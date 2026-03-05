La IA desarrollada por Beyond Technology llega a Europa: Beyond FarmGuardian se presenta en Porciforum2026

Stand de Beyond FarmGuardian en Porciforum 2026 - Beyond Tehcnology

La innovación en inteligencia artificial aplicada a la porcicultura dio un paso estratégico en Europa con la presentación de Beyond FarmGuardian en Porciforum 2026. La solución, desarrollada por Beyond Technology y respaldada por su operación en España, aterriza en el mercado europeo con una propuesta centrada en el monitoreo sanitario no invasivo y el control inteligente del consumo de alimento para optimizar la eficiencia productiva de las granjas porcinas

Madrid, 5 de marzo de 2026.- La transformación digital del sector porcino europeo suma una nueva propuesta tecnológica. Beyond Technology anunció la llegada de Beyond FarmGuardian a España y al mercado europeo tras su presentación en Porciforum 2026, uno de los encuentros técnicos más influyentes de la industria, celebrado en el Palacio de Congresos La Llotja de Lleida.



La plataforma, desarrollada íntegramente por el equipo de ingeniería, Investigación y Desarrollo de Beyond Technology, incorpora inteligencia artificial y visión computacional para ofrecer monitoreo continuo dentro de la granja 7x24x365 sin la presencia de personal operativo. Su tecnología analiza imagen por imagen de los individuos para identificar de manera temprana síntomas asociados a enfermedades, cambios de comportamiento, variaciones en la actividad y desviaciones en el consumo de alimento. Esta capacidad predictiva permite intervenir antes de que los problemas impacten la productividad, reduciendo pérdidas sanitarias y optimizando el rendimiento zootécnico.



Uno de los elementos diferenciadores de Beyond FarmGuardian es su enfoque no invasivo (sin contacto físico), lo que reduce significativamente los niveles de estrés en los cerdos durante procesos críticos como el pesaje y el conteo. Al eliminar la manipulación física constante, la solución contribuye a un mejor bienestar animal, lo que impacta de forma directa en la estabilidad productiva, el crecimiento y la calidad final del ganado, aspectos especialmente relevantes bajo los estándares europeos.



La plataforma está compuesta por un sistema tecnológico integral que incluye un dispositivo multisensorial desarrollado específicamente para el monitoreo de la actividad diaria del cerdo, un mecanismo de movilidad mediante riel que permite recorrer las áreas de la granja y un motor de inteligencia artificial capaz de analizar datos biométricos, como temperatura, peso, medidas y comportamiento, en tiempo real. Esta información se centraliza en un tablero digital intuitivo que facilita la toma de decisiones operativas.



El componente de IA no solo genera alertas automáticas en tiempo real que se envían a los dispositivos e instancias operativas de la granja, sino que aprende de los patrones históricos de producción de cada operación, proporcionando datos accionables y personalizados para cada negocio que fortalecen la toma de decisiones. Además, la medición precisa del consumo de alimento por corral o por animal gracias al dispositivo desarrollado para detectar la utilización y desperdicio del alimento, aporta visibilidad directa sobre uno de los principales costos de producción, facilitando ajustes que mejoran la conversión y el control del crecimiento.



En un entorno regulatorio exigente como el europeo, Beyond FarmGuardian ha sido diseñado para operar alineado con los estándares locales de calidad, protección de datos personales, bienestar animal y seguridad, contribuyendo a una producción más eficiente y transparente. La solución no requiere sensores invasivos, no toca en ningún momento a los cerdos y se integra de manera adaptable a las dinámicas de cada granja.



La llegada al mercado europeo se respalda con la presencia de Beyond Technology a través de sus oficinas en España, desde donde la empresa acompañará de forma cercana a productores interesados en incorporar esta Plataforma Multisensorial de Monitoreo y Predicción de Producción Porcina Asistida por Inteligencia Artificial (PMMPPIA)* y otras herramientas de inteligencia artificial a sus procesos.



La presentación en Porciforum 2026 marca el inicio de la expansión de Beyond FarmGuardian en Europa, posicionando a la tecnología como un aliado estratégico para una porcicultura más competitiva, sostenible, basada en datos y orientada al bienestar animal.



Para más información sobre la solución y su disponibilidad en Europa, visitar farmguardian.net.



*Tecnología protegida por solicitud de patente ante el IMPI (Exp. MX/a/2026/XXXXXX)



Acerca de Beyond FarmGuardian

Beyond FarmGuardian es una plataforma multisensorial especializada para el sector de porcicultura que utiliza análisis multivariable con IA para mejorar el bienestar animal y optimizar la gestión en las granjas. Forma parte del portafolio de innovación y desarrollo tecnológico de Beyond Technology, una compañía global de consultoria de TI con más de 30 años de experiencia en el mercado y presencia en más de 200 clientes alrededor del mundo.



Acerca de Beyond Technology

Beyond Technology es una compañía global de consultoría en TI con más de 30 años de experiencia aportando valor a diversas industrias de mercado; se especializa en consultoría estratégica e implementación tecnológica orientada a la transformación de procesos de negocio, con más de 200 clientes alrededor del mundo, se destaca por su enfoque en resultados y una sólida experiencia de cliente, reflejada en un Net Promoter Score (NPS) de 72 puntos y un Customer Satisfaction Score (CSA7) de 87 puntos.



A través de su empresa GEMA, Beyond Technology administra más de 3 millones de dispositivos en más de 80 países y ofrece soporte global 24/7 durante todo el año. GEMA fue la primera empresa en ser mencionada en el Cuadrante Mágico global de Gartner para Servicios de Movilidad Administrada y se mantiene en esa categoría por varios años consecutivos.

