IFA 2025: DJI presentará el nuevo Mic 3 y su portafolio completo de productos en la IFA de Berlín

Tecnología innovadora para todos, desde creadores de contenido y productores de cine hasta trabajadores agrícolas y de empresas

BERLIN, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, presentará su innovador portafolio de productos en la IFA 2025. Del 5 al 9 de septiembre, los visitantes de la IFA podrán experimentar de primera mano las innovadoras soluciones de DJI.

Experimenta lo último de DJI en tecnología creativa con sus cámaras, sonido y drones

Osmo 360 : como la primera incursión de la compañía en cámaras 360, Osmo 360 presenta imágenes 360° de 1 pulgada y video 360° en 8K nativo, con píxeles grandes de 2.4 μm, para elevar los estándares existentes de la industria, lo que les brinda a los creadores la flexibilidad necesaria para potenciar cualquier visión creativa.

: como la primera incursión de la compañía en cámaras 360, Osmo 360 presenta imágenes 360° de 1 pulgada y video 360° en nativo, con píxeles grandes de 2.4 μm, para elevar los estándares existentes de la industria, lo que les brinda a los creadores la flexibilidad necesaria para potenciar cualquier visión creativa. DJI Mic 3 : el micrófono inalámbrico ultraligero más reciente de DJI, que ofrece un potente rendimiento y una versatilidad inigualable. Mic 3 cuenta con capacidad 4TX + 8RX, código de tiempo, tecnología anti-interferencias de doble banda y más funciones inteligentes para que la experiencia de grabación sea lo más sencilla posible.

: el micrófono inalámbrico ultraligero más reciente de DJI, que ofrece un potente rendimiento y una versatilidad inigualable. Mic 3 cuenta con capacidad 4TX + 8RX, código de tiempo, tecnología anti-interferencias de doble banda y más funciones inteligentes para que la experiencia de grabación sea lo más sencilla posible. Drones con cámara: descubre las características únicas de las distintas gamas de drones: Mavic 4 Pro, con su Infinity Gimbal de rotación en 360°; Avata 2, que ofrece una experiencia de vuelo inmersiva; Air 3S, con doble cámara para fotografías de viajes; Flip y Neo, con seguimiento de objetivo, para capturas de estilo de vida sin esfuerzo, o Mini 4 Pro, de menos de 250 g y exento de normativas, pensado para volar sin complicaciones.

descubre las características únicas de las distintas gamas de drones: Mavic 4 Pro, con su Infinity Gimbal de rotación en 360°; Avata 2, que ofrece una experiencia de vuelo inmersiva; Air 3S, con doble cámara para fotografías de viajes; Flip y Neo, con seguimiento de objetivo, para capturas de estilo de vida sin esfuerzo, o Mini 4 Pro, de menos de 250 g y exento de normativas, pensado para volar sin complicaciones. Favoritos de los creadores: si buscas una cámara para capturar la acción o un vlog diario, echa un vistazo a Osmo Action 5 Pro, Osmo Pocket 3, con captura de sonido de calidad "prosumer" gracias a Mic 3.

Estabilización líder en la industria y transmisión de imagen para todos

Diseñado para impulsar la creatividad, DJI tiene una gama completa de estabilizadores para cámara para todos, desde el creador de contenido individual hasta los productores de películas a gran escala. Los aspectos destacados incluyen:

DJI RS 4 Mini: el estabilizador compacto y ligero para cámaras y smartphones que pesa solo 890 g, cuenta con seguimiento y composición inteligentes, lo que les permite a los creadores de contenido disfrutar de una experiencia de filmación más eficiente.

el estabilizador compacto y ligero para cámaras y smartphones que pesa solo 890 g, cuenta con seguimiento y composición inteligentes, lo que les permite a los creadores de contenido disfrutar de una experiencia de filmación más eficiente. DJI RS 4 Pro: el estabilizador insignia de DJI se integra a la perfección con el sistema de control de objetivos DJI Focus Pro, DJI Transmission y DJI SDR Transmission, y con un amplio ecosistema de control. Esta sinergia potencia la industria del cine y la televisión con una solución de producción a gran escala.

el estabilizador insignia de DJI se integra a la perfección con el sistema de control de objetivos DJI Focus Pro, DJI Transmission y DJI SDR Transmission, y con un amplio ecosistema de control. Esta sinergia potencia la industria del cine y la televisión con una solución de producción a gran escala. DJI Ronin 4D: las tecnologías avanzadas de DJI se han integrado en una solución de cinematografía integral y de vanguardia, diseñada y construida para marcar una nueva tendencia en materia de producción cinematográfica.

las tecnologías avanzadas de DJI se han integrado en una solución de cinematografía integral y de vanguardia, diseñada y construida para marcar una nueva tendencia en materia de producción cinematográfica. DJI SDR Transmission: desarrollado a partir de la tecnología de radio definida por software, el sistema utiliza los modos de transmisión de vídeo por SDR y por Wi-Fi. La tecnología SDR lleva la capacidad de transmisión de vídeo a un nivel completamente nuevo, al ofrecer mejor estabilidad, resistencia a interferencias y mayor penetración.

Carga tu mundo con la gama de estaciones de energía portátiles de DJI

En la IFA 2024 se presentaron DJI Power 1000 y 500. Este año, la gama se ha ampliado para incluir las más modernas Power 2000 y Power 1000 V2, que proporcionan energía flexible para respaldo en el hogar, en viajes por carretera, camping al aire libre, producción de cine y televisión, y más.

En Alemania, España y Francia, entre otros países europeos, los usuarios pueden incluso conectar su Power 2000 y un sistema solar de balcón a la red eléctrica nacional para beneficiarse del ahorro de energía. Recarga la estación de energía con paneles solares durante el día y, una vez que la estación de energía esté completamente cargada, el exceso de electricidad será vertido a la red.

También se exhibirán accesorios como paneles solares, cargadores rápidos y carretillas de mano, para uso dentro del hogar y al aire libre.

Trabaja de forma más inteligente con las soluciones de reparto, empresariales y agrícolas de DJI

Descubre Matrice 400, las series Matrice 4, Dock 3, Agras T50, Mavic 3M y Flycart 30: todas soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y la productividad en diversas industrias.

Aprende, crea y comparte

Para fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades, DJI organizará una serie de talleres para profesionales y consumidores en general, liderados por expertos cineastas y talentosos creadores de contenido. Estos talleres están abiertos a todos los visitantes de la IFA y ofrecen conocimientos sobre la creación de contenidos de alta calidad con facilidad.

Los talleres se realizarán dos veces al día el 6 y el 7 de septiembre: uno a las 11:00, enfocado en drones; y el otro a las 15:00, enfocado en productos portátiles.

Nos vemos en la IFA

La IFA abrirá sus puertas en Messe Berlin desde el 5 al 9 de septiembre de 2025. Visita el stand de DJI en el hall 20-149 para experimentar estas innovaciones y presenciar el futuro de la tecnología de drones, cámaras, estabilizadores y energía portátil.

