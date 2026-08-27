IFA 2026: DJI presenta Osmo 360 II, ROMO 2 y Power Ecosystem en Berlín

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ --DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, anuncia hoy su participación en la IFA 2026 en Berlín. Del 4 al 8 de septiembre, los visitantes podrán descubrir tres nuevos productos de DJI que harán su debut europeo y también experimentar de primera mano todo el catálogo de productos de DJI en el stand del pabellón 20-129. Entre estos productos destacados se encuentra el Osmo 360 II, la cámara 360° insignia de DJI, que aprovecha 12 años de experiencia en la captura de imágenes con dispositivos portátiles para ofrecer vídeos panorámicos de hasta 8K/60 fps. Los otros dos productos que debutarán mejorarán la limpieza inteligente del hogar y ampliarán las soluciones de energía portátil y doméstica.

Experimente la más moderna tecnología de audio y dispositivos portátiles de DJI

Además de los productos presentados, IFA 2026 es una oportunidad para que conozca dos de las herramientas creativas más recientes de DJI, Osmo Pocket 4P y Mic Mini 2S.

DJI Osmo Pocket 4P: Osmo Pocket 4P de DJI supone un avance en la categoría de cámaras con estabilizador de la que la empresa fue pionera, gracias a la introducción de un sistema de doble objetivo que ofrece versatilidad cinematográfica tanto en primeros planos como en planos lejanos. El objetivo principal de gran angular está equipado con un nuevo sensor CMOS de 1 pulgada, que ofrece 17 pasos de rango dinámico y admite cámara lenta de hasta 4K/240 fps. Un nuevo teleobjetivo medio de 60 mm con gran apertura de f/1.8 complementa el gran angular con una distancia focal clásica para retratos que destacan. Osmo Pocket 4P también estrena el nuevo perfil de color D-Log 2 de 10 bits, capaz de capturar más de mil millones de colores con una fidelidad excepcional en luces y sombras, combinado con estabilización mecánica en 3 ejes, ActiveTrack 8.0 y zoom de hasta 12, todo integrado en un cuerpo de 230 g.

DJI Mic Mini 2S: Mic Mini 2S es el más reciente micrófono inalámbrico ultracompacto de DJI, diseñado específicamente para creadores que necesitan audio de nivel profesional sin un equipo voluminoso. Las funciones clave incluyen almacenamiento interno de 28 horas con grabación en coma flotante de 32 bits, compatibilidad con hasta 4 transmisores y 1 receptor simultáneamente, cancelación de ruido con IA de dos niveles, tres preajustes de tono de voz y conexión directa a dispositivos DJI Osmo mediante OsmoAudio.

Una experiencia DJI completa que abarca drones con cámara, soluciones empresariales y agricultura

IFA 2026 también mostrará la amplitud del ecosistema de productos de DJI en múltiples categorías:

Drones con cámara: La gama de drones de consumo y semiprofesionales de DJI estará en exhibición, incluidos Mavic 4 Pro, Air 3S, Mini 5 Pro, Neo 2, Lito 1, Lito X1, Flip, Avata 360 e Inspire 3.

Dispositivos portátiles: La gama de cámaras portátiles y estabilizadores de DJI estará representada, incluyendo Osmo Pocket 3, Osmo Pocket 4, Osmo Action 6, Osmo Nano, Osmo 360, Mic Mini 2, Ronin 4D, DJI RS 4 Mini, RS 4 Pro, RS 5, Inspire 3, DJI SDR Transmission y Focus Pro.

DJI Power: Los visitantes también podrán probar de primera mano la línea DJI Power, que incluye Power 1000 Mini, Power 1000 V2, Power 2000 y Power Expansion Battery 2000, así como el nuevo sistema de energía solar para balcones de DJI.

Empresas y agricultura: Se presentarán las soluciones profesionales y agrícolas de DJI, incluidas Matrice 4E, Matrice 4T, Agras T100, Agras T70P y Mavic 3M.

Aprenda de los profesionales

DJI organizará cuatro talleres en la IFA 2026, abiertos a todos los visitantes. Los talleres se llevarán a cabo el 5 y 6 de septiembre, con una sesión centrada en drones (a las 11:00) y otra centrada en dispositivos portátiles (a las 15:00) cada día, con una duración de 30 minutos. Los primeros tres talleres estarán a cargo de creadores, y el cuarto será dirigido por personal de DJI.

IFA 2026

Fecha: Del 4 al 8 de septiembre

Hora: 10:00-18:00

Lugar: Stand de DJI, pabellón 20-129, Messe Berlin

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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