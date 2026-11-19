(Información remitida por la empresa firmante)

IDEMIA Secure Transactions impulsará una conectividad 5G segura para la atención sanitaria y los servicios públicos críticos en la región sueca de Västra Götaland

IDEMIA Secure Transactions ha sido seleccionada para suministrar y gestionar la conectividad mediante tarjetas SIM y eSIM para la región de Västra Götaland, que está construyendo la red 5G privada más grande de Suecia. Se prevé que la solución dé soporte a la conectividad de hasta cientos de miles de dispositivos utilizados en los sectores de la salud, los servicios de emergencia y el transporte público, ayudando a la región a gestionar la conectividad crítica de forma segura y a gran escala.

COURBEVOIE, Francia, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La región de Västra Götaland atiende a aproximadamente 1,78 millones de habitantes y gestiona servicios públicos esenciales que abarcan la atención sanitaria y el transporte público, incluyendo 17 hospitales, 121 centros de salud y 170 clínicas dentales públicas. IDEMIA Secure Transactions (IST) proporcionará la tecnología y las capacidades de gestión de tarjetas SIM y eSIM, permitiendo a la región conectar y gestionar estos dispositivos de forma segura y a gran escala.

La red 5G privada está diseñada para dar soporte a una amplia gama de dispositivos y servicios conectados, entre ellos ambulancias, tabletas utilizadas por el personal sanitario, equipos médicos, dispositivos de monitorización, sistemas de alarma y equipamiento conectado empleado en autobuses, tranvías, trenes y embarcaciones.

Conectividad segura y automatizada para servicios críticos

La región de Västra Götaland seleccionó a IDEMIA Secure Transactions para proporcionar una solución de conectividad integrada que combina tarjetas SIM físicas, tecnología eSIM y las plataformas digitales necesarias para activar, gestionar y actualizar de forma segura los dispositivos conectados a lo largo de todo su ciclo de vida.

Diseñada para simplificar la gestión de un parque amplio y diverso de dispositivos conectados, la solución permitirá activar y configurar dispositivos de forma remota y a gran escala, reduciendo los tiempos de aprovisionamiento de semanas a días. Los dispositivos que ya se encuentren desplegados en la región también podrán recibir actualizaciones remotas, lo que disminuirá la necesidad de intervención manual. Está previsto que el servicio esté plenamente operativo para el primer trimestre de 2027, tras un despliegue por fases que abarcará la gestión de suscripciones, la gestión de dispositivos IoT y la gestión de actualizaciones inalámbricas.

Al combinar su propia infraestructura 5G privada con capacidades de SIM y eSIM seguras, así como de gestión remota, la región de Västra Götaland reforzará su control sobre la conectividad que sustenta sus servicios críticos. La región podrá gestionar qué dispositivos acceden a su red, cómo se aprovisionan y configuran, y cómo evoluciona su conectividad a lo largo de su ciclo de vida. IST dará soporte a este entorno integrando, desde el diseño, requisitos de soberanía de datos y ciberseguridad.

Otorgar a las autoridades públicas un mayor control sobre la conectividad crítica

El proyecto de la región de Västra Götaland amplía la experiencia de IDEMIA Secure Transactions en comunicaciones críticas e infraestructuras públicas. Se suma a la selección de IST para Réseau Radio du Futur de Francia, una red de comunicaciones segura de alta velocidad diseñada para dar soporte a más de 300.000 usuarios de los servicios de seguridad pública y de emergencia para el año 2027.

Estos proyectos demuestran cómo las tecnologías seguras de tarjetas SIM, eSIM y gestión remota pueden servir de apoyo a servicios críticos a escala nacional y regional.

"Cuando la conectividad respalda la atención sanitaria y otros servicios públicos críticos, la fiabilidad y la seguridad resultan fundamentales. La región de Västra Götaland está asumiendo un mayor control de su infraestructura de conectividad, y nuestra función consiste en hacer que dicha conectividad sea segura y gestionable a gran escala, desde su activación y a lo largo de todo el ciclo de vida de los dispositivos", afirmó Hans Thijssen, vicepresidente sénior de Operadores Móviles en Europa de IDEMIA Secure Transactions.

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