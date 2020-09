La icónica radio de sobremesa obtiene una actualización DAB+

BOSTON, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Tivoli Audio, siempre conocido por sus productos de audio de diseños atemporales y fáciles de usar anuncia el lanzamiento del Model One+, una radio DAB que combina estilo y funcionalidad de inspiración analógica.

La clásica radio de sobremesa Model One, diseñada hace veinte años, ha tenido un cambio de imagen para reflejar la creciente cuota de mercado de la tecnología de difusión de audio digital. Con una imagen de nuevo diseño, el Model One+ rezuma un diseño atemporal con líneas limpias y practicidad con botones simples. La estética de la vieja escuela de esta radio ofrece el mismo encanto clásico que el Model One original para dormitorios, cocinas, oficinas o salas de estar.

El altavoz de lanzamiento superior produce audio de alta calidad que se puede disfrutar en cualquier lugar del hogar, ya sea escuchando DAB+, FM, Bluetooth® o fuentes auxiliares con cable. Los controles prácticos, incluyendo su icónico dial de ajuste y cinco botones preestablecidos disponibles, le permiten saltar rápidamente entre tus emisoras favoritas. El mando a distancia de función completa que lo acompaña da acceso a más funciones, incluyendo la configuración de alarma y visualización para la pantalla LED de alta calidad.

La línea de radio clásica de Tivoli Audio siempre ha resonado entre los creadores. El Model One+ está disponible en el clásico nogal/beige, y ahora los nuevos diseños gris/blanco, y roble/negro. Estos dos nuevos colores son exclusivos del Model One+.

Al igual que con todos los productos Tivoli Audio, el Model One+ equilibra el estilo, la calidad de audio y la facilidad de uso. Siempre encajando en cualquier tendencia, el Model One+ proporcionará un poco de viejo y nuevo a su hogar.

Tivoli Audio Model One+ EUR249

Acerca de Tivoli Audio:Tivoli Audio fabrica y comercializa productos de audio galardonados conocidos por su audio de alta calidad, funcionalidad simple y diseño único pero atemporal. Fundada en 2000, Tivoli Audio se ha convertido en una marca popular con hoteles de lujo como Ritz Carlton, W Hotels y SoHo Grand para mejorar la estancia de sus huéspedes. Hoy en día, los productos Tivoli Audio se venden en más de 30 países de todo el mundo.

