Ibidem Group publica su "Guía para traducir un eCommerce", en ayuda de tiendas afectadas por el Covid-19

El confinamiento ha hundido las ventas de muchos comercios, forzándolos a crear tiendas online y traducir sus eCommerce como única salida para encontrar clientes. La agencia de traducción Ibidem Group, especializada en traducción de páginas web, publica gratis una serie de guías de ayuda donde explica cómo traducir los contenidos de una tienda online o eCommerce Shopify, Prestashop o Magento: cómo escoger un plugin de traducción, cómo traducir paso a paso, cuándo recurrir a traducción automática, etc

Los comercios españoles lo han pasado mal este año 2020, y el 2021 no parece que vaya a ser diferente... El confinamiento ha obligado a tiendas y negocios a adaptarse a un mundo donde lo digital gana terreno de forma inexorable. Muchos han sabido buscar nuevos caminos, reconvertir su negocio al nuevo paradigma digital, y lanzar tiendas online traducidas a varios idiomas.

Y es que la única salida contra el virus es online. No queda más opción que la digitalización: reconvertir los procesos y migrar de la tienda física a una tienda online. Bien ejecutada, una estrategia de tienda online potenciada con SEO y traducciones puede no sólo compensar sino multiplicar exponencialmente las ventas.

“En Ibidem Group hemos visto este año como se multiplicaban por encima del 300% las solicitudes de traducción de tiendas online” - indica Chema Bescós. “En su mayoría se trataba de eCommerce de nueva creación, que querían traducir a Inglés. En otros casos eran tiendas online ya operativas que ahora se traducían a otros idiomas. Los idiomas a los más se ha solicitado la traducción de una tienda online han sido Inglés (78%), Francés (9%) y Alemán (7%), mientras que las webs de empresas de servicios asi como eCommerce de lujo se han traducido especialmente a Árabe, Chino y Ruso.” Eric, programador web, destaca la diversidad de plataformas de eCommerce: “Antes las tiendas online eran todas OsCommerce, Prestashop y Magento… pero últimamente nos llegan muchos eCommerce en WooCommerce o Shopify. Y cada una tiene sus particularidades de cara a la traducción.”

Traducir una tienda online varía según la plataforma que se use. No es lo mismo traducir una tienda Shopify o Wordpress, que no son multilingües de forma nativa, que traducir un Prestashop o un Magento, que sí cuentan con un módulo integrado de traducciones. Estas últimas ya facilitan la traducción de la tienda (vacía) y del tema o plantilla. Pero son traducciones básicas y conviene afinarlas, especialmente las relativas a checkout y emails a clientes. Y sea como sea, siempre toca traducir los textos propios: páginas de empresa, productos, condiciones de envío y devolución, etc.

Para resolver todas estas dudas sobre traducción de tiendas online, Ibidem Group publica de forma gratuita en su blog, una colección de guías para traducir un eCommerce (Wordpress, WooCommerce, Shopify, Prestashop, Magento…). En estas guías de traducción web se explica cómo hacer que una tienda sea multi idioma, qué plugin de traducción escoger, cómo usar el editor de traducciones paso a paso, cómo traducir las descripciones de productos, el checkout, los emails a clientes, etc.

También se analiza en detalle el SEO de una traducción web, ya que en muchas ocasiones la elección del plugin de traducción afecta muy negativamente al posicionamiento web de la web traducida, y se estudian las ventajas de la traducción automática, una opción de traducción rápida y barata que se recomienda sólo cuando el plazo de traducción no permite usar traductores (humanos) profesionales nativos. Ya no hay excusa para no traducir una tienda online

