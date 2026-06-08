IEI presenta plataformas de IA de borde resilientes en COMPUTEX 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

IEI presenta sus plataformas Edge AI resilientes en COMPUTEX 2026: impulsando el despliegue de la IA en aplicaciones industriales

NEW TAIPEI CITY, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (IEI) ha dado a conocer su participación en COMPUTEX 2026 (TaiNEX 2, stand n.° P0114). Bajo el lema "Resilient Edge AI Platforms: The Backbone for AI Deployment", IEI destaca cómo la computación de IA, el control en tiempo real y la infraestructura ciberresiliente convergen en el edge industrial para respaldar la automatización industrial, las operaciones inteligentes y las aplicaciones críticas.

La IA está pasando de la fase de demostración al despliegue en el edge, afirmó YT Lee, vicepresidente de IEI. Los clientes necesitan plataformas que sean seguras y que consoliden la computación, el control, las redes y la gestión. Nuestra presentación reúne soluciones resilientes diseñadas precisamente para esta transición.

Pilares fundamentales de la IA industrial (stand principal de IEI n.º P0114)

Llevar la IA al entorno industrial implica superar cuatro desafíos críticos. IEI ofrece una solución integral basada en cuatro pilares fundamentales: rendimiento computacional, precisión de control, ciberresiliencia y durabilidad extrema:

Computación de alto rendimiento e inferencia de IA: Diseñada para procesar cargas de trabajo de IA exigentes directamente en el edge, esta gama abarca diversos escenarios industriales. Incluye servidores de IA de borde optimizados para cargas de trabajo de LLM y Vision AI (GAIA-5040A), un servidor de IA de borde con conectividad de red 100G de alta velocidad (PUZZLE-9070) y sistemas compactos de grado industrial (GAIA-NAGX/NNX, TANK-XM813), que proporcionan una base completa para la computación industrial.

Diseñada para procesar cargas de trabajo de IA exigentes directamente en el edge, esta gama abarca diversos escenarios industriales. Incluye servidores de IA de borde optimizados para cargas de trabajo de LLM y Vision AI (GAIA-5040A), un servidor de IA de borde con conectividad de red 100G de alta velocidad (PUZZLE-9070) y sistemas compactos de grado industrial (GAIA-NAGX/NNX, TANK-XM813), que proporcionan una base completa para la computación industrial. Control en tiempo real en el edge industrial : Las plataformas TANK-XM811 y DRPC-W-ASL, que demuestran la automatización definida por software, permiten arquitecturas de control flexibles al integrar el control de movimiento Mitsubishi Electric SWM-G con el control de robot RV-2FR basado en ROS2.

Las plataformas TANK-XM811 y DRPC-W-ASL, que demuestran la automatización definida por software, permiten arquitecturas de control flexibles al integrar el control de movimiento Mitsubishi Electric SWM-G con el control de robot RV-2FR basado en ROS2. Cumplimiento de la CRA y respuesta rápida ante vulnerabilidades: Basada en los principios de desarrollo seguro de la norma IEC 62443-4-1, IEI ayuda a sus clientes a fortalecer la ciberseguridad de sus productos y proporciona a las cuentas clave soporte rápido para la gestión de vulnerabilidades.

Basada en los principios de desarrollo seguro de la norma IEC 62443-4-1, IEI ayuda a sus clientes a fortalecer la ciberseguridad de sus productos y proporciona a las cuentas clave soporte rápido para la gestión de vulnerabilidades. Durabilidad orientada a mercados verticales: Incorpora soluciones marítimas con certificación DNV y sistemas de acero inoxidable con clasificación IP69K para entornos de lavado intensivo en la industria alimentaria y de bebidas.

Seguridad AMR para aplicaciones críticas (Pabellón Intel, TWTC Hall 1, stand A0618)

Para hacer frente a la seguridad en el transporte de obleas de semiconductores, un único TANK-XM813 integra la gestión de cobots móviles y la detección mediante IA de presencia humana en zonas de riesgo a través de la plataforma iVEC. Impulsado por Intel OpenVINO™, el sistema analiza los flujos de vídeo de las cámaras para identificar al personal y activa paradas de seguridad rápidas mediante una red definida por software (SDN) interna, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los riesgos de seguridad sin necesidad de añadir un PC de IA independiente.

Conozca las soluciones de IEI en COMPUTEX 2026

Descubra las plataformas Edge AI resilientes en el stand principal de IEI (TaiNEX 2, stand n.° P0114).

Experimente la seguridad AMR para aplicaciones críticas en el Pabellón Intel (TWTC Hall 1, stand n.° A0618).

Programe una consulta técnica: https://www.ieiworld.com/tw/support/con_show.php?cid=119

Acerca de IEI Integration Corp.

IEI Integration Corp. es un proveedor global de soluciones de computación industrial centrado en Edge AI, gestión remota de infraestructuras y sistemas embebidos robustos para la fabricación inteligente, edificios inteligentes, transporte y aplicaciones industriales de misión crítica en todo el mundo.

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