiempo a esos momentos beneficia a todos".

Para descargar el informe completo, visite www.philips.com/futurehealthindex-2026

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias

Emisor: Philips

Contacto: César García Requena, Brand & Communications Manager de Philips Ibérica, tel. 670 264 471, email cesar.garcia.requena@philips.com