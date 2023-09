IFCO logra la recertificación Cradle to Cradle Certified® Silver para los ERT Lift Lock europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 26 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, el proveedor líder mundial de envases reutilizables de transporte (ERT), ha vuelto a conseguir la prestigiosa certificación Cradle to Cradle Certified® Silver (Versión 3.1) para los ERT Lift Lock europeos de IFCO. Además de la recertificación Plata general, esta gama Lift Lock, incluido el recientemente lanzado ERT Banana Lift Lock, recibió el premio Oro en la categoría de evaluación de Reutilización de materiales, y en la categoría de Equidad social la calificación IFCO avanzó de Plata a Oro.

Para otorgar la calificación Oro por Equidad Social es fundamental la evaluación del compromiso de IFCO de desarrollar e implementar controles, herramientas y procedimientos de gestión adecuados para salvaguardar los derechos humanos fundamentales. IFCO alinea sus responsabilidades sociales en las áreas laboral, ambiental y anticorrupción con los principios clave del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Además, IFCO ha ampliado su apoyo a los bancos de alimentos de todo el mundo y ha firmado un acuerdo a largo plazo con la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) para convertirse en su "Socio ERT" oficial.

Cradle to Cradle Certified es el programa de certificación de atributos múltiples con base científica más avanzado del mundo para diseñar, fabricar y verificar materiales y productos que sean seguros, circulares y fabricados de manera responsable. El programa Versión 3.1 evalúa productos en cinco categorías: salud material, reutilización de materiales, energía renovable y gestión del carbono, gestión del agua y equidad social. El objetivo primordial de Cradle to Cradle Certified es mejorar la calidad y la circularidad de los productos y sus procesos relacionados para que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y las personas. Fundamentalmente, una certificación solo es válida por dos años, razón por la cual la línea europea ERT Lift Lock de IFCO completó recientemente el proceso de recertificación altamente exigente. Un criterio clave para la recertificación es la capacidad de demostrar estrategias de optimización y mejoras continuas del producto y los procesos.

Charles van Reij, líder global del sector de embalaje, impresión y papel en el Cradle to Cradle Products Innovation Institute, destacó la naturaleza pionera del logro de IFCO:

"IFCO fue el primer proveedor de envases reutilizables aptos para alimentos en obtener la certificación Cradle to Cradle en el nivel Plata en 2021. Este año, después de pasar por nuestro riguroso proceso de recertificación, podemos confirmar que el compromiso de IFCO de llevar soluciones de envases sostenibles a la cadena de suministro de alimentos frescos se mantiene firme. Establecemos los estándares más altos para la recertificación en términos de estrategias de optimización e IFCO cumple con los exigentes criterios para esta certificación de sostenibilidad".

El cofundador de Cradle to Cradle, el profesor Dr. Michael Braungart, elogió el enfoque a largo plazo de IFCO hacia el embalaje sostenible:

"IFCO ha adoptado totalmente la mentalidad Cradle to Cradle y se ha tomado muy en serio el modelo de negocio circular, lo que me complace decir que ha llevado a la recertificación C2C de sus ERT Lift Lock europeos. IFCO es capaz de definir sus flujos de materiales, así como recuperar y reciclar sus propios contenedores, garantizando en todo momento que no se produzcan contaminaciones durante el proceso de reciclaje. Son pioneros en el diseño y puesta en común de envases reutilizables para la cadena de suministro de productos frescos".

Debido a su completo proceso de certificación, Michael Pooley, CEO de IFCO, cree que Cradle to Cradle Certified es un logro valioso y está encantado con este éxito de recertificación:

"Esta prestigiosa certificación Cradle to Cradle Certified es el estándar reconocido mundialmente para productos sostenibles. El exclusivo proceso de recertificación de dos años nos desafía a mejorar continuamente nuestro modelo de negocio circular y a ser conscientes del impacto de nuestras decisiones en el medio ambiente y la comunidad global. Estamos orgullosos de haber superado el riguroso proceso de recertificación y encantados de haber alcanzado el nivel Oro en la categoría de Equidad Social. Esta certificación reconoce la pasión que se pone en el diseño e implementación de envases reutilizables aptos para alimentos. Mostramos que hay una mejor manera de utilizar, reutilizar y reciclar los envases".

Íñigo Canalejo, vicepresidente de ESG y marketing estratégico de IFCO, destaca el trabajo en equipo y las asociaciones involucradas para lograr este éxito de recertificación Cradle to Cradle Certified:

"Lograr la recertificación Cradle to Cradle Certified Silver para nuestros ERT Lift Lock europeos es un momento de orgullo para el equipo de IFCO. También es una oportunidad para reconocer el compromiso de nuestros socios de reducir su huella de carbono y adoptar nuestro modelo de negocio circular pionero. Esperamos seguir trabajando juntos para hacer la cadena de suministro de alimentos frescos sostenible".

