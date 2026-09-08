IAA comenzará en Hannover: se revelará el plan estratégico de expansión global de FOTON

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La industria mundial de vehículos comerciales se encuentra en un punto de inflexión crítico, impulsada por profundas transformaciones hacia la electrificación, la inteligencia y las soluciones bajas en carbono. Gracias a sus estrictas normativas de acceso, un entorno empresarial maduro y diversos escenarios de transporte, Europa constituye un escenario de referencia clave para evaluar las capacidades integrales de los fabricantes de vehículos comerciales. Las exportaciones de vehículos comerciales de China han superado hace tiempo la fase inicial de mera exportación de productos, evolucionando hacia una nueva era de competencia sistémica que abarca la transferencia de tecnología, las operaciones localizadas y el desarrollo colaborativo de ecosistemas industriales.

Con más de dos décadas de sólida presencia en los mercados internacionales, FOTON ha ocupado el primer puesto entre los exportadores chinos de vehículos comerciales durante 15 años consecutivos. Tras evolucionar desde su fase inicial de expansión global centrada en el producto hasta la etapa de Globalización 3.0, caracterizada por un enfoque de profundizar, consolidar y trascender a largo plazo, FOTON ha logrado una transformación decisiva: pasar de exportaciones basadas en el volumen a una globalización impulsada por el valor. La empresa ha establecido un sistema de exportación integral que integra productos, tecnología, fabricación, cadenas de suministro y ecosistemas de servicios.

En el ámbito tecnológico, FOTON ha obtenido credenciales clave para acceder a mercados internacionales. Diversos camiones ligeros y furgonetas eléctricos de batería han logrado la homologación WVTA (Homologación de Tipo de Vehículo Completo de la UE) y la certificación VECTO de emisiones de carbono para vehículos pesados, asegurando así su acceso al mercado europeo de gama alta. Los productos de nuevas energías de la marca CAVAN se están desplegando rápidamente en 15 países europeos, así como en mercados de gran potencial como Australia y Nueva Zelanda. Esto permite transformar las fortalezas tecnológicas de China en materia de nuevas energías en una capacidad global de suministro para la movilidad sostenible.

En el ámbito de la fabricación y las cadenas de suministro, FOTON opera 32 instalaciones de producción locales en el extranjero, distribuidas por el Sudeste Asiático, América Latina y Oriente Medio. La empresa ha constituido una entidad conjunta de cadena de suministro con COSCO Shipping Specialized Carriers para asegurar capacidad de transporte marítimo dedicada a la exportación. Actualmente, se está acelerando la construcción de plantas clave en Indonesia y Arabia Saudita. Asimismo, FOTON está integrando a sus socios nacionales de la cadena de suministro en su proceso de expansión internacional, con el fin de construir una red industrial global resiliente y altamente eficiente.

En Europa, ya está operativo el Centro Regional de Distribución de Piezas (RDC) en Unna, Alemania. Complementando 18 centros de repuestos globales, más de 1.200 puntos de venta y más de 1.500 puntos de servicio, respalda un sistema de soporte de repuestos las 24 horas para respuestas posventa locales rápidas en toda Europa. Entre enero y agosto de 2026, los volúmenes de exportación de FOTON alcanzaron las 149.000 unidades, un aumento interanual del 44,3%: una sólida validación de mercado de sus capacidades sistemáticas.

FOTON protagonizará una destacada participación en la feria IAA Transportation de Hannover el 14 de septiembre. Entre los momentos más destacados figuran el lanzamiento de su nueva estrategia europea, una ceremonia conmemorativa por la entrega mundial de su vehículo número 13 millones y el estreno internacional del CAVAN BEACON, un camión pesado inteligente compatible tanto con sistemas de propulsión eléctricos de batería como de pila de combustible de hidrógeno. La feria también exhibirá siete modelos de vehículos de nuevas energías y seis componentes clave desarrollados internamente, abarcando los principales casos de uso del transporte europeo y demostrando las fortalezas tecnológicas de FOTON basadas en una cadena de valor integral y autosuficiente.

Esto es mucho más que una exhibición de productos; ofrece una muestra integral de las capacidades de expansión global sistemática de FOTON. A medida que la atención mundial se dirige hacia Europa, el continente conocerá a FOTON. Acompáñenos el 14 de septiembre en Hannover para presenciar un nuevo capítulo en la globalización de los vehículos comerciales chinos.

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