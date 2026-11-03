IA con los ojos vendados: por qué la IA falla sin un contexto empresarial y cómo StackRails lo soluciona

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLIN, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- "Nuestros ingenieros llevan la programación asistida por IA al límite cada día, trabajando en bases de código extensas y complejas. Adoptamos la IA antes que la mayoría y pronto descubrimos que, en entornos con múltiples repositorios, los agentes de IA provocaban constantemente cambios que rompían el código. Por eso creamos StackRails", afirmó Alexander Wheeler, fundador de StackRails.

StackRails mapea las dependencias entre el código y los sistemas en toda la empresa mediante su propia tecnología de grafos. Proporciona a los agentes de IA dicho contexto arquitectónico, así como las políticas de la compañía, antes de que generen código; posteriormente, verifica el resultado conforme a esas mismas políticas, garantizando así que los cambios realizados por la IA se ajusten a la arquitectura y no afecten negativamente a otros componentes del sistema.

El producto ya está disponible. StackRails ofrecerá más detalles durante el Gartner IT Symposium/Xpo, que se celebrará del 9 al 12 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

La nueva realidad de la programación

"Las empresas ya pagan por herramientas de programación basadas en IA. StackRails no las sustituye, sino que las hace eficaces", afirmó Magnus Backström, cofundador de StackRails. "Funciona con agentes como Copilot, Claude Code y Codex, proporcionándoles conocimiento sobre tus propios sistemas antes de que empiecen a escribir código. A largo plazo, esto se traduce en un menor número de horas de ingeniería y menos tokens consumidos al tener que redescubrir el código base o corregir cambios que provocaron fallos en otras partes del sistema".

¿Qué es StackRails?

StackRails integra código, infraestructura, API, flujos de datos, documentación y políticas de ingeniería en un único modelo arquitectónico que muestra cómo funcionan los sistemas y qué impacto tendrá cualquier cambio. A través del complemento StackRails, los agentes de programación obtienen el contexto necesario para que el nuevo código se ajuste a la base de código existente, evitando así la introducción de decisiones de diseño deficientes o código oculto. StackRails analiza cada solicitud de extracción en función de tus políticas y señala qué elementos las infringen; la configuración de tu repositorio determina si una comprobación fallida impide la integración del código. Además, realiza revisiones arquitectónicas mediante IA que detectan riesgos técnicos e incumplimientos de políticas, sugiriendo soluciones. El resultado es un código que requiere menos reescrituras antes de llegar a producción.

Mapear todos los elementos conlleva un beneficio adicional. "Una vez que todo el sistema está mapeado, obtienes una visión completa del mismo, con una documentación que se mantiene siempre actualizada", afirmó Alexander Wheeler. "Cualquier miembro del equipo puede consultar a su agente de programación sobre el funcionamiento de una parte específica del sistema; de este modo, el conocimiento ya no depende exclusivamente de las una o dos personas que lo crearon originalmente".

https://stackrails.ai/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ia-con-los-ojos-vendados-por-que-la-ia-falla-sin-un-contexto-empresarial-y-como-stackrails-lo-soluciona-302928279.html