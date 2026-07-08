La IA llega al hogar: 3 de cada 4 españoles ven atractivo el concepto de AI Home, según Samsung

Samsung AI Living simplifica las tareas del hogar - Samsung Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de julio 2026.- El 75% de los españoles considera atractivo el concepto de AI Home y el 71% prevé aumentar el uso de inteligencia artificial en casa durante los próximos años. Con la campaña 'Menos 'ay, la he liado'. Más AI.', Samsung muestra cómo la inteligencia artificial puede ayudar a resolver situaciones cotidianas como optimizar el consumo energético, gestionar electrodomésticos conectados o mantener el control del hogar cuando no se está en casa

La inteligencia artificial está ampliando su papel para convertirse en una herramienta útil también dentro del hogar. Según un estudio interno de Samsung, el 84% de los españoles ya utiliza Inteligencia Artificial (IA) en algún aspecto de su vida, el 75% considera atractivo el concepto de AI Home y el 71% espera aumentar su uso en casa durante los próximos años.



En este contexto, Samsung presenta la campaña 'Menos ‘ay, la he liado’. Más AI.', con la que acerca su visión de AI Living. Desde comprobar si un dispositivo sigue encendido al salir de casa hasta optimizar el consumo energético, encontrar un dispositivo perdido o recibir ayuda en la cocina o la colada, la campaña muestra cómo la IA aporta soluciones prácticas para el día a día.



A través de SmartThings, la plataforma que conecta el ecosistema Samsung y miles de dispositivos de terceros, la compañía integra la IA para ofrecer una experiencia más conectada, eficiente y cómoda.



La seguridad es una de las áreas donde los usuarios perciben un mayor valor. El 50% de los españoles considera que la IA puede mejorar la seguridad del hogar y el 40% espera que un AI Home aporte tranquilidad mediante alertas inteligentes y control remoto.



La eficiencia energética también se sitúa entre las principales prioridades: el 43% quiere que la IA contribuya a reducir el consumo energético y las facturas, mientras que el 41% identifica el seguimiento del consumo como uno de sus usos más atractivos. Con SmartThings Energy, Samsung permite monitorizar y optimizar determinados consumos para favorecer una gestión más eficiente de los dispositivos conectados.



Las tareas domésticas son uno de los ámbitos donde la IA gana protagonismo. En España, el 58% de los consumidores la utiliza como apoyo en la cocina y el 43% en tareas relacionadas con la limpieza o la colada. Los electrodomésticos conectados de Samsung incorporan funciones inteligentes que ayudan a gestionar alimentos, adaptar el lavado a cada carga y simplificar tareas.



El ecosistema SmartThings también facilita la conexión entre dispositivos y la localización de objetos o equipos conectados, una funcionalidad que ya utiliza el 52% de los españoles mediante herramientas basadas en IA.



"La Inteligencia Artificial en el hogar aporta utilidad en situaciones cotidianas. Samsung desarrolla electrodomésticos que ayudan a gestionar mejor la casa, ahorrar energía, ganar tranquilidad y simplificar tareas del día a día. El objetivo es que la Inteligencia Artificial contribuya a disfrutar de un hogar más conectado, eficiente y cómodo", afirma Ricardo Carrasco, director de negocio para Digital Appliances en Samsung España.



Con 'Menos ‘ay, la he liado’. Más AI.', Samsung refuerza su apuesta por acercar la Inteligencia Artificial al hogar desde una perspectiva práctica y cercana, mostrando cómo la tecnología puede ayudar a prevenir pequeños imprevistos y hacer más sencillas las rutinas diarias.



Notas al editor

Los datos incluidos en esta nota proceden de estudios propios de Samsung Electronics y del informe internacional AI Home Study 2025, elaborado por SmartLabX para Samsung en agosto de 2025.





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