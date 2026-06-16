La IA que ha detectado 20.000 cánceres en Reino Unido ya está certificada para usarse en smartphone1 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

DERM Zero es la primera es su clase: apoyándose en una inteligencia artificial como dispositivo médico certificada con el marcado Clase III CE1, evalúa de manera autónoma, con precisión clínica, lesiones de piel potencialmente cancerosas simplemente usando un smartphone convencional.

DERM Zero ofrece una herramienta para la toma de decisiones clínicas de manera autónoma usando un smartphone convencional. La tecnología se vale de la misma IA como dispositivo médico regulada con el marcado Clase III CE que lleva desplegada desde hace seis años en circuitos asistenciales para la detección de cáncer de piel en el Sistema Nacional Público de Salud del Reino Unido (NHS - National Health Service). DERM, la IA como dispositivo médico detrás de DERM Zero, se usa en 24 hospitales del NHS, y ha evaluado a más de 230.000 pacientes y ha detectado más de 20.000 cánceres de piel.

ÁMSTERDAM, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy durante el HLTH Europe en Ámsterdam, se ha presentado la primera inteligencia artificial como dispositivo médico en el mundo aprobada para evaluar, de manera autónoma, cánceres de piel desde un smartphone convencional.

DERM Zero es el único sistema que opera desde un smartphone convencional usando DERM, la tecnología con marcado Clase III CE1; la clasificación más alta desde un punto de vista regulatorio que se otorga a los dispositivos médicos en la Unión Europea. Este marcado es el mismo que se exige a otros dispositivos como los marcapasos. Para los pacientes, esto significa que un a partir de hoy podrán evaluar, con precisión clínica, la extensión de lesiones de piel potencialmente cancerosas en cuestión de segundos a través de un centro de atención sanitaria como podría ser un centro de salud, una farmacia o cualquier otro punto de acceso en el barrio, sin necesidad de ir a un hospital o tener material especializado.

Desarrollado por Skin Analytics, DERM Zero se ha concebido usando la experiencia obtenida por Skin Analytics en circuitos asistenciales presenciales durante seis años de colaboración con 24 hospitales del NHS. En estos seis años DERM ha evaluado a más de 230.000 pacientes e identificado más de 20.000 cánceres. Estudios independientes han validado que DERM opera al menos igual de bien que un dermatólogo en consulta3.

La diferencia entre DERM Zero y las aplicaciones de evaluación de la piel existentes, es que DERM Zero tranquiliza al paciente con una decisión clínica sin necesidad de obtener una segunda opinión clínica. DERM Zero puede dar de alta de manera autónoma lesiones cutáneas sin riesgo, y deriva a un especialista aquellas que considera sospechosas.

Skin Analytics evalúa una de cada nueve derivaciones urgentes dentro de los circuitos asistenciales de cáncer de piel en Inglaterra4. Con esta experiencia, Skin Analytics ha construido una sólida evidencia científica donde cada cáncer detectado se valida mediante histopatología, el estándar de referencia diagnóstica en oncología.

Con la actualizada aprobación de marcado Clase III CE1 obtenida por Skin Analytics, DERM Zero permite acercar la toma de decisiones clínicas de manera autónoma a los pacientes a través de un smartphone convencional. Esta actualización, significa que las mismas decisiones autónomas que DERM toma dentro del NHS en circuitos asistenciales presenciales, están ahora disponibles sin necesidad de usar dermatoscopio o cita presencial.

Para los pacientes, esto es de vital importancia ya que elimina la mayor barrera para la detección temprana de cánceres de piel, el elemento que más suele impactar la tasa de supervivencia de este tipo de cánceres. Para la mayoría de las personas revisar su piel requiere ausentarse del trabajo, pedir una cita con el médico de atención primaria y meses de espera hasta ver al especialista. DERM Zero es la primera tecnología con marcado Clase III CE1 aprobada para evaluar con precisión clínica lesiones de piel potencialmente cancerosas usando un smartphone convencional, todo ello en el mismo tiempo que se tarda en hacer una fotografía.

Con esto en mente, Skin Analytics y las instituciones y empresas con las que colabora, tienen las bases para rediseñar los circuitos asistenciales en torno al paciente, no al equipamiento, los procesos clínicos o los tiempos de espera.

El cáncer de piel es uno de los más frecuentes en Europa y uno de los que más rápido está aumentando. El cáncer de piel, excluyendo el melanoma, es el que se diagnostica con mayor frecuencia, con más de un millón de nuevos casos registrados en Europa cada año. El melanoma, la variante más mortal de cáncer de piel, afecta anualmente a más de 100.000 europeos y está en aumento en prácticamente todos los grupos de edad5. El melanoma es agresivo, pero cuenta con una alta tasa de supervivencia cuando se detecta temprano. Hasta ahora, para conseguir un diagnóstico clínico había que obtener una cita con un especialista, a menudo en un hospital, en general tras semanas o meses de espera. DERM Zero elimina la mayoría de esas barreras. Obtener un diagnóstico clínico que previamente requería de instrumental especializado y una visita a un especialista, ahora se puede realizar en segundos.

