La IA de ScreenPoint Medical y Volpara Health predice el riesgo de cáncer de mama a largo plazo

-La inteligencia artificial de ScreenPoint Medical y Volpara Health demuestra su capacidad para predecir el riesgo de cáncer de mama a largo plazo

Una investigación de la Clínica Mayo y la UCSF revela que la combinación de Transpara ® Exam Score con Volpara TruDensity® puede predecir el riesgo a largo plazo de cáncer de mama invasivo

NIJMEGEN, Países Bajos y WELLINGTON, Nueva Zelanda, 23 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Investigadores de la Mayo Clinic (Rochester, MN) y la Universidad de California, San Francisco confirmaron que la combinación de algoritmos de imagen de inteligencia artificial (IA) y densidad volumétrica de la mama puede ayudar a predecir el riesgo a largo plazo de cáncer de mama, en particular de enfermedad invasiva. El estudio, titulado " Impact of Artificial Intelligence System and Volumetric Density on Risk Prediction of Interval, Screen-Detected, and Advanced Breast Cancer ," se publicó recientemente en la revista Journal of Clinical Oncology.

El estudio se diseñó para determinar si un algoritmo de IA podría contribuir a la predicción del riesgo a largo plazo de cánceres avanzados y de intervalo. Los investigadores utilizaron imágenes de 2.412 mujeres con cáncer de mama invasivo y 4.995 controles emparejados a las que se habían realizado mamografías digitales entre 2 y 5,5 años antes del diagnóstico del cáncer. Se comparó el rendimiento de las medidas de evaluación convencionales (interpretación tradicional del radiólogo y categorías de densidad BI-RADS®) con la capacidad de las técnicas más recientes potenciadas por IA (medidas de densidad volumétrica precisas y puntuaciones de riesgo de malignidad basadas en imágenes) para la predicción del riesgo a largo plazo de cánceres avanzados y de intervalo.

Resultados de la investigación:

La puntuación de IA de Transpara mejora la predicción del riesgo a largo plazo cuando se combina con factores de riesgo clínicos, incluida la densidad mamaria, para cánceres invasivos generales, detectados por cribado, avanzados y no avanzados. Para los cánceres de intervalo, las medidas TruDensity siguieron siendo las más importantes para la discriminación, incluso años antes del cáncer.

Software de IA utilizado en este estudio

Transpara Exam Score es una herramienta de riesgo basada en imágenes que clasifica los exámenes mediante una escala de 10 puntos y se utiliza para la lectura simultánea de las mamografías. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es el riesgo de cáncer en la mamografía. La investigación clínica realizada con Transpara muestra que las puntuaciones entre 1 - 7 (riesgo bajo) tienen un valor predictivo negativo del 99,97%. El algoritmo Volpara TruDensity AI utiliza una combinación de física de rayos X y aprendizaje automático para generar una medida volumétrica precisa de la composición de la mama para eliminar la variabilidad que puede surgir de la interpretación humana.

"Aunque sabemos desde hace décadas que la densidad y el riesgo de cáncer de mama están correlacionados, la investigación reciente ha impulsado realmente nuestra capacidad para comprender mejor los efectos de la densidad combinada con el riesgo basado en imágenes para impulsar la medicina personalizada para las mujeres", explicó el profesor Nico Karssemeijer, PhD, director científico de Screenpoint Medical, y miembro de la facultad de la Universidad de Radboud.

Utilizado por centros líderes en todo el mundo, Transpara ha servido para analizar más de 4 millones de mamografías. Las investigaciones muestran que hasta el 45% de los cánceres de intervalo pueden detectarse antes utilizando Transpara, al tiempo que ayuda a reducir la carga de trabajo y optimizar el flujo de trabajo.

"La densidad mamaria es un factor crítico en la evaluación del riesgo de cáncer de mama, y una medición objetiva y volumétrica de la densidad es fundamental. A través del poder de la IA, podemos descubrir información valiosa que ayude a los médicos a identificar a las personas en riesgo de cáncer y adaptar las estrategias de detección y prevención personalizadas", comentó Ralph Highnam, PhD, director de Ciencia e Innovación de Volpara Health.

El software de Volpara se utiliza para evaluar la densidad mamaria de más de 6 millones de mujeres al año. Se ha demostrado que TruDensity reduce la variabilidad del lector. Los radiólogos están de acuerdo con la evaluación de Volpara de no denso (a o b) o denso (c o d) el 96% de las veces.

"La identificación precoz del riesgo basada en imágenes puede proporcionar una vía de cribado y atención más eficaz para las mujeres de alto riesgo. Este planteamiento no sólo debería salvar vidas, sino permitir que las mujeres experimenten el menor trastorno posible en sus vidas cuando sea necesario prestarles atención. El cribado actual requiere este tipo de enfoque centrado y personalizado. Esperamos que el trabajo que estamos realizando permita a las mujeres y a sus profesionales prestar la atención adecuada en el momento oportuno", añadió el profesor Karssemeijer.

Acerca de ScreenPoint Medical

ScreenPoint Medical traduce la investigación puntera en aprendizaje automático en una tecnología accesible a los radiólogos para mejorar el flujo de trabajo de cribado, la confianza en las decisiones y la evaluación del riesgo de cáncer de mama. Los radiólogos de todo el mundo confían en Transpara porque ha sido desarrollado por expertos en aprendizaje automático y análisis de imágenes y actualizado con los comentarios de usuarios de renombrados especialistas en imágenes mamarias.

Vea todas las pruebas en: https://screenpoint-medical.com/published-evidence/peer-reviewed-publications

Acerca de Volpara Health (ASX: VHT)

Volpara Health fabrica software para salvar a las familias del cáncer. Los profesionales sanitarios utilizan Volpara para comprender mejor el riesgo de padecer cáncer, ayudar a los pacientes a tomar decisiones de cuidado personal y orientar sobre las recomendaciones de pruebas de imagen adicionales, pruebas genéticas y otras intervenciones. Nuestro análisis de imágenes basado en IA permite a los radiólogos cuantificar el tejido mamario con precisión y ayuda a los técnicos a producir mamografías con una calidad de imagen, posicionamiento, compresión y dosis óptimos. En un sector que se enfrenta a una creciente escasez de personal, nuestro software agiliza las operaciones y proporciona información clave sobre el rendimiento que respalda la mejora continua de la calidad.

Para más información, visite volparahealth.com

