Las ICC identifican nuevas oportunidades de crecimiento e impacto en su conexión con otros sectores - Culturia SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2026.-

Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) están en pleno proceso de consolidar su papel como motor económico, social e innovador en el ámbito empresarial. Esta fue una de las principales conclusiones del II Foro de la Empresa Cultural y Creativa, celebrado en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid y que reunió a un tejido de profesionales compuesto por empresas, autónomos, entidades públicas, financiadores, asociaciones sectoriales y expertos de todo el país con el objetivo de analizar cuáles son los desafíos y oportunidades que marcarán el futuro del sector. Organizado por Culturia, agencia cultural especializada en el desarrollo de iniciativas con impacto, y Juan Pastor Bustamante, experto en creatividad, industria creativa e innovación, y financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Plataforma Emprendoteca - con la colaboración de ENISA, Crea SGR, Fundesarte y la Escuela de Organización Industrial (EOI)-, el encuentro registró un aforo completo con más de un centenar de acreditaciones en todas sus actividades y consolidó su vocación de convertirse en un espacio estatal de referencia para la gestión empresarial de la cultura y la creatividad.

Carmen Páez Soria, Subsecretaria de Cultura del propio Ministerio, puso en relieve la importancia de espacios como este foro para “dialogar los retos a los que nos enfrentamos y cuáles son las políticas públicas que desde el Ministerio hay que generar para dar respuesta a esos retos en colaboración entre el sector público y privado”.

De valor cultural a valor económico, social y territorial

Sin duda, el Foro puso el foco en una cuestión fundamental: cómo transformar el valor cultural en valor económico, social y territorial. Y la respuesta quedó clara, es viable mediante modelos de negocio sostenibles, diversidad de fuentes de financiación y apoyándose alianzas con otros sectores productivos.

"La cultura genera valor mucho más allá de lo simbólico. Su impacto no se mide únicamente por lo que producimos como sector, sino por las alianzas que somos capaces de construir y por nuestra capacidad para contribuir a los grandes retos de la sociedad", concluyeron Germán Mori, director de Culturia y el experto, Juan Pastor Bustamante.

Bajo la consigna de analizar el impacto real de las ICC, el debate puso en relieve la necesidad de reforzar el acompañamiento al sector empresarial y de explorar nuevas oportunidades de colaboración con ámbitos como el turismo, la salud, la educación, la industria.

Durante las tres mesas redondas, el bootcamp especializado en acción comercial y las distintas dinámicas de networking, los participantes compartieron experiencias, herramientas y casos prácticos orientados a facilitar la toma de decisiones empresariales y cómo generar conexiones estratégicas con potencial de continuidad más allá del propio encuentro.

“Es importante el reconocimiento de esta industria y lo que implica para la marca España. Estamos ante una oportunidad, las empresas son conscientes del valor que aporta la cultura. No hay innovación sin creatividad, explicó la directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, Inmaculada Benito.

Uno de los mensajes más repetidos fue que el crecimiento de las Industrias Culturales y Creativas dependerá de su capacidad para integrarse en ecosistemas más amplios de innovación y desarrollo económico.

También se puso de relieve la importancia de avanzar en la medición del impacto de las ICC, tanto desde la perspectiva económica como social, para reforzar su reconocimiento institucional, facilitar el acceso a nuevas fuentes de inversión y financiación y mejorar la toma de decisiones basadas en datos.

Tras el éxito del foro, la cita se ha consolidado en esta edición como un espacio concebido para que profesionales y organizaciones salgan con resultados tangibles: información útil para mejorar su competitividad, herramientas para afrontar los retos de gestión y contactos reales para generar nuevas oportunidades de colaboración.

Como ejemplo, Culturia y la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) han firmado un convenio de actuación para la cooperación de ambas entidades para desarrollar y apoyar iniciativas, como es el caso de la herramienta Impacta ICC, una iniciativa financiada por la DG de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura.

La organización ya trabaja en futuras acciones que permitan dar continuidad a las conversaciones iniciadas durante el Foro y seguir fortaleciendo un ecosistema empresarial cultural más conectado, innovador y preparado para afrontar los desafíos de los próximos años.

Contacto

Emisor: Culturia SL

Contacto: Culturia SL

Email de contacto: press@culturia.es