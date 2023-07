ICBA: La OMS y la FAO confirman la seguridad del aspartame

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 14 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Los alimentos y las bebidas endulzados con aspartame son seguros, según un nuevo hallazgo definitivo publicado conjuntamente hoy (jueves) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Joint Expert Committee on Food Additives, JECFA) revisó décadas de evidencia de alta calidad y datos reales de consumo humano, estableciendo una ingesta diaria admisible (IDA) en la que el aspartame se puede consumir diariamente de manera segura durante el transcurso de toda una vida.

Kate Loatman, directora ejecutiva del ICBA, aplaudió el hallazgo de la OMS y la FAO y comentó:

"Esta conclusión definitiva de los principales expertos en salud y seguridad alimentaria del mundo afirma una vez más que el aspartame es seguro. Después de una revisión rigurosa, este hallazgo histórico de la OMS y la FAO fortalece aún más la confianza en la seguridad del aspartame y desempeñará un papel vital para informar a los consumidores en la medida en que consideran todas las opciones para reducir el consumo de azúcar y de calorías en sus dietas.

La conclusión integral del JECFA de que el aspartame es seguro se basa en el peso abrumador de la evidencia científica de más de cuatro décadas, así como en las determinaciones positivas de las autoridades de seguridad alimentaria en más de 90 países".

Al referirse a una opinión publicada simultáneamente por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC), que se filtró por primera vez el 29 de junio, la Sra. Loatman agregó:

"La IARC, que no es una agencia de seguridad alimentaria, ahora ha reconocido oficialmente que el aspartame no representa un peligro mayor que el aloe vera y cientos de otras sustancias que incluye en la misma categoría, según la evidencia que la misma IARC describe como 'limitada' y 'menos que suficiente'.

Si bien la opinión filtrada de la IARC pudo haber confundido innecesariamente a los consumidores con especulaciones sensacionalistas, la IARC ya se remitió al comité mixto de expertos de la OMS y la FAO, quienes nuevamente determinaron que el aspartame es seguro, en su calidad de la autoridad mundial apropiada para evaluar de manera integral la seguridad del consumo de aspartame".

Acerca del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (International Council of Beverages Associations): El ICBA es una organización internacional no gubernamental, fundada en 1995, que representa los intereses de la industria de las bebidas sin alcohol a nivel mundial. Los miembros del ICBA incluyen asociaciones de bebidas nacionales y regionales, así como compañías de bebidas internacionales que operan en más de 200 países y territorios, y que producen, distribuyen y venden una variedad de bebidas sin alcohol con gas (carbonatadas) y sin gas (no carbonatadas), incluidas bebidas gaseosas, bebidas deportivas, bebidas energizantes, aguas embotelladas, aguas saborizadas o enriquecidas, cafés y tés listos para beber, jugos 100% de frutas o verduras, néctares y jugos, y bebidas lácteas. Para obtener más información, visite: https://www.icba-net.org/

