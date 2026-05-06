Iconos de la música: Julien's presenta una subasta histórica de objetos de colección de rock and roll (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 650 objetos musicales raros se ofrecerán en vivo desde la ciudad de Nueva York, del 29 al 30 de mayo.

Ace Frehley de KISS: su guitarra más famosa, una Les Paul-Ace #1 de 1975. (Precio estimado: $400.000 - $600.000)

Guitarra Guild F-412 de Stevie Ray Vaughan de 1969, utilizada en su presentación de MTV Unplugged en 1990. (Precio estimado: $300.000 - $500.000)

Guitarra acústica Martin de Johnny Cash de 1954, tocada en su debut en el Grand Ole Opry en 1956. (Precio estimado: $100.000 - $200.000)

Guitarra ESP Custom "Ouija" de Kirk Hammett, usada en escenario y estudio, firmada (Precio estimado: $250.000 - $350.000)

Guitarra Charvel Art Series con franjas personalizadas, usada en escenario y firmada por Eddie Van Halen en su última actuación con Sammy Hagar (Precio estimado: $50.000 - $70.000)

Funda del disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" firmada por The Beatles (Precio estimado: $20.000 - $40.000)

Guitarra acústica Gibson Southern Jumbo de 1966, propiedad de Gary Busey y usada en la película "The Buddy Holly Story", con DVD (Precio estimado: $10.000 - $20.000)

Bajo Fender Jazz Bass vintage de 1985, usado en estudio y en escenario por Adam Clayton de U2 en "Unforgettable Fire"(Precio estimado: $20.000 - $40.000)

LOS ANGELES, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, la casa de subastas de artículos de celebridades líder en el mundo, anunció hoy todos los detalles de su esperado evento "Iconos de la Música". La colección de este año celebra el poder perdurable del heavy metal y conmemora el 50 aniversario del debut de KISS en Londres, con una exposición itinerante que presenta lo más destacado de la venta. Tras su paso por Londres y Tokio, la exposición se podrá visitar en el Hard Rock Cafe de Nueva York el 13 de mayo y estará abierta al público todos los días. Ya se puede pujar por la colección completa de más de 800 artículos en juliensauctions.com . La subasta de dos días se llevará a cabo del 29 al 30 de mayo, en directo desde el Hard Rock Cafe de Times Square en la ciudad de Nueva York.

"El interés por los objetos de colección musicales está alcanzando niveles sin precedentes, impulsado por coleccionistas que aprecian tanto la importancia cultural de estos instrumentos como el legado de los artistas que los crearon, lo que a menudo resulta en ventas récord", declaró Martin Nolan, cofundador y director ejecutivo de Julien's Auctions. "Nuestra subasta anual de Iconos de la Música, que incluye guitarras extraordinarias de Ace Frehley, Stevie Ray Vaughan y Kirk Hammett, subraya el compromiso constante de Julien's de sacar al mercado piezas de calidad museística, al tiempo que contribuye a dar forma al debate mundial en torno al coleccionismo musical."

La subasta "Iconos de la Música" presenta una extraordinaria colección de algunas de las guitarras más potentes e influyentes que jamás se hayan subastado, incluyendo instrumentos tocados por leyendas del rock como Ace Frehley (KISS), Eddie Van Halen, Billy Duffy (The Cult), Izzy Stradlin (Guns N' Roses), Kirk Hammett (Metallica), Mick Mars (Mötley Crüe), Dave Mustaine (Megadeth), Scott Ian (Anthrax) y Stevie Ray Vaughan.

Entre las piezas más destacadas se encuentra la guitarra que Johnny Cash tocó en su debut en el Grand Ole Opry en 1956. La guitarra acústica Martin D-18 de 1954 de Cash fue utilizada entre 1954 y 1956, lo que posiblemente la convierta en su primera guitarra profesional. Durante ese período, Cash grabó sencillos como "Hey, Porter", "Folsom Prison Blues", "I Walk the Line" y "There You Go".

Para los fans de KISS, la subasta incluye docenas de artículos únicos, desde vestuario usado en el escenario hasta efectos personales. La pieza central es la Gibson Les Paul de 1975 de Ace Frehley, una de las guitarras más importantes en la historia del rock and roll. Frehley confió en este instrumento a lo largo de su carrera, usándolo en el escenario y en el estudio con KISS más que cualquier otra guitarra de su repertorio. Su larga trayectoria con la Gibson Les Paul le ha valido un lugar en casi todas las listas de los "10 mejores guitarristas de Les Paul de todos los tiempos".

