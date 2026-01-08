La IA se consolida como la competencia clave del BIM Manager que liderará los proyectos de 2026

La IA se consolida como la competencia clave del BIM Manager - The Factory School

Madrid, 8 de enero de 2026.-

La evolución del sector AECO hacia modelos de trabajo cada vez más complejos y basados en datos está redefiniendo el perfil del BIM Manager. Según el estudio Estado de los Profesionales BIM 2025 del Observatorio BIM de buildingSMART Spain, la inteligencia artificial se consolida como la competencia mejor valorada a corto y medio plazo, convirtiéndose en un factor clave para liderar los proyectos que marcarán 2026

En el paradigma actual de la arquitectura, la ingeniería y la construcción; la tendencia del sector es la evolución hacia flujos de trabajo y modelos más complejos, teniendo el foco y como eje central los datos, pudiendo así tener una mejor gestión de la información para tomar decisiones precisas. Como consecuencia, los perfiles profesionales BIM como el BIM Manager buscan adquirir competencias como el manejo de la IA, para así liderar los nuevos proyectos.



Este interés no responde a una tendencia sin fundamentos, en el estudio Estado de los Profesionales BIM 2025, elaborado por el Observatorio BIM de buildingSMART Spain, la habilidad mejor valorada es la Inteligencia Artificial. Los profesionales del sector BIM la identifican como la competencia de mayor valor, concentrando cerca del 14% del total de las aptitudes que consideran más útiles o más valoradas a corto y medio plazo. Además, esta percepción es común a todos los roles BIM, con valoraciones cercanas o superiores a 4 sobre 5 en perfiles como BIM Manager, Information Manager, consultores y responsables BIM.



Este estudio vuelve a poner el énfasis en cómo BIM se ha convertido en un sistema de gestión de la información a lo largo de todas las fases y vida del proyecto. Junto a la inteligencia artificial, conocimientos como openBIM, las nubes de puntos, la estandarización bajo normativa ISO 19650 o incluso hablar en público están ganando peso en el desarrollo profesional dentro del sector AECO.



De cara a este nuevo inicio de año, conocer las competencias que se valoran en un perfil BIM permite entender la evolución del sector y anticiparse a las tendencias. El BIM Manager responde a la demanda de las empresas de contratar a perfiles cualificados capaces de coordinar equipos y proyectos, gestionar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones apoyadas en herramientas digitales. Por consiguiente, la inteligencia artificial se presenta como un elemento transversal que complementa y potencia el rol del BIM Manager en proyectos cada vez más exigentes.



En palabras de Miguel Picado, director del área BIM de The Factory School, "el BIM Manager no solo necesita dominar la IA, sino entender cómo ayuda a estructurar la información, automatizar flujos de trabajo, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones en proyectos reales".



The Factory School ha anunciado la convocatoria de febrero de su Máster BIM Manager con Inteligencia Artificial, un máster especializado en preparar a los profesionales para asumir los retos actuales y futuros del sector. En el programa formativo hay temario de gestión BIM, estándares internacionales, coordinación de proyectos y aplicación práctica de la inteligencia artificial, alineándose con las habilidades que los propios profesionales del sector identifican como clave.



El máster bim está dirigido a arquitectos, ingenieros y técnicos que buscan evolucionar a BIM Manager, así como a profesionales que desean reconvertir su perfil hacia la gestión y liderazgo de proyectos digitales. La formación se desarrolla en modalidad online y está enfocada a la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales de trabajo. La nueva convocatoria dará comienzo el próximo 16 de febrero, en un punto de inflexión para quienes quieren anticiparse a la tendencia del sector en los próximos años.



