Según la IDF, más de 250 millones de personas en todo el mundo desconocen que padecen diabetes

- Más de 250 millones de personas en todo el mundo desconocen que padecen diabetes, según un nuevo estudio de la Federación Internacional de Diabetes (IDF)

- Las nuevas estimaciones del Atlas de la Diabetes de la IDF ponen de relieve la creciente amenaza de la diabetes, que afecta ya a casi uno de cada nueve adultos

BRUSELAS, 7 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- En todo el mundo, casi uno de cada nueve adultos (589 millones) padece diabetes. De ellos, se calcula que 252 millones aún no saben que la padecen, lo que les expone a un mayor riesgo de complicaciones graves y muerte prematura. A muchos se les diagnosticará cuando ya tengan una o más de las complicaciones asociadas y hayan perdido oportunidades de prevenir o retrasar su aparición. Estos alarmantes datos proceden de la 11ª edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, publicado hoy al inicio del Congreso Mundial de Diabetes de la organización en Bangkok (Tailandia).

Las últimas estimaciones de la IDF muestran que:

589 millones de adultos (20-79 años) viven con diabetes en todo el mundo, más que la población de Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe juntos.

Se calcula que el número de adultos con diabetes alcanzará los 853 millones en 2050.

3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de renta baja y media (PRMB).

La diabetes es responsable de más de 3,4 millones de muertes al año.

1 de cada 8 adultos corre un alto riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2.

1,8 millones de niños y jóvenes menores de 20 años padecen diabetes de tipo 1.

A medida que sigue aumentando el número de personas que viven con diabetes, el último Atlas de la Diabetes de la IDF hace hincapié en la urgente necesidad de mejorar la prevención, la detección precoz y la intervención para hacer frente a la carga que la diabetes supone para las personas, las comunidades, los sistemas sanitarios y las economías. En 2024, el gasto sanitario mundial relacionado con la diabetes superó por primera vez el billón de dólares estadounidenses, frente a los 966.000 millones de 2021.

Publicado por primera vez en 2000, el Atlas de la Diabetes de la IDF ofrece una visión del impacto de la diabetes a nivel nacional, regional y mundial, basándose en las mejores pruebas disponibles. La 11ª edición refleja nuevas metodologías que incorporan tendencias en el gasto sanitario, tasas de prevalencia regional y un enfoque en la diabetes no diagnosticada.

Comentando la nueva edición, la profesora Dianna Magliano, que copreside el Comité del Atlas de la Diabetes de la IDF junto con el profesor Edward Boyko, explicó: Los nuevos datos aportan pruebas contundentes que deberían desencadenar la acción y promover iniciativas para mejorar la vida de los muchos millones de personas que viven ahora con diabetes y animar más a detectar la diabetes en las personas de riesgo. El profesor Boyko añadió: Para hacer frente a esta tendencia al alza será necesaria una mayor concienciación, centrarse en la prevención y una vigilancia continua de la prevalencia de la diabetes para apoyar un seguimiento preciso del impacto mundial de la diabetes.

La diabetes está asociada a complicaciones graves, como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, lesiones nerviosas y pérdida de visión. Los datos más recientes indican que las personas con diabetes de tipo 2, que representa más del 90% de todos los casos de diabetes, tienen un riesgo de insuficiencia cardíaca un 84% mayor que las personas que no padecen esta enfermedad.

La Federación Internacional de Diabetes advierte de que el alarmante aumento de la prevalencia de la diabetes exige una actuación inmediata. Los gobiernos deben invertir en programas de atención sanitaria preventiva, especialmente en las regiones donde la diabetes no suele diagnosticarse, para detectar precozmente a las personas con alto riesgo y ayudar a retrasar o evitar la aparición de la diabetes y sus complicaciones asociadas.

En su intervención en la presentación, el presidente de la IDF, el profesor Peter Schwarz, afirmó: Los resultados subrayan la urgente necesidad de una acción nacional y mundial más audaz para hacer frente a la diabetes. Dado que más de 4 de cada 10 personas con diabetes aún no han sido diagnosticadas, los gobiernos deben dar prioridad al cribado, el diagnóstico precoz y la educación. Hacer frente a la creciente ola de diabetes exigirá la colaboración de múltiples sectores y disciplinas. Los gobiernos, el sector sanitario, la educación, la tecnología y el sector privado tienen todos un papel que desempeñar. Las consecuencias de ignorar o no prestar suficiente atención al reto de la diabetes son demasiado importantes. La inacción frente a esta pandemia no es una opción.

Para explorar los resultados mundiales, regionales y nacionales presentados en la 11ª edición del Atlas de la Diabetes de la IDF, visite https://diabetesatlas.org/.

Acerca de la Federación Internacional de Diabetes

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) es una organización que agrupa a más de 240 asociaciones nacionales de diabetes de más de 160 países y territorios. Su misión es mejorar la vida de las personas con diabetes y prevenir la diabetes en las personas de riesgo. www.idf.org.

Acerca del Atlas de la Diabetes de la IDF

El Atlas de la Diabetes de la IDF es la fuente autorizada sobre el impacto mundial de la diabetes. Publicado por primera vez en 2000, ha sido elaborado por la Federación Internacional de Diabetes (IDF) en colaboración con un comité mundial de expertos científicos. Contiene estadísticas sobre la prevalencia de la diabetes, la mortalidad relacionada con la diabetes y el gasto sanitario a nivel mundial, regional y nacional. La 11ª edición se ha realizado gracias a subvenciones educativas de Sanofi, Novo Nordisk y MSD. https://diabetesatlas.org/.