Encuentre una selección de más artículos destacados con fotos y descripciones detalladas en el sitio web de Julien's Auctions.

Los artículos destacados incluyen:

Ace Frehley:

Gibson Les Paul Ace #1 de 1975 con acabado Sunburst (Precio estimado: $400.000 - $600.000)

Gibson Les Paul Custom Signature de 1997, Cherry Sunburst, usada en el escenario del Super Bowl XXXIII (Prueba de artista #007) (Precio estimado: $40.000 - $60.000)

Gibson Les Paul Jr Sanchez Custom, Silver Sparkle Metallic, usada por Ace Frehley en el espectáculo de luces de la gira de reunión de KISS de 1996 (Precio estimado: $10.000 - $15.000)

Chaqueta de la gira de 1977: La chaqueta personal de Ace Frehley para la gira "Rock & Roll Over" de 1977. Todos los miembros de Kiss recibieron personalmente una de estas chaquetas del legendario promotor japonés, Udo, durante la gira japonesa de la banda. La chaqueta tiene una mancha de maquillaje que Ace confirmó que provenía directamente de su maquillaje posterior al concierto. (Precio estimado entre $4.000 y $6.000)

Kimono - Kimono negro largo con forro rojo bordado con un dragón dorado de la época de la gira "Rock & Roll Over" (Precio estimado: $4.000 - $6.000)

Mono usado en el escenario por Ace Frehley/Arthur Kane - Mono de terciopelo morado de una pieza con cremallera asimétrica en el pecho y brazaletes negros. El mono era originalmente plateado/blanco y lo usó en el escenario Arthur Kane de The New York Dolls. Kane se lo regaló a Frehley, quien lo tiñó de morado antes de usarlo en el escenario. (Precio estimado: $3.000 - $5.000)

Guitarras y bajos

Stevie Ray Vaughan | Guild F-412 de doce cuerdas de 1969. Stevie tocó esta guitarra durante su actuación del 30 de enero de 1990 en MTV Unplugged (Precio estimado: $300.000 - $500.000)

Metallica | Kirk Hammett. Primera guitarra eléctrica ESP personalizada que brilla en la oscuridad, usada en escenario y estudio, firmada por él. Inscrita por Hammett: "¡La primera guitarra Ouija: 0001! Esta fue una de mis guitarras principales para giras y grabaciones durante los años 90." ($250.000 - $350.000)

Johnny Cash | Guitarra acústica Martin D18 de 1954, usada en el Grand Ole Opry en 1956 (Precio estimado: $80.000 - $100.000)

Eddie Van Halen | Guitarra Charvel Art Series 076, usada en el escenario y firmada personalmente, de su última actuación con Sammy Hagar (Precio estimado: $50.000 - $70.000)

Izzy Stradlin | Gibson HR Fusion 1 de 1987. Gibson le regaló la guitarra a Stradlin en 1987, cuando la banda grababa "Appetite For Destruction". Se utilizó de forma destacada en el videoclip de "Welcome To The Jungle" (Precio estimado: $30.000 - $50.000).

Adam Clayton | Bajo Fender Jazz Bass vintage de 1985 con acabado natural, usado en estudio y en directo en Live Aid (Precio estimado: $20.000 - $40.000).

Mick Mars | Gibson Explorer de 1984, usada en el Teatro Mick Mars. Propiedad de Mick Mars de Mötley Crüe, quien también la tocó (Precio estimado: $20.000 - $30.000).

The Cult | Guitarra Gibson Les Paul Custom de 1976 de Billy Duffy, usada en escenarios, estudios y videoclips, con tapa natural. Esta guitarra se utilizó para la portada del cuarto álbum de estudio de The Cult, "Sonic Temple", publicado en 1989 (Precio estimado: entre 20.000 y 30.000 dólares).

