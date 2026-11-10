Ibai Llanos ficha a los Reyes del Empeño de Pawn Shop para la sección "La casa de empeños de Ibai"

Canal Youtube Ibai Llanos - Canal Youtube Ibai Llanos

(Información remitida por la empresa firmante)

El creador de contenido Ibai Llanos ha contratado a Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, fundadores de Pawn Shop, para una nueva sección de sus emisiones titulada "La casa de empeños de Ibai", dedicada a la tasación y el empeño de artículos deportivos y de coleccionismo en su canal de YouTube.

El creador de contenido Ibai Llanos ha incorporado a su programación una nueva sección, La casa de empeños de Ibai, para la que ha contratado a Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, fundadores de Pawn Shop y conocidos públicamente como los Reyes del Empeño por el famoso reality show emitido en La Sexta y en Mega TV en 2015. Ambos pondrán su experiencia en tasación al servicio del formato, que girará en torno a la valoración de piezas de alto valor, coleccionismo y objetos deportivos.

Pawn Shop es una casa de empeños española especializada en la compraventa de relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Hublot o Cartier, así como en joyas de firma y en el empeño de coches de lujo junto a los anteriores artículos mencionados. Esa misma especialización es la que sustenta la nueva sección, en la que el peritaje de cada pieza —su autenticidad, su estado de conservación y su precio de mercado— se convierte en el eje narrativo de cada entrega.

La incorporación de PAWN SHOP al proyecto de Ibai Llanos supone el regreso de ambos a un formato audiovisual, después de haber protagonizado el programa de telerrealidad sobre su negocio que se emitió en La Sexta y en Mega en 2015. Aquel espacio dio a conocer al gran público el funcionamiento de una casa de empeños orientada al segmento del lujo, un terreno hasta entonces poco explorado por la televisión en España.

El salto de ese universo a los canales de Ibai Llanos responde a una tendencia consolidada en el entretenimiento español: formatos de origen televisivo que encuentran continuidad en plataformas de streaming y en los canales personales de los creadores de contenido, donde la emisión en directo y la interacción con la audiencia modifican el ritmo y el tono del programa original. En el caso de La casa de empeños de Ibai, el atractivo reside en la combinación entre el componente de tasación profesional y la dinámica de negociación en directo, con objetos cuyo valor puede alcanzar cifras elevadas.

Para Pawn Shop, el acuerdo representa una vía de proyección hacia una audiencia más joven y digital que la que habitualmente acude a una casa de empeños. El mercado de relojería de lujo de segunda mano ha ganado peso en los últimos años, tanto por su componente de inversión como por la demanda de piezas descatalogadas, y la divulgación sobre cómo se autentifica y se valora un reloj o una joya forma parte del interés creciente del público por este sector.

Por el momento no se han facilitado detalles sobre el acuerdo económico. Tampoco se ha confirmado si el formato tendrá continuidad más allá de las emisiones del creador de contenido.

El vídeo en Youtube: https://youtu.be/M2w-jtb9g2E?is=MZyvowJbeomLrJFO

CONTACTO DE PRENSA

Juan Fernández

nascen@hotmail.es

+34 617550477