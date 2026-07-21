Iberia PCI destaca la importancia de adaptar la protección contra incendios al nuevo marco normativo - IBERIA PCI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de julio

Expertos de Iberia PCI señalan que los recientes incendios registrados en naves, almacenes y entornos industriales vuelven a poner el foco en la necesidad de contar con sistemas de protección activa contra incendios correctamente diseñados, instalados y mantenidos.

Protección activa contra incendios: una prioridad para la industria

Los incendios registrados en los últimos meses en entornos industriales han vuelto a situar la seguridad contra incendios en el centro del debate empresarial. En fábricas, almacenes, naves logísticas y centros de producción, una detección tardía o un sistema de extinción insuficiente puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una parada total de la actividad.

La entrada del nuevo marco normativo aplicable a los establecimientos industriales refuerza la necesidad de que las empresas revisen el estado real de sus instalaciones de protección contra incendios.

Desde Iberia PCI, especialistas en protección activa contra incendios, recuerdan que no basta con disponer de equipos instalados, sino que estos deben estar correctamente dimensionados, operativos y adaptados al riesgo concreto de cada actividad.

“Muchas empresas cuentan con extintores, BIEs o sistemas de detección, pero no siempre han revisado si esos medios son suficientes para el tipo de actividad, la carga de fuego, la distribución de la nave o los cambios que se han producido en la instalación con el paso del tiempo”, explican desde Iberia PCI.

Detección, alarma y extinción: elementos clave para actuar a tiempo

La protección activa contra incendios agrupa todos aquellos sistemas destinados a detectar, alertar, controlar o extinguir un incendio una vez se produce.

Entre ellos se encuentran:

Sistemas de detección automática de incendios

Alarmas y centrales de incendio

Extintores

Bocas de incendio equipadas —BIEs—

Rociadores automáticos

Sistemas de extinción

Hidrantes

Grupos de presión

Abastecimientos de agua contra incendios

Señalización y equipos de emergencia

En cualquier industria, actuar durante los primeros minutos resulta fundamental. Un incendio puede originarse en una zona de carga, un cuadro eléctrico, una línea de producción, un almacén de materiales, una sala técnica o un área con maquinaria.

Si la detección no es rápida o los medios de extinción no están disponibles y en correcto estado, el fuego puede propagarse con rapidez y afectar a personas, mercancía, maquinaria e incluso a otras naves colindantes.

Iberia PCI subraya que la protección activa no debe entenderse como una instalación aislada, sino como un conjunto de sistemas que deben funcionar de manera coordinada. La detección debe activar la alarma, la señalización debe facilitar la evacuación, los equipos de extinción deben estar accesibles y los sistemas automáticos deben responder correctamente ante una emergencia.

El nuevo escenario normativo obliga a revisar instalaciones existentes

La actualización del marco normativo de seguridad contra incendios en establecimientos industriales supone una oportunidad para que empresas y titulares de instalaciones revisen si sus sistemas actuales siguen siendo adecuados.

Muchas naves han cambiado de uso, han ampliado superficie, han incorporado nueva maquinaria, han aumentado su almacenamiento o han modificado sus procesos productivos sin adaptar completamente sus sistemas de protección contra incendios.

Desde Iberia PCI señalan que uno de los errores más habituales es pensar que una instalación válida en el momento de apertura seguirá siendo suficiente años después.

“La actividad de una empresa evoluciona. Cambia la distribución interior, cambia la cantidad de material almacenado, cambian los procesos y cambia el nivel de riesgo. Por eso es fundamental revisar la protección contra incendios de forma periódica”, apuntan desde Iberia PCI.

Entre los elementos que conviene revisar se encuentran:

Ubicación y estado de los extintores

Cobertura de las BIEs

Funcionamiento de los sistemas de detección y alarma

Presión y caudal de los sistemas de abastecimiento

Señalización de emergencia

Sistemas automáticos de extinción

Mantenimiento reglamentario de todos los equipos

Prevención, mantenimiento y continuidad de negocio

La protección activa contra incendios no solo tiene una función de seguridad, sino también de continuidad empresarial.

Un incendio en una nave industrial puede generar daños materiales, interrupción de la actividad, pérdida de mercancía, retrasos en la producción, afección a clientes y proveedores, y costes elevados de recuperación.

Por ello, Iberia PCI insiste en que las empresas deben abordar la protección contra incendios como una inversión estratégica. Disponer de sistemas adecuados, revisados y mantenidos puede reducir el impacto de un siniestro y facilitar una respuesta rápida ante cualquier conato de incendio.

El mantenimiento cobra un papel especialmente relevante en este ámbito. Un extintor descargado, una BIE inaccesible, una central de detección con averías, una alarma desconectada o un sistema de presión sin revisar pueden comprometer la eficacia de toda la instalación en el momento en el que más se necesita.

Protección activa para naves, industrias y centros logísticos

Las naves industriales, fábricas, almacenes y centros logísticos presentan riesgos específicos por la presencia de mercancías, embalajes, instalaciones eléctricas, maquinaria, vehículos de carga, cuadros eléctricos y zonas de producción.

Por este motivo, cada instalación requiere un estudio adaptado a su actividad, superficie, ocupación, distribución y nivel de riesgo.

Iberia PCI trabaja en el diseño, instalación, revisión y mantenimiento de sistemas de protección activa contra incendios, ayudando a empresas industriales y comerciales a mejorar la seguridad de sus instalaciones y a adecuarlas a las exigencias normativas.

Los últimos incendios industriales y la actualización normativa han puesto de manifiesto la necesidad de no esperar a que ocurra un siniestro para actuar. Revisar los sistemas de protección contra incendios puede ser decisivo para proteger a las personas, los activos de la empresa y la continuidad de la actividad.

Más información en: instalacionescontraincendios.com

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