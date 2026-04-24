(Información remitida por la empresa firmante)

-ieGeek presenta la tecnología AOV para cámaras de seguridad inalámbricas, que permite la grabación inteligente 24/7, sin necesidad de cableado

MADRID, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La tecnología AOV (Always-on video) de ieGeek permite que las cámaras de seguridad inalámbricas graben de forma inteligente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin los retrasos de activación ni las pérdidas de eventos asociados a los sistemas tradicionales basados en PIR. La ieGeek S7 combina esta capacidad con una batería de larga duración, seguimiento de personas mediante IA y un rango de detección ampliado.

La tecnología AOV amplía las capacidades de las cámaras inalámbricas

Tradicionalmente, los sistemas de seguridad para el hogar requerían que los usuarios eligieran entre dos enfoques:

Cámaras con cable: grabación 24/7, pero requieren cableado complejo y una ubicación fija.

grabación 24/7, pero requieren cableado complejo y una ubicación fija. Cámaras con batería: flexibilidad inalámbrica, pero los retrasos en la activación del sensor PIR pueden provocar la pérdida de eventos.

La tecnología AOV de ieGeek salva esta brecha, ofreciendo la grabación continua de una cámara con cable, pero manteniendo la comodidad de poder montarla en cualquier lugar gracias a su diseño alimentado por batería.

Cómo funciona AOV

La ieGeek S7 mantiene una vigilancia constante gracias a su modo de baja velocidad de fotogramas. Por defecto, captura un fotograma cada dos segundos para reducir la grabación redundante en aproximadamente un 90 %, lo que ahorra batería y espacio de almacenamiento. Al detectar movimiento humano, cambia a una transmisión de hasta 25 fps en 50 milisegundos.

Seguimiento automático de personas con IA

La ieGeek S7 incorpora un avanzado algoritmo de detección de personas con IA. Una vez detectado el movimiento humano, la función de seguimiento automático se activa inmediatamente. Con un giro de 355° y una inclinación de 120°, la cámara sigue automáticamente los movimientos del objetivo, por lo que no tendrá que ajustar la lente manualmente nunca más.

Mayor alcance de detección

Los sensores PIR típicos detectan señales térmicas hasta a unos 10 metros, con una precisión limitada por la distancia y la temperatura ambiente.

El sensor visual AOV del S7 utiliza reconocimiento de imágenes con IA para detectar claramente personas y vehículos hasta a 30 metros, a la vez que emplea algoritmos de imagen para filtrar el movimiento irrelevante, reduciendo así las falsas alarmas.

Mayor duración de la batería.

La ieGeek S7 está equipada con una batería de alta capacidad de 9000 mAh y se puede conectar a un panel solar para obtener alimentación continua. La combinación de la arquitectura de bajo consumo de AOV y la batería de alta capacidad prolonga significativamente el tiempo de funcionamiento entre cargas.

Redefiniendo las capacidades de una cámara inalámbrica

"Nos propusimos eliminar los problemas de fiabilidad de grabación que durante mucho tiempo han sido un inconveniente en las cámaras inalámbricas", afirmó el director de producto de ieGeek. "Con la tecnología AOV y un enfoque en la duración de la batería y el rendimiento de detección, creemos que la protección continua y la flexibilidad inalámbrica ya no son incompatibles".

La ieGeek S7 ya está disponible para su compra en Amazon.

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