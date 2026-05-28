La IA predice el próximo campeón del Mundial 2026 y no es España

La IA predice el ganador del Mundial 2026. - Hubler

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora Hubler demuestra en un experimento que las inteligencias artificiales tienen sesgos futboleros

Madrid, 28 de mayo de 2026.-

La inteligencia artificial ya tiene favorita para el Mundial 2026: Francia. Esta es una de las principales conclusiones del experimento realizado por Hubler, consultora especializada en inteligencia artificial y análisis de datos, que ha enfrentado a GPT-4.1, Claude Sonnet 4.5 y Gemini 2.5 Pro para intentar predecir el próximo campeón del mundo.



Dos de las tres inteligencias artificiales sitúan a Francia levantando el trofeo y apuntan a una final frente a Argentina, la opción más repetida. Sin embargo, el objetivo del estudio no era acertar el resultado del Mundial, sino, como explica Angélica Guerrero, CEO de Hubler, "demostrar cómo cambia una predicción según el modelo de IA utilizado y los datos que recibe. Queríamos comprobar que la IA no es completamente objetiva".



Cuando la IA ignora los datos

Para realizar el análisis, Hubler ha comparado los resultados obtenidos en un simulador algorítmico basado en el método Monte Carlo -que recreó miles de veces el Mundial completo en todas sus fases siguiendo las reglas de la FIFA- con las predicciones generadas por tres modelos de IA.



Tanto el simulador, que basa sus cálculos exclusivamente en los datos que le introducen, como las inteligencias artificiales, que carecían de acceso a Internet y entrenamiento adicional, recibieron exactamente dos conjuntos de datos. El primero se centraba en la historia de cada selección: su ranking FIFA y su palmarés en mundiales. El segundo tenía en cuenta valores con baja correlación, es decir, independientes a los primeros, como la densidad de población y media de la edad de los jugadores.



"Introdujimos datos muy distintos entre sí con el propósito de comprobar de forma evidente el cambio en las predicciones. Es decir, si las IAs realmente tienen en cuenta la información que reciben o si simplemente generan respuestas siguiendo patrones previos", apunta la CEO de Hubler.



Los resultados fueron completamente diferentes según el sistema utilizado. El simulador estadístico situó a Alemania como favorita, con un 26,8 % de probabilidades de ganar el torneo. ChatGPT (14,75 %) y Claude (13,15 %) apostaron por Francia, mientras que Gemini eligió a Brasil (24,07 %) como campeona.



Cuatro motores distintos, los mismos datos y solo un resultado común. La elección del modelo, por sí sola, cambia la predicción final.



Consulta online del experimento

Como conclusión, Guerrero destaca que "lo revelador es que las IA son capaces de construir respuestas con mucha seguridad incluso cuando reciben datos que realmente no tienen relación con el fútbol. Usando exactamente la misma información, cada modelo llega a conclusiones diferentes. Eso son los sesgos: la respuesta de la IA depende tanto del modelo como de los datos que recibe, no de una verdad objetiva".



El experimento completo puede consultarse en la web de Hubler, donde además se actualizarán diariamente las predicciones para compararlas con el desarrollo real del Mundial.





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