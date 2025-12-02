IA FIXER; La nueva profesión más demandada de Inteligencia Artificial por las empresas en 2026 - ConsultoIA

Madrid, 02 de diciembre de 2025.-

En los últimos años, miles de empresas han invertido en proyectos de Inteligencia Artificial que se quedan en pilotos eternos, dashboards que nadie mira o herramientas que el equipo no usa. La tecnología existe y el presupuesto también, pero falta una pieza clave: alguien que conecte lo que puede hacer la IA con lo que realmente necesita el negocio.

A partir de este problema nace la nueva profesión de IA FIXER, impulsado por ConsultoIA, una consultora española especializada en Inteligencia Artificial.

Este nuevo perfil profesional combina tres ingredientes poco habituales en la misma persona: comprensión técnica suficiente para hablar con la Inteligencia Artificial, visión de negocio para priorizar proyectos con retorno claro e inteligencia emocional para alinear a directivos y equipos en torno al cambio que implica la IA.

“Lo que vemos una y otra vez no es falta de conocimiento, es falta de sentido común de negocio”, explican desde ConsultoIA, la consultora que ha acuñado el término.

“Muchas compañías compran herramientas de IA sin tener claro qué problema concreto están resolviendo ni cómo van a medir el impacto. Ahí es donde entra un IA Fixer”.

En su día a día, un IA FIXER se encarga de identificar casos de uso con impacto medible, traducir las necesidades de dirección al lenguaje técnico, evaluar qué soluciones tienen sentido (y cuáles no) y acompañar la implantación para que la tecnología se integre de verdad en los procesos y en la cultura de la empresa. No sustituye a los data scientists ni a los equipos de negocio, sino que actúa como puente entre ambos mundos.

Para cubrir esta brecha, ConsultoIA ha lanzado una formación específica que ya está en marcha.

El programa está diseñado tanto para profesionales que quieran liderar proyectos de IA dentro de grandes organizaciones como para emprendedores interesados en crear sus propias agencias de soluciones de inteligencia artificial. Según sus impulsores, Silvia Ruiz y Alberto Egea los perfiles capaces de ofrecer este tipo de servicios de forma integral pueden llegar a facturar entre 2.500 y 5.000 euros mensuales por cliente, en función del tipo de proyecto y del tamaño de la empresa.

Distintos informes internacionales indican que más de 133 millones de nuevos puestos cualificados aparecerán en los próximos años relacionados con tecnologías emergentes, mientras que millones de roles tradicionales desaparecerán. En este contexto, un perfil capaz de unir negocio e IA tiene un potencial de crecimiento salarial muy superior al promedio del mercado, especialmente en consultoría y servicios a empresas.

Se trata de un rol que todavía no aparece de forma clara en los títulos de los puestos de trabajo ni en los planes de estudio universitarios, pero que refleja una necesidad creciente en el mercado: perfiles híbridos que entiendan al mismo tiempo la tecnología, el negocio y a las personas. El nombre puede ser nuevo, pero el problema que viene a resolver —evitar que la IA se quede en promesa y se convierta en resultados reales— es ya una de las grandes prioridades de las empresas para los próximos años.

