Identificación y cuidado del medio ambiente en las etiquetas térmicas adhesivas

Las etiquetas térmicas adhesivas cada vez están más extendidas en el mundo de los comercios. Facilitan el trabajo de identificación en sectores como la alimentación, laboratorios o la industria alimentaria y esto en La Tienda del Rollo, especialistas en rollos térmicos, lo saben muy bien: "Recibimos muchísimas consultas y estamos vendiendo bastante", especifica Melanie Plaza, administradora. Aportan una imagen más profesional a cualquier negocio y es algo cada vez más esencial en congresos y eventos.



Con envíos gratis en todos sus packs a toda la península y los precios más bajos que se encuentran en internet (abonan el doble de la diferencia si el cliente encuentra un precio mejor on line), en La Tienda del Rollo ofrecen diversas opciones que se adaptan a las diferentes necesidades. Y siempre con la garantía extra del cuidado del medio ambiente al tratarse de etiquetas sin Bisfenol A, una sustancia química industrial que se ha utilizado para fabricar ciertos plásticos y resinas desde los años cincuenta.



En esta línea, hay que tener en cuenta como otro plus, que el uso de este tipo de etiquetas así como los rollos térmicos en general, es mucho más respetuoso con el medio ambiente que las antiguas tintas que producían residuos químicos. Desde La Tienda del Rollo destacan cómo la impresión térmica aporta beneficios al planeta como los siguientes: sin tóner se evitan las carcasas de plástico a lo que se une el uso de un papel más ligero que perjudica menos a los bosques; la impresión térmica no necesita más consumibles, sólo papel y calor, así como las máquinas de impresión son más duraderas ya que no desprenden residuos de tinta. Y con una impresión de calor silenciosa también evitan la contaminación acústica, entre otras bondades.



Además, en La Tienda del Rollo tienen un catálogo mucho más amplio donde elegir el producto ideal para cualquier negocio, grande o pequeño, con envíos en 24 o 48 horas a todo el país. Pero si el interesado no encontrara lo que busca exactamente, ofrecen consultas sin compromiso y la posibilidad de fabricárselo.







