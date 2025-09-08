La IA y los vehículos eléctricos, protagonistas de la World Smart Industry Expo en Chongqing

La IA y los vehículos eléctricos de nueva generación cobran protagonismo en la inauguración de la World Smart Industry Expo en Chongqing

CHONGQING, China, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un informe de noticias de iChongqing: La Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2025 se inauguró el 5 de septiembre en Chongqing, con más de 550 empresas que mostraron más de 3.000 innovaciones, desde conducción autónoma y cabinas de IA hasta películas XR y cafés robóticos, destacando cómo la IA está transformando la industria y la vida.

Centrada en "IA+" y en los vehículos de nueva energía inteligentes y conectados (NEV), la exposición de este año destaca la gobernanza urbana digital, la robótica, la vida inteligente y la economía de baja altitud, con Singapur como "País Invitado de Honor" y la provincia de Sichuan como "Provincia Invitada de Honor".

En la ceremonia inaugural, nueve ponentes principales expusieron cómo la IA está impulsando el cambio social. Harry Shum Heung-Yeung, presidente del Consejo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y miembro extranjero de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, destacó el auge de la inteligencia incorporada, prediciendo robots capaces de aprender, adaptarse y colaborar en situaciones reales.

Cedrik Neike, miembro del consejo de administración y consejero delegado de Industrias Digitales de Siemens AG, afirmó que la IA está acelerando el cambio hacia la automatización definida por software, lo que permite que las industrias se vuelvan más flexibles, eficientes y sostenibles.

La exposición alberga 11 eventos de encuentro sobre IA, transformación digital y financiación de capital, que reúnen a Huawei, Baidu y empresas con 40 instituciones de inversión. Se firman contratos por un total de más de 200.000 millones de yuanes (unos 27.500 millones de dólares estadounidenses), incluidos 120.000 millones de yuanes en el lugar.

Proyectos emblemáticos como la iniciativa de fabricación inteligente de Geely fortalecerán las cadenas de suministro e impulsarán el clúster de fabricación avanzada "33618" de Chongqing, una estrategia municipal para modernizar la estructura industrial y construir un centro de fabricación avanzada de importancia nacional, impulsando el crecimiento en vehículos eléctricos de nueva generación, electrónica, materiales, procesamiento de alimentos, textiles y biomedicina.

El pabellón NEV de la exposición reúne a 20 fabricantes de automóviles globales, incluidos Changan, Seres y Tesla, apoyados por más de 100 proveedores de piezas y socios del ecosistema, mostrando avances en conducción inteligente, vehículos definidos por software y fabricación inteligente.

También sirve como plataforma de lanzamiento para nuevas tecnologías, incluida la marca "SDA Intelligence" de Changan, la Plataforma de servicios de gestión inteligente de baja altitud de Chongqing, la Arquitectura abierta de computación de IA, el sistema de supercúmulo de IA de Sugon y el Desafío NEV de China.

La Exposición Mundial de la Industria Inteligente, celebrada por primera vez en 2018 y anteriormente conocida como Smart China Expo, se ha convertido en una plataforma importante para la innovación digital, uniendo a líderes de la industria, académicos y formuladores de políticas para mostrar avances en tecnología inteligente y fomentar la colaboración global.

