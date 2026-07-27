Iberfinancia facilita el acceso a ICO Crecimiento para impulsar la financiación de las empresas - iberfinancia

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España, 27 de julio de 2026.- La financiación es uno de los factores más determinantes para que las pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar nuevos proyectos, impulsar su crecimiento o reforzar su competitividad. En paralelo a la financiación bancaria tradicional, las líneas públicas han adquirido un papel cada vez más relevante para respaldar iniciativas empresariales vinculadas a la innovación, la expansión y la internacionalización.

En este escenario, Iberfinancia asesora a las empresas en el acceso a ICO Crecimiento, una solución promovida por el Instituto de Crédito Oficial que ofrece financiación directa mediante un proceso completamente digital.

ICO Crecimiento, una alternativa para financiar proyectos empresariales

El programa ICO Crecimiento está dirigido a pymes españolas con al menos cuatro años de trayectoria que buscan financiación para acometer nuevos proyectos o reforzar su actividad. Se trata de un préstamo directo impulsado por el Instituto de Crédito Oficial, diseñado especialmente para empresas que encuentran dificultades para acceder a determinadas fórmulas de financiación a través de los canales bancarios convencionales.

Entre sus principales características destacan la tramitación íntegramente online, unos plazos de amortización que pueden situarse entre cinco y diez años y unas condiciones financieras competitivas. Además, esta línea permite destinar los recursos tanto a inversiones como a necesidades de liquidez, ofreciendo una mayor flexibilidad para adaptarse a las diferentes fases de desarrollo de cada empresa.

Desde Iberfinancia, el proceso se acompaña mediante un asesoramiento especializado que analiza la viabilidad de cada proyecto y facilita la preparación de la documentación necesaria para optimizar las posibilidades de acceso a esta línea de financiación pública.

Financiación pública para impulsar la innovación y el crecimiento

Las ayudas públicas se han convertido en un instrumento estratégico para aquellas empresas que desarrollan proyectos de innovación, transformación tecnológica o expansión hacia nuevos mercados. En este ámbito, ICO Crecimiento incorpora una característica especialmente relevante al contemplar la financiación de activos intangibles, como patentes, licencias, software o programas de formación, elementos que en muchas ocasiones presentan mayores dificultades para obtener respaldo mediante productos financieros tradicionales.

La experiencia de Iberfinancia en la gestión de líneas oficiales como ICO, ENISA o CDTI permite ofrecer un acompañamiento integral durante todas las fases del proceso, desde el análisis inicial de las necesidades financieras hasta la presentación de la solicitud y el seguimiento de la operación. Este conocimiento del ecosistema de financiación pública facilita la identificación de la solución más adecuada para cada empresa según sus objetivos de inversión, crecimiento o internacionalización.

La combinación de experiencia financiera y conocimiento de los diferentes instrumentos públicos permite que cada proyecto disponga de una estrategia de financiación adaptada a sus características y a la evolución de la actividad empresarial.

La creciente diversificación de las fuentes de financiación refuerza el papel de las líneas públicas como complemento a la financiación privada. En este entorno, ICO Crecimiento representa una oportunidad para que numerosas pymes puedan desarrollar nuevos proyectos con mayor capacidad financiera, mientras Iberfinancia continúa ofreciendo asesoramiento especializado para facilitar el acceso a las soluciones que mejor responden a las necesidades de cada empresa.

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