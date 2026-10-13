(Información remitida por la empresa firmante)

-IDC eleva 2,7 veces su previsión para 2029 del gasto en infraestructura reconocida por OCP, situándola en 800.000 millones de dólares

Un estudio anual encargado por la Open Compute Project Foundation proyecta que el gasto alcanzará los 892.000 millones de dólares en 2030, a medida que se expanden la inversión y la adopción de la IA.

SAN JOSE, California, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Open Compute Project (OCP) anunció hoy un fuerte incremento en las previsiones de IDC sobre el gasto mundial en equipos de TI reconocidos por OCP. El estudio de IDC sobre el impacto en el mercado para 2026 proyecta un gasto anual de aproximadamente 800.000 millones de dólares en 2029, frente a los 295.000 millones previstos para ese mismo año en el estudio del año anterior, lo que supone un aumento de aproximadamente 2,7 veces.

La nueva previsión alcanza los 892.000 millones de dólares en 2030, año en el que se proyecta que los equipos de TI reconocidos por OCP representen aproximadamente el 51 % del gasto total en las categorías de infraestructura analizadas en el estudio.

El estudio, encargado anualmente por la Fundación OCP, evalúa el impacto en el mercado de los equipos reconocidos por OCP. Los resultados de este año reflejan tanto la rápida expansión de la inversión en infraestructura de IA como una adopción más amplia de los diseños de OCP.

"La IA está transformando lo que la industria exige de su infraestructura, y estos hallazgos ponen de manifiesto el papel cada vez más importante de los diseños abiertos para satisfacer dicha demanda", afirmó Cliff Grossner, Ph.D., director de innovación de la OCP Foundation. "Nuestra comunidad reúne a empresas para resolver desafíos que abarcan todo el centro de datos: desde los semiconductores y los servidores hasta los sistemas de refrigeración, la alimentación eléctrica y la red. Esta colaboración ayuda a las organizaciones a implementar nuevas tecnologías a gran escala".

La inversión en IA impulsa el crecimiento IDC proyecta que el gasto en equipos de TI reconocidos por OCP crecerá de aproximadamente 154.000 millones de dólares en 2025 a 892.000 millones en 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 42 %.

Los servidores representan la mayor categoría de gasto, impulsada en gran medida por los sistemas acelerados por GPU. IDC también prevé un crecimiento continuo en equipos de conmutación, infraestructura de racks, sistemas de alimentación y refrigeración, a medida que las organizaciones implementan los sistemas necesarios para soportar cargas de trabajo cada vez más exigentes.

Entre los hallazgos clave se incluyen:

800.000 millones de dólares en gasto anual proyectado para 2029 , aproximadamente 2,7 veces la previsión anterior para ese año.

, aproximadamente 2,7 veces la previsión anterior para ese año. 892.000 millones de dólares en gasto anual proyectado para 2030 , incluidos aproximadamente 814.000 millones de dólares en servidores.

, incluidos aproximadamente 814.000 millones de dólares en servidores. Aproximadamente el 51 % del gasto en las categorías de infraestructura analizadas se destinará a infraestructuras reconocidas por OCP para el año 2030.

se destinará a infraestructuras reconocidas por OCP para el año 2030. Aproximadamente 628.000 millones de dólares en gasto relacionado con la IA en infraestructuras reconocidas por OCP en 2030, lo que representa cerca del 70 % del total previsto.

IDC también señala el creciente ecosistema de proveedores de soluciones y la disponibilidad de diseños compartidos abiertamente como factores que impulsan la adopción. El uso de equipos de TI reconocidos por OCP trasciende a los miembros formales de la Fundación y se extiende a organizaciones de todo el mundo que acceden a dichos diseños y los implementan.

Impulsando la infraestructura abierta, desde el chip hasta la red eléctrica Los hallazgos refuerzan la visión ampliada de OCP sobre el ecosistema de centros de datos abiertos, la cual aborda las demandas interconectadas de la infraestructura de IA, desde el chip hasta la red eléctrica.

Durante el último año, la comunidad OCP ha impulsado avances en diseños de racks de mayor potencia, refrigeración líquida, redes de IA basadas en Ethernet y especificaciones abiertas para chiplets. Su labor en materia de instalaciones abarca la distribución de energía de corriente continua (CC), el almacenamiento de energía y la coordinación entre los centros de datos y la red eléctrica.

La iniciativa estratégica "Open Data Center for AI" de la Fundación integra estos esfuerzos en los ámbitos de la alimentación eléctrica, la refrigeración y la gestión de las instalaciones. El proyecto OCP Energy amplía la colaboración a la generación y el almacenamiento de energía, mientras que el proyecto AI Computing Continuum respalda el despliegue más allá de los centros de datos de hiperescala, abarcando entornos empresariales, regionales y de borde.

A medida que evoluciona la infraestructura de IA, OCP se centrará en dar soporte a una variedad de chips de IA, coordinar el diseño en todo el centro de datos y desarrollar componentes modulares abiertos que las organizaciones puedan implementar en una gama más amplia de entornos.

Acerca del estudio El estudio de impacto en el mercado de IDC de 2026, encargado por la Fundación OCP, analiza el gasto mundial en equipos de TI reconocidos por OCP. La previsión abarca servidores, almacenamiento externo, conmutadores, racks de TI, sistemas de alimentación y refrigeración, equipos para operadores y periféricos. Las cifras representan el gasto anual y los porcentajes están redondeados.

Acerca de la Open Compute Project Foundation La Open Compute Project Foundation reúne a la comunidad global de centros de datos e infraestructura de TI para desarrollar diseños de hardware abierto, especificaciones y mejores prácticas. OCP ayuda a las organizaciones a aplicar innovaciones probadas a hiperescala en el mercado general mediante la colaboración abierta. Obtenga más información en opencompute.org.

Cotacto para los mediosDirk Van SlykeMóvil: +1.303.999.7398E-mail: dirkv@opencompute.orh

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