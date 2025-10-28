IA Global Capital asesora a Vista Equity Partners en su inversión mayoritaria en Nexthink, que valora la empresa en aproximadamente 3.000 millones de dólares

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- IA Global Capital, un banco de inversión centrado en tecnología con sede en Nueva York y Londres, se complace en anunciar que ha actuado como asesor financiero de Vista en su inversión mayoritaria en Nexthink.

"Felicitaciones a nuestro cliente, Vista, por su inversión en Nexthink", dijo Eric Gebaide, cofundador y socio gerente de IAGC con sede en Nueva York.

Eric continuó: "Creemos que la inversión en Nexthink demuestra una vez más el liderazgo de Vista en empresas tecnológicas de vanguardia y su disposición a invertir tiempo en colaborar con consejeros delegados líderes. Felicitaciones al equipo de Vista, liderado por Michael Fosnaugh y Rod Aliabadi, y a Nexthink, liderado por Pedro Bados, consejero delegado y cofundador con sede en Boston".

IAGC es un banco de inversión líder centrado en tecnología que ofrece asesoramiento estratégico y financiero independiente, incluyendo servicios de venta, compra y captación de capital para empresas públicas y privadas, así como para inversores de capital privado y de riesgo a nivel mundial (www.iaglobalcapital.com). Esta es la cuarta transacción que IAGC anuncia este mes, y la firma ha asesorado en más de 5.500 millones de dólares en transacciones en 2025 hasta la fecha.

