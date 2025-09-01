(Información remitida por la empresa firmante)

-IFA Berlin 2025: HAVIT presenta tecnologías de sonido de última generación que redefinen las fronteras del audio

BERLIN, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En IFA Berlin 2025, una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo, la marca global de tecnología de consumo HAVIT se prepara para marcar la diferencia con una serie de innovaciones de audio, presentando sus últimos avances en tecnología de audio inmersivo. HAVIT invita cordialmente a los asistentes a visitar nuestro stand y experimentar de primera mano nuestras innovadoras actualizaciones.

Detalles de la exposición:Fechas: 5-9 de septiembreExpositor No. H5.2-152 Lugar: Messe Berlin Exhibition Grounds, Messedamm 22, 14055 Berlín, Alemania

Productos destacados de HAVIT: Pioneros en el futuro del audio

En la línea de HAVIT, destacan los auriculares con cancelación de ruido adaptativa SPACE NC02T y los FUXI-H8 gaming headset, los primeros auriculares para juegos abiertos del mundo.

Auriculares estéreo abiertos FUXI-H8: Un salto audaz en la tradición

Marcando una primicia en audio para juegos, los FUXI-H8 presentan una estructura abierta en forma de anillo que combina a la perfección un entorno sonoro abierto con precisión espacial. HAVIT es pionero en una nueva frontera en audio para juegos con la creación de Open-Headphone Stereo (OHS), una categoría revolucionaria que redefine el sonido en juegos.

Con una arquitectura acústica abierta, los FUXI-H8 minimizan la presión en el oído y mejoran la disipación del calor, a la vez que ofrecen un entorno sonoro amplio y natural, que mejora tanto la comodidad como el realismo del audio. El seguimiento de la cabeza integrado y el audio espacial permiten una localización precisa del sonido 3D y una claridad de audio por capas en tiempo real, brindando a los jugadores una inmersión en el juego y precisión competitiva. Su conectividad de seis modos es compatible con múltiples plataformas, desde PC y consola hasta juegos móviles.

SPACE NC02T Adaptive ANC Earbuds: sonido inmersivo que se mueve contigo

Con cancelación activa de ruido adaptativa permanente impulsada por algoritmos de IA, los auriculares SPACE NC02T monitorean constantemente tu entorno para ajustar inteligentemente los niveles de supresión en tiempo real, brindando un silencio profundo. Además de silenciar las distracciones, el audio espacial y el seguimiento de la cabeza recrean con precisión la posición del sonido, haciendo que la música o una película se sientan como si estuvieras realmente presente. Certificados para audio de alta resolución, los auriculares SPACE NC02T ofrecen un sonido impecable con calidad de estudio, con una claridad y detalles sonoros excepcionales.

De la experiencia a la experiencia: excelencia confiable

Fundada en 1998, HAVIT aprovecha su experiencia acústica de alto nivel, un sólido I+D, capacidades de fabricación y redes omnicanal para ofrecer tecnología de vanguardia a nivel mundial. Con presencia en más de 110 países y regiones, HAVIT conecta a más de 100 millones de usuarios con innovaciones tecnológicas, infundiendo calidez a la tecnología mediante un diseño cuidado para experiencias de audio inolvidables e inmersivas.

Nos vemos en IFA Berlín 2025 y descubramos juntos la próxima evolución del audio.

