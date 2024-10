El IAB acogerá la Conferencia EASTAP 2024 en Sitges

IAB Campus - Institute Of The Arts Barcelona

El Institute Of The Arts Barcelona (IAB) se enorgullece de anunciar que será el anfitrión de la Conferencia EASTAP 2024, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2024 en Sitges, España. Este evento internacional reunirá a académicos y profesionales del teatro y la performance para explorar el tema 'Ecosistemas del Teatro y la Performance'

Barcelona, 9 de octubre de 2024.- La temática de la conferencia abarca la sostenibilidad en las artes escénicas con el objetivo de hacer efectivo el cambio terminológico del concepto "ecology" a "ecosystems", que invita a propuestas que exploren las dimensiones científico-ambientales, figurativas y económicas de estos sistemas artísticos dinámicos.



La conferencia contará con la participación de destacados académicos y artistas, incluyendo a la Associate Scholar Maria Shevtsova de Goldsmiths, University of London, y al Associate Artist Marco Paolini de La Fabbrica del Mondo. Entre los oradores principales se encuentran Julie Sermon (University of Lyon, Francia), Khalid Amin (Abdelmalek Essaadi University, Marruecos) y Carl Lavery (University of Glasgow, Reino Unido), así como figuras destacadas del ámbito artístico y profesional.



Los asistentes también podrán disfrutar de una serie de masterclasses con expertos en diversas disciplinas, abordando temas como el teatro digital e inmersivo, inteligencia artificial generativa aplicada a las artes escénicas, sostenibilidad; la gestión de festivales liderados por artistas, enfoque contemporáneo en el repertorio. Además, se llevarán a cabo eventos destacados como "Le corps utopique", una masterclass de David Ayoun y Esther Mollo, y proyecciones especiales del Choreoscope - International Dance Film Festival of Barcelona.



Este evento, que reunirá a más de 150 ponentes de distintos países, representa una oportunidad única para fomentar el intercambio de ideas y prácticas entre profesionales de las artes escénicas a nivel internacional.



IAB, con más de 10 años de experiencia en la formación en artes escénicas, reafirma su compromiso con la excelencia en la educación y la colaboración en el ámbito de danza, arte dramático y teatro musical.



Para más información sobre la conferencia y el programa completo, visitar el sitio web de IAB: https://www.iabarcelona.com/eastap2024/