Neil Daly, Fundador y CEO de Skin Analytics, declara: "A lo largo de seis años, en los que se han tratado a cientos de miles de pacientes y diagnosticado decenas de miles de cánceres, Skin Analytics ha apoyado a las instituciones y empresas con las que colabora en mejorar los circuitos asistenciales de cáncer de piel. DERM Zero se construye sobre esos logros y nos permite redefinir estos circuitos en beneficio de los pacientes. Al facilitar que cientos de millones de smartphones convencionales en la Unión Europea puedan, desde hoy, usarse para evaluar con precisión clínica lesiones de piel potencialmente cancerosas, podemos mejorar la manera en la que los pacientes obtienen atención clínica y detección temprana.

Trabajamos con distintas instituciones y empresas en toda Europa para redefinir los circuitos asistenciales de detección de cáncer de piel. Esto supone un punto de inflexión, vamos a conseguir que obtener un diagnóstico de una lesión de piel potencialmente cancerosa se convierta en algo tan común como hacerse un electrocardiograma para detectar fibrilación articular desde un smartwatch. Vislumbramos un mundo en el que nadie muera de cáncer de piel y esta es nuestra manera de conseguirlo."

Dr Alexandra Kemp, dermatóloga y directora clínica oncológica del Hospital de Amersham, perteneciente al Buckinghamshire Hospitals NHS Trust, afirma: "Como dermatóloga, he evaluado miles de lesiones cutáneas para detectar potenciales cánceres de piel. Desde que empleamos DERM por primera vez en nuestra unidad de diagnóstico de cáncer de piel, hemos visto aumentar nuestra capacidad clínica y una mejora en la eficacia de la atención sanitaria que podemos prestar. En lo que respecta al cáncer de piel, sabemos que un diagnóstico temprano presenta mejores resultados. Ver esta tecnología disponible en un smartphone convencional, sin necesidad de usar instrumentos especializados, crea enormes posibilidades para expandir el acceso de los pacientes y permite un diagnóstico temprano."

Skin Analytics está trabajando con instituciones y empresas de la Unión Europea para que DERM Zero esté disponible a partir de junio de 2026.

DERM Zero se presentó en HLTH Europe en Ámsterdam el 16 de junio de 2026.

Cómo funciona DERM Zero:

DERM Zero está impulsado por DERM, una IA entrenada durante más de una década usando una gran cantidad de imágenes de cáncer de piel, incluyendo cánceres comunes, lesiones pre-cancerígenas y benignas. Mediante el uso de reconocimiento de patrones, identifica elementos que podrían no ser reconocibles a simple vista. Los usuarios toman una foto de cerca de un lunar/lesión a través de la aplicación de DERM Zero. En pocos segundos, DERM Zero devuelve una decisión clínica: sin necesidad de acciones adicionales o una derivación dentro del circuito asistencial para evaluación o tratamiento.

Sobre Skin Analytics:

Skin Analytics fue fundada en 2012 por Neil Daly con el objetivo de ayudar a más personas a sobrevivir al cáncer de piel.

Comenzó a prestar servicios de teledermatología en 2015 y ha sido utilizada por 24 hospitales del NHS desde 2020. DERM de Skin Analytics ha evaluado a más de 230.000 pacientes del NHS y ha detectado más de 20.000 cánceres.

Los estudios de autorización poscomercial han demostrado que DERM detecta el 98% de los cánceres6.

DERM es la primera y única IA como dispositivo médico con marcado III CE aprobado para la detección del cáncer de piel.

DERM puede dar de alta de manera autónoma hasta el 40% de las derivaciones urgentes por sospecha de cáncer de piel.

https://skin-analytics.com/

1 DERM tiene el marcado Clase III CE bajo el Reglamento 2017/745 (MDR) de la UE. Certificación emitida por Scarlet NB B.V, NB Number 3022.

2. Compatible con 33 smartphones: incluyendo iPhone 17, 17 Pro and Pro Max; iPhone 16, 16 Plus, Pro, Pro MAx and 16e; iPhone 15, 15 Plus, Pro, Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, Pro and Pro Max; iPhone 13 Pro, Pro Max; iPhone 11. Galaxy A54, A55, A56, A25, A26, S23, S23 Ultra, S24 Plus, S24 Ultra, S25, S25 Plus, S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7.

3 Estudio de rendimiento de DERM. Demuestra que DERM tiene un rendimiento equivalente (al menos) al de un dermatólogo en consulta y permite dar de alta de manera autónoma el 40% de las derivaciones urgentes por sospecha de cáncer de piel.

4 Basado en datos internos reportados comparados con los tiempos de espera contra el cáncer de octubre de 2023 del NHS de Inglaterra.

5 European Cancer Information System (ECIS), [año de los datos]. Números de cáncer de piel sin melanoma: [link]. Números con melanoma.

6 Los datos de autorización poscomercial de Skin Analytics demuestran un 98% de tasa de detección de cáncer.

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