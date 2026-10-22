IA: menos del 20% de las decisiones automatizadas tienen un responsable identificado

(Información remitida por la empresa firmante)

En la última edición de su CIO Compass, Sopra Steria Next amplía el debate sobre la soberanía en materia de IA: no se trata solo de dónde residen los datos y los modelos, sino también de quién controla las decisiones que estos generan

PARÍS, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Las grandes organizaciones llevan una década gestionando el gobierno de sus datos. Sin embargo, han prestado poca o ninguna atención al gobierno de la toma de decisiones. Y es que la IA generativa y la IA basada en agentes ya no se limitan a ofrecer recomendaciones: ahora priorizan, activan y ejecutan acciones. En la última edición de su informe CIO Compass, titulado La IA no es nada sin control y propósito, Sopra Steria Next —la división de consultoría de Sopra Steria— propone a los directores de tecnología (CIO) un marco de nueve dimensiones para gobernar no solo los datos, sino también las decisiones automatizadas y sus consecuencias.

Cifras clave* del informe:

Menos del 20% de las decisiones influidas o ejecutadas por la IA cuentan con un responsable de negocio identificado, reglas explícitas y una rendición de cuentas formal.

Menos del 25% de las decisiones impulsadas por la IA que se encuentran en producción pueden rastrearse y reproducirse de principio a fin.

Un fallo en una decisión automatizada puede afectar a entre 10 y 100 veces más operaciones, clientes o ingresos que un incidente informático tradicional.

¿Qué es la soberanía en materia de IA?

No se trata solo de saber dónde se alojan los datos y dónde se ejecutan los modelos. También implica la capacidad de demostrar, en cualquier momento, quién controla, explica y arbitra las decisiones automatizadas. La dependencia de los proveedores ha pasado de la infraestructura a la dimensión cognitiva, y resulta más difícil de revertir. Con esta publicación, Sopra Steria Next insta a los directores de tecnología (CIO) a definir explícitamente una pila de soberanía de cinco niveles —que abarca datos, modelos, plataformas, API y decisiones—, planteando una pregunta para cada nivel: ¿quién lo opera? ¿Quién puede reemplazarlo? ¿Quién asume la responsabilidad?

La nueva cuestión que debemos plantearnos ahora tiene que ver con las decisiones que la IA ya ha tomado sin que nadie asuma la responsabilidad de ellas, afirmó Valérie Thiblet, socia de Datos e IA en Sopra Steria Next. Un sistema que no puede detenerse en tiempo real no está bajo control: simplemente se observa. Y lo que no puede controlarse, no puede industrializarse.

El documento identifica varios puntos críticos para los departamentos de TI: el auge de la IA en la sombra, que erosiona la trazabilidad y el control de costes antes incluso de que los responsables sean conscientes de ello; la gobernanza de modelos, que sigue tratándose como una capa opcional; y la Ley de IA, en cuyo caso el principal riesgo no será el incumplimiento deliberado, sino el incumplimiento accidental derivado de la falta de preparación.

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Contacto para los medios: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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