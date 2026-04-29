iDoctus lanza Kleia: la respuesta española al desafío de la IA médica segura

Kleia: funcionalidades - iDoctus

(Información remitida por la empresa firmante)

Con más de 600.000 médicos en su red, iDoctus despliega Kleia, una herramienta de IA aplicada al conocimiento médico para facilitar a los profesionales sanitarios el acceso a información estructurada y síntesis de evidencia a partir de fuentes verificables, como guías locales y literatura científica, con un uso informativo y educativo. Una herramienta pionera con fuentes verificables que reducen el riesgo de "alucinaciones" de la IA, con un uso informativo para apoyar el juicio médico sin sustituirlo

Madrid, 29 de abril de 2026.- En un momento en el que la Inteligencia Artificial está transformando la forma en la que los profesionales sanitarios acceden al conocimiento médico, iDoctus -la plataforma de referencia para el médico en español- despliega Kleia, su herramienta de IA diseñada para responder consultas médicas en segundos, apoyándose en evidencia científica, guías clínicas de referencia tanto internacionales como locales y su propia base farmacológica.



El fin de la era de la "búsqueda" y el inicio de la "respuesta"

Kleia (Knowledge, Learning e Inteligencia Artificial) nace como evolución natural de iDoctus para abordar algunos de los grandes retos del médico actual: la sobrecarga de información y fuentes, mantenerse al día con guías clínicas en constante evolución y la contextualización regional.



"Kleia no pretende sustituir el criterio médico, sino ayudar al profesional a llegar antes a una respuesta mejor documentada, trazable y aplicable en su día a día", explica Javier Pérez, CTO de iDoctus. En salud, la velocidad importa, pero nunca puede estar por encima del rigor clínico, la seguridad del paciente y la responsabilidad profesional.



A diferencia de soluciones genéricas de IA, Kleia ha sido diseñada específicamente para profesionales sanitarios. Su funcionamiento se apoya en fuentes seleccionadas cuidadosamente para reducir la incertidumbre.



Seguridad y ética

Para iDoctus la confianza es clave. Por eso Kleia se ha diseñado con un enfoque de cumplimiento y seguridad desde el principio:



• Certificaciones: ISO 27001 en seguridad de la información e ISO 42001 como marco de gestión de sistemas de inteligencia artificial. Además avanza en una aproximación a los requisitos de calidad de soluciones clínicas y dispositivos médicos, incluyendo ISO 13485 y el marco regulatorio europeo de IA.







• Cada respuesta de Kleia está estructurada para facilitar la revisión de información científica y mantener siempre al médico como responsable último de la decisión.







Un despliegue con vocación internacional y sello español

Tras sus primeras fases de lanzamiento en Latinoamérica, Kleia se despliega ahora en España integrada en iDoctus, que con más de 600.000 médicos activos se posiciona como el líder indiscutible en salud digital en español, demostrando que la tecnología europea puede competir en precisión con los gigantes de Silicon Valley. Y que desde España es posible desarrollar soluciones de IA competitivas, responsables y alineadas con la práctica médica diaria.



Finalistas en los IA BIC 2026

La candidatura de Kleia como finalista en los IA BIC 2026 supone un reconocimiento al trabajo realizado por iDoctus para aplicar la inteligencia artificial al ámbito clínico desde una perspectiva rigurosa, ética y orientada a la seguridad del paciente.



Los médicos llevan años confiando en iDoctus para tomar mejores decisiones en menos tiempo. Con Kleia, sentimos la responsabilidad de estar a la altura de esa confianza en una nueva etapa tecnológica", añade Javier Pérez.



iDoctus pone a disposición de los medios a su equipo médico, técnico y directivo para profundizar en el impacto de la IA clínica, la seguridad del paciente, la gobernanza tecnológica y el papel de soluciones como Kleia en el futuro de la práctica médica.

Contacto

Emisor: iDoctus

Nombre contacto: Henar Langa

Descripción contacto: iDoctus - Marketing Specialist

Teléfono de contacto: 673897071