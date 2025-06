icloudCompliance cierra una ronda de inversión de 2 millones de euros liderada por HWK Tech Investment

(Información remitida por la empresa firmante)

icloudCompliance, la plataforma SaaS española que revoluciona el cumplimiento normativo y la sostenibilidad empresarial, ha cerrado una ronda de inversión de 2 millones de euros liderada por el fondo tecnológico HWK Tech Investment

La operación permitirá a icloudCompliance acelerar su expansión comercial, reforzar equipo técnico y consolidar su posición como solución europea líder en compliance, sostenibilidad, calidad y ciberseguridad, aplicando IA como elemento central en la propuesta de valor.

"Con esta inversión de HWK damos un salto estratégico: no solo ampliamos nuestras capacidades, sino que reforzamos nuestra misión de ser la infraestructura digital de cumplimiento de referencia", declaró Christian Crespo, CEO de icloudCompliance.

Christian Crespo fundó icloudCompliance en 2019, con la convicción de que el cumplimiento normativo debía ser accesible y automatizable. Su experiencia en el ámbito regulatorio y tecnológico, unida a su vocación emprendedora, ha impulsado el crecimiento de la compañía hasta convertirla en uno de los referentes en el sector GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento)

Desde el apoyo de Lanzadera en 2020 pasando por la inversión de Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig en 2021, hasta esta nueva ronda liderada por HWK, cada paso ha sido un hito estratégico en la consolidación de la compañía en el ecosistema legaltech europeo.

HWK Tech Investment: visión, experiencia y tecnología con propósito HWK es un fondo especializado en tecnología con potencial disruptivo en sectores clave como la IA, la ciberseguridad y la observabilidad. Fundado y dirigido por perfiles con una sólida trayectoria operativa y regulatoria, combina el capital financiero con un enfoque hands-on que impulsa el crecimiento y la internacionalización de sus participadas.

El fondo está liderado por un equipo de referentes del ámbito empresarial y tecnológico: Juan Santamaría, CEO de HWK y ex CEO de Panda Security y ex CFO de Sopra Group; José Sancho, director con amplia trayectoria en el sector tecnológico en España, ex CIO de Repsol y BBVA, y exmiembro del consejo de Sopra Group; Óscar Fanjul, expresidente y fundador de Repsol y actual miembro del Consejo de Administración de Cellnex; y Sebastián Albella, secretario del consejo y expresidente de la CNMV.

Cuenta con una red de asesores en áreas clave como IA y machine learning, ciberseguridad, sistemas de pago y ERP, ofreciendo un entorno privilegiado para startups que integran cumplimiento normativo con tecnología avanzada y consolidada.

"Lo que nos atrajo de icloudCompliance fue su capacidad para integrar tecnología de vanguardia con un conocimiento profundo del marco regulatorio. Creemos que están construyendo una infraestructura clave para el cumplimiento y la sostenibilidad empresarial en Europa y el Mundo, y estamos entusiasmados por acompañarlos en este camino de crecimiento", afirma Juan Santamaría, CEO de HWK.

icloudCompliance, una plataforma modular con IA que transforma industrias

Permite a más de 200 organizaciones gestionar sus obligaciones legales y normativas desde un único entorno, cubriendo áreas clave como compliance penal y corporativo, sostenibilidad (CSRD, doble materialidad, huella de carbono), calidad y control interno, auditorias, protección de datos (RGPD), canal de denuncias y ciberseguridad (ISO 27001, SGSI). Gracias a su enfoque modular y a su motor de IA, automatiza tareas como la evaluación, revisión documental, generación de propuestas y detección de riesgos, mejorando la eficiencia y precisión en el cumplimiento normativo.

