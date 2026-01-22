IA FIXER; Así es cómo personas normales se están ganando muy bien la vida con la Inteligencia Artificial - Academia Fixer

Madrid, 22 de enero 2026.- Durante años, la inteligencia artificial ha parecido territorio exclusivo de ingenieros, grandes tecnológicas y departamentos de I+D. Un concepto potente, sí, pero lejano para la mayoría de profesionales y empresas. Sin embargo, algo está cambiando —y rápido—.

Cada vez más personas, sin perfil técnico ni experiencia previa en programación, están encontrando en la IA una vía real para generar ingresos, crear negocios rentables y trabajar con empresas tradicionales. El punto de inflexión tiene nombre propio: IA Fixer.

De la teoría al dinero real

El problema nunca fue la tecnología. Fue la implementación.

Mientras las empresas escuchaban hablar de ChatGPT, automatización o agentes inteligentes, pero la mayoría no sabía por dónde empezar ni cómo convertir todo eso en resultados tangibles. La brecha entre el potencial de la IA y su aplicación práctica se hizo evidente.

Ahí es donde entra el IA Fixer: un perfil profesional especializado en detectar problemas concretos dentro de una empresa y resolverlos mediante soluciones de inteligencia artificial simples, funcionales y rentables.

No se trata de crear software, ni de desarrollar modelos complejos, sino de hacer que la IA trabaje para el negocio.

Personas normales, soluciones reales

Los IA Fixer que se están reinventando vienen de realizar trabajos convencionales como: atención al cliente, la contabilidad, el sector salud o el área comercial y de ventas. Personas normales que, dentro de la academia, aprenden cómo funciona realmente una empresa y cómo identificar sus puntos críticos.

A partir de ahí, utilizan la inteligencia artificial como una palanca para optimizar procesos, reducir costes y generar más ingresos, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Desde la automatización de tareas administrativas hasta la creación de empleados digitales que atienden clientes, gestionan información o apoyan equipos comerciales, las soluciones que implementan tienen algo en común: impactan directamente en la cuenta de resultados.

Y eso explica por qué las empresas están dispuestas a pagar —y bien— por este tipo de servicios.

Una demanda que desbordó a los propios creadores

La idea de IA Fixer no surge de una teoría académica ni de una moda pasajera. Nace directamente del mercado.

Alberto Egea y Silvia Ruiz, fundadores de la iniciativa, llevan años implementando soluciones de inteligencia artificial en empresas desde su propia consultora. En los últimos seis meses, la demanda de empresas interesadas en aplicar la inteligencia artificial a procesos reales se ha multiplicado por seis, superando su capacidad operativa.

“Cada semana recibimos nuevas solicitudes de empresas que querían implementar inteligencia artificial, pero no existían suficientes perfiles capaces de hacerlo de forma práctica y rentable”, explica Alberto Egea.

Ante ese escenario, la decisión fue clara.

“Entendimos que el verdadero cuello de botella no era la tecnología, sino las personas preparadas para aplicarla. Por eso decidimos abrir esta formación y crear nuevos IA Fixers”, añade Silvia Ruiz.

Un modelo que las empresas sí entienden

A diferencia de otros enfoques tecnológicos, el trabajo del IA Fixer no requiere grandes inversiones, largos desarrollos ni equipos técnicos internos. No hace falta invertir 4 años en una carrera universitaria ni 2 años en un máster o especialización... Tampoco hacer unas oposiciones, ni pagar un máster de 30.000 €. Las empresas se pegan por estos perfiles, forman en unos pocos meses y en nada se está cobrando más de lo que cobran muchos universitarios y funcionarios. Las soluciones se implementan con rapidez, se validan en poco tiempo y los resultados son medibles desde el primer momento.

Para las empresas, la ecuación es sencilla: si una solución de IA ahorra tiempo, reduce errores o incrementa ventas, se convierte en una inversión rentable.

Para quienes ejercen como IA Fixer, el modelo también es claro: servicios de alto valor, orientados a resultados concretos y con precios que pueden alcanzar varios miles de euros por proyecto.

La IA deja de ser una moda

Más allá del ruido mediático, la inteligencia artificial está entrando en una fase de madurez. Ya no se trata de “tener IA”, sino de saber aplicarla con criterio empresarial.

El auge del IA Fixer refleja precisamente ese cambio: pasar de tendencia tecnológica a herramienta económica real.

Las empresas no buscan experimentos. Buscan soluciones. Y buscan profesionales capaces de conectar la tecnología con su operativa diaria.

Un cambio que apenas empieza

Todo indica que esta figura seguirá creciendo. A medida que más empresas quieran implementar inteligencia artificial sin complicarse la vida ni asumir grandes riesgos, la demanda de perfiles capaces de hacerlo de forma práctica continuará aumentando.

La paradoja es clara:

La inteligencia artificial avanza a gran velocidad, pero el verdadero valor está en quién sabe aplicarla.

Hoy, ese conocimiento ya no está reservado a unos pocos perfiles técnicos. Personas normales lo están utilizando para ganarse muy bien la vida. Y las empresas, lejos de resistirse, están encantadas de pagar por ello.

Mirando al corto plazo

Como continuación natural de esta demanda creciente, los fundadores de IA Fixer impartirán los próximos 27 y 28 de enero, a las 19:00 (hora Madrid) un taller práctico en directo, en el que mostrarán cómo es posible construir un negocio de inteligencia artificial rentable, incluso sin perfil técnico previo.

Una iniciativa que responde a una realidad cada vez más evidente: la inteligencia artificial ya no es solo una tecnología emergente, sino una oportunidad profesional real para quienes saben aplicarla.



