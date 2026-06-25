La IA pone fin a la gestión manual de los viajes corporativos, según expertos reunidos por Consultia

Consultia Business Travel - Destinux Day

(Información remitida por la empresa firmante)

Destinux Day reúne en Madrid a expertos, travel managers y representantes de las principales compañías del sector para analizar cómo la automatización, la inteligencia artificial y la gestión basada en datos están redefiniendo los viajes de empresa

Madrid, 25 de junio de 2026.-

La forma en que las empresas gestionan sus viajes corporativos está cambiando. La necesidad de mejorar la eficiencia operativa, optimizar costes, disponer de información en tiempo real y ofrecer una mejor experiencia al viajero está acelerando la transición desde modelos de gestión fragmentados y manuales hacia entornos cada vez más conectados, automatizados y estratégicos.



Esta fue una de las principales conclusiones de Destinux Day, el encuentro celebrado en Madrid y organizado por Consultia Business Travel, que reunió a travel managers, expertos tecnológicos, analistas independientes y representantes de algunas de las principales compañías vinculadas al ecosistema del Business Travel para debatir sobre los retos que marcarán la evolución del sector en los próximos años.



Uno de los ejes centrales del encuentro fue el impacto de la inteligencia artificial en la actividad empresarial. Durante su intervención, Marc Vidal, analista económico y referente internacional en transformación digital, destacó que las organizaciones que no integren la tecnología en sus procesos perderán competitividad, mientras que aquellas que sepan aplicarla de forma estratégica podrán optimizar recursos, mejorar la toma de decisiones y ganar eficiencia operativa.



La necesidad de evolucionar hacia modelos más estratégicos también fue una de las ideas compartidas por Ana Olbés, Global Corporate Travel Expert, quien subrayó que la relación entre las empresas y las agencias de viajes debe avanzar desde un enfoque meramente transaccional hacia otro basado en la visibilidad, la automatización y el acompañamiento especializado.



El encuentro contó además con la participación de representantes de compañías como Meliá, Enterprise, Air France-KLM, Delta Air Lines, iryo y Sixt, que analizaron los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector y el papel que desempeñarán la tecnología y la innovación en la evolución del ecosistema de los viajes corporativos.



Para Ignacio González, director general de Consultia Business Travel, el futuro del Business Travel pasa por integrar tecnología y servicio en un mismo modelo de gestión. "En Consultia desarrollan Destinux, la solución propia de control y gestión end-to-end, para que en un único entorno se integren automatizaciones que permitan ofrecer la mayor calidad en el servicio. El objetivo de Destinux Day es que sea un encuentro referente como motor del cambio hacia un modelo de gestión más estratégico y eficiente", afirma González.



Por su parte, Juan Manuel Baixauli, CEO de Consultia Business Travel, incidió en que la transformación que vive el sector trasciende la simple incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. "La clave no es solo incorporar tecnología, sino aplicarla sobre los procesos críticos para mejorar la productividad, reducir tiempos de respuesta y aumentar la capacidad de decisión", señala Baixauli.



Las conclusiones del encuentro apuntan a un cambio de paradigma en la gestión de los viajes corporativos. La creciente complejidad operativa, el volumen de información disponible y la necesidad de optimizar recursos están impulsando una evolución hacia modelos de gestión más estratégicos, donde la automatización, el control y el análisis de datos adquieren un papel cada vez más relevante.



Destinux Day nace precisamente con el objetivo de impulsar este debate y ofrecer un espacio de reflexión sobre los cambios que ya están transformando la movilidad corporativa y la forma en que las organizaciones gestionan sus desplazamientos profesionales.



Emisor: Destinux Day

Contacto

Nombre contacto: Carlota Ramos

Descripción contacto: Consultia Business Travel

Teléfono de contacto: 913022860