Guitarra acústica Gibson Southern Jumbo de 1966, propiedad de Gary Busey y utilizada en la película "The Buddy Holly Story", con DVD (Precio estimado: $10.000 - $20.000)

Guitarra eléctrica Dean Blood Lust de doble mástil Mustaine V de 2007, usada en concierto y firmada por Dave Mustaine | Megadeth (Precio estimado: $5.000 - $7.000)

Gong Zildjian de Black Sabbath, usado en concierto por Bill Ward (Precio estimado: $3.000 - $5.000)

Tesoros personales y más:

The Beatles | Funda del disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" firmada por la banda (Precio estimado: $20.000 - $40.000)

Documentos de fianza firmados por su infame arresto por exhibicionismo durante un concierto en Miami, el 1 de marzo de 1969 (Precio estimado: $20.000 - $30.000)

John Bonham | Traje de terciopelo usado en una fotografía de 1976, confeccionado a medida para el baterista de Led Zeppelin (Precio estimado: $15.000 - $25.000)

Paul Cook/Sex Pistols | Camiseta sin mangas de los Sex Pistols de 1977, usada en el escenario, del álbum "Anarchy in the U.K." (Precio estimado: $10.000 - $15.000)

Joni Mitchell | Letra original manuscrita de "Woodstock" (Precio estimado: $20.000 - $30.000)

Sabrina Carpenter | Shorts Bluemarine usados en el videoclip de "Manchild" (Precio estimado: $1.000 - $2.000)

Lisa/BLACKPINK | Guantes usados con la revista, utilizados en la sesión de fotos de la revista W de 2025 (Precio estimado: $400 - $600)

SUBASTA EN VIVO Y EN LÍNEA

"Iconos de la Música"Hard Rock Cafe New York - 1501 Broadway, Nueva York, NY 10036

Viernes, 29 de mayo Sesión: 10:00 a.m. EST

Sábado, 30 de mayo Sesión: 10:00 a.m. EST

REGISTRO PARA PUJAR Es necesario registrarse para pujar en esta subasta. El registro puede realizarse en persona el día de la subasta o en línea antes de la misma en Julien's Auctions .

Para consultas, escribir a info@juliensauctions.com o llamar al 310-836-1818 .

Cómo realizar pujas Hay cuatro maneras de pujar en las subastas en vivo:

Julien's Auctions acepta pagos con criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin y USD Coin.

Contacto de prensa de Julien's Auctions/RSVP:

Norteamérica Michelle Gutenstein Hinz ( michelleg@missingpiecegroup.com )Michelle Steele ( msteele@missingpiecegroup.com )Michael Krumper ( michael@missingpiecegroup.com )en Missing Piece Group

Europa Mozell Miley-Bailey/Homage PR (mozell@homagepr.com)

Julien's AuctionsPara los momentos que importan. ¿Conoces ese momento en el que se apagan las luces, justo antes de que tu banda favorita empiece a tocar? ¿O esa sensación justo antes de que aparezcan los créditos de una película que cambió tu mundo en un instante? El aire está cargado de anticipación y las palabras nunca le harán justicia porque simplemente tenías que estar allí.

En Julien's, existimos para revivir esos momentos a través de artefactos icónicos y colecciones únicas. Ya sea colaborando directamente con artistas, asociándonos con patrimonios legendarios o trabajando en estrecha colaboración con coleccionistas exigentes, nuestras subastas hacen que la cultura pop destaque con la promesa de descubrimiento y reconexión. Desde Elvis Presley, Marilyn Monroe y Ringo Starr hasta Lady Gaga, Banksy y Kurt Cobain, desde Los Ángeles al mundo, estamos donde los originales encuentran su esencia.

Acerca de Hard Rock:Hard Rock International (HRI) es una de las compañías más reconocidas a nivel mundial, con presencia en casi 80 países y más de 300 establecimientos, incluyendo hoteles, casinos, tiendas Rock Shops, salas de conciertos y cafeterías, ya sean propios, con licencia o gestionados. Comenzando con una guitarra de Eric Clapton, Hard Rock posee la colección más grande y valiosa del mundo de objetos de colección musicales auténticos, con más de 88.000 piezas expuestas en establecimientos de todo el planeta. El programa de fidelización global Unity™ by Hard Rock premia a sus miembros por disfrutar de sus actividades favoritas en los establecimientos participantes. Además, Hard Rock Digital destaca la experiencia de apuestas deportivas y juegos en línea con productos reinventados al estilo Hard Rock para jugadores de todo el mundo.

HRI ha recibido numerosos premios de la industria, destinos y lugares de trabajo en los sectores de viajes, hostelería, juegos, entretenimiento y alimentación y bebidas. Actualmente, HRI cuenta con calificaciones de grado de inversión otorgadas por las principales agencias de calificación: S&P Global Ratings (BBB), Moody's Investors Service (Baa2) y Fitch Ratings (BBB). Para obtener más información sobre Hard Rock International, visite www.hardrock.com o shop.hardrock.com .

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