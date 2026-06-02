(Información remitida por la empresa firmante)

- IDB Invest lanza su primer bono en francos suizos, diversificando la base de inversores y expandiendo la financiación del sector privado en Latinoamérica y el Caribe

WASHINGTON, 2 de junio de 2026/PRNewswire/ -- IDB Invest ha anunciado la exitosa emisión de su primer bono denominado en francos suizos, lo que representa un hito importante en su estrategia de financiación y su primera incursión en el mercado de capitales suizo. La transacción recaudó 100 millones de francos suizos (aproximadamente 127 millones de dólares), lo que supone un paso importante para diversificar la base de inversores de la institución y fortalecer su acceso a los mercados de capitales internacionales.

El bono a 10 años, emitido como un Bono Azul bajo el Marco de Deuda Sostenible de IDB Invest, destinará los fondos a proyectos que promuevan la gestión sostenible del agua y la conservación de los ecosistemas marinos en Latinoamérica y el Caribe. Al alinear la innovación financiera con el impacto en el desarrollo, esta emisión refuerza el compromiso de IDB Invest de movilizar capital privado para abordar los apremiantes desafíos ambientales y sociales de la región.

El bono tiene un cupón del 1,0575 % y se cotizó con un diferencial de 28 puntos básicos sobre los swaps SARON mid, lo que refleja la sólida confianza de los inversores en la calidad crediticia y el mandato de desarrollo de IDB Invest. BNP Paribas actuó como único administrador principal, apoyando la exitosa ejecución de esta transacción histórica.

Esta emisión representa el primer Bono Azul de una institución supranacional en el mercado del franco suizo, lo que subraya tanto el carácter innovador de la transacción como el creciente interés de los inversores por activos sostenibles de alta calidad. La fuerte demanda resalta el atractivo de IDB Invest como emisor y la creciente relevancia de los bonos temáticos que combinan rentabilidad financiera con un impacto ambiental medible.

Al ingresar al mercado del franco suizo, IDB Invest mejora su capacidad para optimizar los costes de financiamiento y ampliar su alcance de inversores, al tiempo que continúa proporcionando soluciones de financiación que apoyan el crecimiento del sector privado en Latinoamérica y el Caribe. Los fondos provenientes del bono ayudarán a ampliar el acceso a infraestructura y servicios sostenibles, particularmente en áreas críticas para la resiliencia y el desarrollo a largo plazo, como el agua y el saneamiento.

Esta transacción histórica refleja los esfuerzos continuos de IDB Invest por innovar en los mercados de capitales y profundizar su papel como catalizador del desarrollo económico sostenible en la región, aprovechando el interés de los inversores globales para generar beneficios tangibles para las comunidades y los ecosistemas.

Contacto:María Soledad PlanesMplanes@iadb.org

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