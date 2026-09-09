Icentia nombra a Sanjay Voleti como consejero delegado

(Información remitida por la empresa firmante)

Un ejecutivo experimentado en salud digital liderará la próxima fase de crecimiento internacional de Icentia, centrándose en ampliar su presencia en el mercado estadounidense.

CIUDAD DE QUEBEC, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Icentia ha nombrado a Sanjay Voleti consejero delegado, sucediendo al cofundador Pierre Paquet, quien lideró la empresa desde sus inicios hasta consolidarla como un actor clave en el ámbito de la monitorización ambulatoria de ECG. Voleti encabezará la próxima fase de crecimiento de la compañía, centrándose en ampliar la adopción comercial en Estados Unidos.

Voleti aporta más de dos décadas de experiencia ejecutiva a nivel mundial en los sectores de salud digital, inteligencia artificial, semiconductores y tecnología de consumo. Se incorpora a Icentia en una etapa clave para el crecimiento de la empresa, mientras ésta aprovecha su consolidada presencia internacional y acelera su expansión comercial, especialmente en Estados Unidos.

Bajo el liderazgo de Voleti, Icentia seguirá invirtiendo en la monitorización ambulatoria de ECG, centrándose en el despliegue tecnológico, la captación de clientes corporativos, las operaciones globales y la satisfacción del cliente. El objetivo de la empresa es hacer que sus soluciones de diagnóstico integrales sean cada vez más accesibles para los sistemas de salud, las redes hospitalarias y los centros de cardiología de todo el mundo.

"Icentia ha creado algo extraordinario: una plataforma tecnológica que resuelve una necesidad clínica real, soluciones que aportan valor a médicos y pacientes, y una organización con una sólida base internacional", afirmó Sanjay Voleti, consejero delegado de Icentia. "Me entusiasma trabajar con el equipo para ampliar el impacto de Icentia, especialmente en el mercado estadounidense. Nuestro objetivo será facilitar que las organizaciones sanitarias adopten y escalen las soluciones de Icentia, al tiempo que ofrecemos una experiencia excepcional al cliente".

De raíces canadienses a empresa internacional

Desde que cofundó Icentia, Pierre Paquet ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de la empresa, pasando de ser una compañía canadiense de tecnología sanitaria a convertirse en una organización internacional. Bajo su liderazgo, Icentia estableció operaciones en Canadá, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

Esta transición se produce en un momento en que Icentia entra en una nueva etapa de desarrollo, contando con la infraestructura, la tecnología y la presencia internacional necesarias para respaldar un mayor crecimiento.

"Construir Icentia desde cero y ver cómo se ha convertido en una empresa internacional ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera", afirmó Pierre Paquet, cofundador de Icentia. "Hemos creado una organización sólida con presencia en cuatro países y hemos consolidado CardioSTAT como una plataforma líder en monitorización ambulatoria continua de ECG. Me siento orgulloso de los logros de nuestro equipo y confío en que la empresa está preparada para afrontar su próxima etapa. Es el momento adecuado para incorporar a un líder que cuente con la experiencia necesaria para llevar a Icentia al siguiente nivel. Sanjay sabe cómo escalar empresas tecnológicas a nivel internacional, establecer alianzas estratégicas y desarrollar grandes mercados. Su experiencia internacional en salud digital y su trayectoria en el crecimiento de empresas tecnológicas —especialmente su labor en AliveCor— le otorgan una gran comprensión tanto de las oportunidades como de los desafíos que tenemos por delante. Me entusiasma especialmente ver lo que podrá lograr en Estados Unidos".

Una trayectoria consolidada en salud digital y tecnología global

Antes de incorporarse a Icentia, Voleti fue cofundador y consejero delegado de Adventyx, una plataforma empresarial de IA que opera en el ámbito de la optimización para motores de búsqueda generativa (GEO).

Anteriormente, pasó casi seis años como director de estrategia y director de negocios en AliveCor, donde fue responsable de la estrategia corporativa, las alianzas comerciales estratégicas y la expansión en el mercado global de tecnologías de ECG impulsadas por inteligencia artificial.

En una etapa anterior de su carrera, Voleti ocupó cargos de liderazgo y gestión empresarial en Amazon y Texas Instruments, donde lideró organizaciones internacionales, definió la estrategia de productos y dirigió iniciativas globales de lanzamiento al mercado a gran escala.

"Pierre y el equipo han realizado el trabajo duro: desarrollar la tecnología, establecer la empresa a nivel internacional y ganarse la confianza de médicos y pacientes", afirmó Voleti. "Lo que me entusiasma es el gran margen de crecimiento que tenemos por delante: llevar nuestras soluciones de diagnóstico a más organizaciones sanitarias y transformar la forma en que se realiza la monitorización cardíaca a gran escala".

Acerca de Icentia

Icentia es una empresa de tecnología sanitaria centrada en soluciones de diagnóstico cardíaco. Su plataforma CardioSTAT está diseñada para proporcionar a los profesionales de la salud un sistema de monitorización cardíaca ambulatoria de alta calidad.

Con operaciones en Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda, Icentia presta servicios a organizaciones sanitarias y profesionales de la cardiología en mercados internacionales. La empresa se centra en combinar tecnología innovadora, valor clínico y atención al cliente para mejorar la prestación de servicios de diagnóstico cardíaco.

Contacto para los medios: media@icentia.com

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