IFA 2025: Dreame presenta nuevos electrodomésticos de cocina en Europa

-IFA 2025: Dreame presenta nuevos electrodomésticos de cocina para una vida eficiente y llena de sabor en Europa

BERLIN, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En IFA 2025, celebrada del 5 al 9 de septiembre en Berlín, Dreame, reconocida por su ecosistema de soluciones inteligentes e innovadoras, marcó un hito importante con su debut en el mercado europeo de pequeños electrodomésticos de cocina. La compañía presentó tres nuevas freidoras de aire: la Tasti™ Portable Air Fryer, la Tasti™ AF30, y la Tasti™ DZ30, todas diseñadas para eliminar frustraciones comunes del consumidor, como controles complejos y funciones poco prácticas y llamativas, a la vez que promueven estilos de vida modernos y saludables en Europa.

La serie Tasti cuenta con el sistema Dual-Source Cyclonic Heat™ de 360°, que combina un conducto de aire en espiral y elementos calefactores inferiores para un flujo de aire uniforme. Esta innovación conserva el sabor y ofrece resultados crujientes y dorados sin necesidad de dar la vuelta. Su preciso control de temperatura NTC evita el sobrecalentamiento y las quemaduras en los bordes, a la vez que favorece la liberación del exceso de grasas y aceites, ofreciendo una alternativa más saludable y baja en grasas a la fritura convencional.

Para los consumidores europeos, incluyendo familias, profesionales solteros y entusiastas del fitness, que buscan comidas que equilibren practicidad, nutrición, salud y sabor, la serie Tasti emerge como una opción destacada.

La Tasti™ Portable Air Fryer combina salud, practicidad y estilo en un diseño compacto. Con opciones de dos recipientes (2,5 L y 4,5 L) y tecnología de aire caliente cíclico 3D, garantiza resultados crujientes y uniformes, sin necesidad de dar la vuelta. Con un recipiente de vidrio seguro y sin revestimiento, cámara de vapor incorporada, cinco ajustes preestablecidos inteligentes y visualización panorámica, esta versátil freidora de aire también funciona como una lonchera portátil para comidas saludables en cualquier momento.

Diseñada para personas ocupadas y amantes del buen gusto, la Tasti™ AF30 mejora su sistema de calor ciclónico central con la tecnología SmartSteam 3X Infuse™ Crisp-Tender. Esta función funciona como un tratamiento de spa para los alimentos, manteniéndolos jugosos a la vez que crea una capa exterior crujiente, para que cada bocado quede tierno por dentro sin la sequedad que suele acompañar a los platos fritos al aire.

Con funcionalidad 6 en 1 y preajustes inteligentes, agiliza la cocción gracias a su algoritmo adaptativo que ajusta la configuración para obtener resultados perfectos. Preparando comidas hasta un 55 % más rápido que los hornos tradicionales, la AF30 es la opción ideal para familias que buscan una comida rápida, saludable y sabrosa.

Con una capacidad de doble zona de 11 L, líder en el mercado, la Tasti™ DZ30 se adapta a todo, desde comidas familiares diarias hasta grandes reuniones sociales. Su diseño simétrico de doble fuente permite cocinar dos platos de forma independiente, ahorrando tiempo y equilibrando los sabores. Además, el modo de secado a baja temperatura y de área amplia de DZ30 también permite preparar frutas secas caseras y sin aditivos con facilidad.

Más allá del rendimiento, tanto la AF30 como la DZ30 priorizan la seguridad y la durabilidad. Su revestimiento de grado alimenticio, certificado por múltiples estándares, no emite sustancias con flúor al calentarse. Resistentes a 10.000 lavados con lana de acero, ambos modelos ofrecen una resistencia excepcional y una limpieza sencilla para el uso diario.

Al combinar tecnología patentada, un diseño centrado en el usuario y un firme compromiso con la salud y la comodidad, las freidoras de aire de la serie Tasti de Dreame y sus otros pequeños electrodomésticos de cocina, como cafeteras y batidoras, están bien posicionados para convertirse en los compañeros de cocina de confianza de los consumidores europeos, que cada vez buscan más electrodomésticos que faciliten una alimentación saludable sin sacrificar el sabor ni el tiempo.

