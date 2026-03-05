ID Digital School y la UCJC lanzan el primer máster oficial en financial analytics e IA aplicada a finanzas

Aula Máster ID Digital School - UCJC - ID Digital School

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa comenzará el próximo mes de octubre y se ofrece en dos modalidades, presencial o a distancia

Madrid, 5 de febrero.- ID Digital School y la Universidad Camilo José Cela (UCJC) han anunciado la puesta en marcha del Máster Universitario en Financial Analytics e Inteligencia Artificial aplicada a las finanzas. Es el primer título oficial que se puede estudiar en España en esta innovadora disciplina.



El programa responde a una transformación estructural del sector financiero, donde la tecnología tiene un papel dominante y la capacidad de analizar y gestionar datos financieros complejos mediante herramientas digitales e inteligencia artificial y algoritmos avanzados se ha consolidado como una de las competencias más demandadas por las compañías actuales.



El Máster Universitario en Financial Analytics, que iniciará su actividad el próximo mes de octubre, ha obtenido la acreditación de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, lo que le otorga un carácter oficial válido en 49 países, incluyendo los 27 estados miembros de la Unión Europea. Esta oficialidad garantiza los máximos estándares de calidad académica y permite que los alumnos tengan acceso a becas oficiales. Además, una vez que culminan el máster con éxito, están autorizados a ingresar de manera directa en programas de doctorado.



Para asegurar la máxima flexibilidad y conciliación, el máster se ofrece en dos modalidades: presencial o a distancia. La formación presencial se impartirá en el nuevo Campus Castellana de la UCJC, en pleno centro financiero de Madrid.



El plan de estudios cuenta con asignaturas como finanzas cuantitativas, herramientas para la gestión de datos en finanzas, blockchain, criptoactivos e innovación fintech.



La inteligencia artificial se aborda ampliamente, con módulos específicos, tanto de inteligencia artificial matemática o clásica, como de inteligencia artificial generativa, ambas aplicadas a las finanzas. Este foco en IA y ciencia de datos aplicadas a las finanzas supone una gran novedad, puesto que no hay ningún máster, y menos oficial, de estas características.



Las asignaturas serán impartidas por un claustro de expertos, que son una combinación de académicos y profesionales en activo con amplia experiencia en las áreas de finanzas y tecnología.



Empleabilidad en el sector de la IA y las finanzas

La importancia de esta formación queda respaldada por informes recientes. El Global AI Jobs Barometer de PwC muestra que los profesionales con habilidades en Inteligencia Artificial reciben salarios superiores, especialmente en finanzas. Además, estudios de Deloitte sobre la evolución de las funciones financieras indican que estos expertos se integran en el núcleo estratégico de las empresas, utilizando la IA para optimizar procesos y guiar decisiones basadas en datos.



La empleabilidad es un pilar fundamental de esta titulación. Para ello, el máster cuenta con el apoyo de Selecta Digital, consultora de reclutamiento IT. Además, los alumnos realizarán prácticas curriculares obligatorias en empresas o instituciones del sector, facilitando una inserción laboral que, en muchos casos, se consolida en la propia empresa donde se realizan las prácticas. Con este lanzamiento, ID Digital School y la UCJC refuerzan su liderazgo en la formación de perfiles mixtos de negocio y tecnológicos de alto impacto.







Contacto

Nombre contacto: María López

Descripción contacto: Top Position

Teléfono de contacto: 917123274

