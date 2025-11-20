IDB Group, el Gobierno de El Salvador y el Grupo Agrisal promueven el emprendimiento en el Foro GET

(Información remitida por la empresa firmante)

- IDB Group, el Gobierno de El Salvador y el Grupo Agrisal promueven el emprendimiento y el capital de riesgo en el Foro GET

WASHINGTON, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (IDB Group) anuncia la edición 2025 de su Foro Mundial de Emprendimiento y Tecnología para Latinoamérica y el Caribe – Foro GET (anteriormente Foro IDB Lab). Este evento insignia de IDB Group se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre en San Salvador, El Salvador.

El Foro GET reúne a inversores globales, desarrolladores de ecosistemas, consejeros delegados de empresas emergentes, líderes empresariales, funcionarios públicos, expertos de la industria, representantes de IDB Group y otros actores clave, brindando a los participantes la oportunidad de obtener valiosas conexiones, inspiración y conocimientos prácticos.

"El Foro GET es una expresión del valor que IDB Group y sus aliados aportan a la región al conectarla con el mundo, promover oportunidades de negocio y crear espacios para el intercambio de conocimientos, todo ello con el objetivo de impulsar los ecosistemas empresariales y catalizar la inversión en soluciones innovadoras para los desafíos del desarrollo", afirmó César Buenadicha, jefe interino de la División de Construcción y Aceleración de Ecosistemas del Laboratorio IDB.

Este año, para seguir impulsando los ecosistemas emergentes de innovación empresarial y catalizar una mayor inversión en Latinoamérica y el Caribe, el foro se organiza bajo un modelo público-privado con el gobierno de El Salvador, el Grupo Agrisal y el apoyo de más de 30 socios patrocinadores.

La edición de este año tiene tres pilares temáticos: oportunidades económicas a través del desarrollo del talento, promoción de la inversión y el capital riesgo, y políticas para posibilitar la innovación y el crecimiento.

La experiencia de tres días comienza el 30 de noviembre con la Aldea de Innovación del Foro GET en el Parque Cuscatlán, un espacio donde los visitantes pueden aprender en aulas abiertas, experimentar con nuevas tecnologías e inspirarse con historias e ideas emprendedoras. Del 1 al 2 de diciembre, se llevará a cabo la conferencia principal en el Hotel Hilton San Salvador, que incluirá sesiones plenarias, paneles interactivos, talleres de conocimiento aplicado, presentaciones de empresas emergentes y espacios para establecer contactos.

El Foro GET 2025 contará con más de 130 ponentes de más de 25 países, entre los que se incluyen líderes internacionales en innovación y emprendimiento como Andrés Bilbao, Eric Acher, Siim Sikkut, Guy Nae, entre otros.

El Foro GET tiene como objetivo tender puentes entre los sectores público y privado, Latinoamérica y el Caribe y el mundo, y entre emprendedores e inversores para generar soluciones más innovadoras con mayor impacto a gran escala en la región.

Para una agenda detallada, visite www.getforumlac.org. Envíe sus preguntas a getforumlac@iadb.org.

