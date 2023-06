IFCO se une a organizaciones benéficas de alimentos del Reino Unido para combatir el desperdicio de alimentos y el hambr

Using IFCO reusable packaging containers, volunteers unload Felix van.

Using IFCO reusable packaging containers, volunteers unload Felix van. - IFCO/PR NEWSWIRE

- IFCO se asocia con dos organizaciones benéficas británicas líderes en redistribución de alimentos para luchar contra el hambre y el desperdicio alimentario

MÚNICH, 8 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, el proveedor líder mundial de Envases Reutilizables de Transporte (ERT), amplía su apoyo a FareShare y The Felix Project, dos de las principales organizaciones benéficas de redistribución de alimentos en el Reino Unido. El objetivo primordial de esta asociación tripartita es facilitar, agilizar y neutralizar los costes para los productores, proveedores y minoristas a la hora de donar sus excedentes de alimentos a las organizaciones benéficas, al tiempo que se garantiza que FareShare y The Felix Project puedan entregar alimentos frescos y saludables a las personas necesitadas de forma más segura y eficiente. Ambas organizaciones colaboran estrechamente con la industria alimentaria para obtener excedentes de alimentos en buen estado que, de otro modo, irían a parar a la basura, al vertedero o a la digestión anaeróbica.

Este acuerdo de colaboración refuerza el compromiso de IFCO para ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en la cadena de suministro de productos frescos. En octubre de 2022, la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) seleccionó a IFCO como su socio oficial de Envases Reutilizables. Desde entonces, bancos de alimentos de toda Europa (incluidos Fareshare y el Proyecto Félix) ya han recibido ERTs sostenibles donados para apoyar su distribución de alimentos a organizaciones benéficas.

Aunque las donaciones de alimentos no son una solución a largo plazo para la pobreza alimentaria, IFCO reconoce que la redistribución profesional de excedentes alimentarios de calidad tiene un importante papel que desempeñar. Por este motivo, IFCO ha facilitado aún más a los proveedores y minoristas la donación de productos frescos en los ERT de IFCO a las redes FareShare y The Felix Project. Aunque los productores y minoristas siempre han podido transportar las donaciones de alimentos en los ERTs de IFCO, esta colaboración garantiza un flujo más rápido de productos frescos de aún más proveedores a través de los bancos de alimentos, así como el retorno simplificado de los ERTs al sistema de pooling de IFCO. Uno de los aspectos de la colaboración es aprovechar las soluciones digitales de IFCO, ya que tanto FareShare como The Felix Project utilizan ahora la aplicación MyIFCO para declarar y programar la recogida de los ERT de IFCO, garantizando un proceso de devolución mucho más sencillo.

FareShare es la mayor organización benéfica del Reino Unido en la lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos. Trabaja con la industria alimentaria para obtener y distribuir cada año más de 50.000 toneladas de excedentes alimentarios a 8.500 organizaciones de todo el Reino Unido, lo que equivale a unos 128 millones de comidas para personas vulnerables. Al participar directamente en las operaciones en el Reino Unido, IFCO presta un apoyo esencial a la organización benéfica.

Kris Gibbon-Walsh, Director de Red, Comunidad y Operaciones de FareShare, ha declarado: "IFCO ha contribuido a nuestra misión de forma estratégica, pragmática e impactante. Con IFCO a bordo, hemos reducido las barreras típicas que a menudo impiden a proveedores y minoristas donar excedentes de alimentos, a saber, tiempo, esfuerzo y costes. Esta asociación amplía automáticamente nuestra red de proveedores potenciales en todo el Reino Unido y a escala internacional". Actualmente FareShare está experimentando una demanda disparada debido a la crisis del coste de la vida, por lo que este apoyo de IFCO es más necesario que nunca para que podamos entregar más alimentos nutritivos a las personas de nuestras comunidades locales que más lo necesitan."

El Proyecto Félix es la mayor organización benéfica de redistribución de alimentos de Londres. En 2022 redistribuyó el equivalente a más de 29 millones de comidas y suministró alimentos a todos los distritos londinenses. Forma parte de la red FareShare, pero también trabaja de forma independiente para obtener más de la mitad de sus propios excedentes de alimentos de alta calidad, que luego se entregan a unas 1000 organizaciones benéficas y escuelas de la capital.

Richard Smith, Director Adjunto de Suministro Alimentario del Proyecto Félix, declaró: "La asociación IFCO nos ha ayudado a atraer a nuevos proveedores, entre ellos fabricantes: "La colaboración con IFCO nos ha ayudado a atraer a nuevos proveedores, incluidos fabricantes. En el pasado, algunos estaban dispuestos a donar excedentes de alimentos, pero dudaban por el posible coste adicional o la carga de trabajo que ello suponía. Ahora, gracias al apoyo de IFCO, pueden y quieren formar parte de nuestra red."

IFCO está decidido a reducir el desperdicio de alimentos para hacer más sostenible la cadena de suministro global de productos frescos. Por eso, los ERTs de IFCO están diseñados para proteger los productos frescos a lo largo de toda la cadena de valor, de forma que los alimentos lleguen en mejores condiciones para una vida útil más larga y, por tanto, tengan menos probabilidades de acabar en el vertedero. Estudios científicos independientes han demostrado que los ERT ayudan a reducir el desperdicio de alimentos en toda la cadena de suministro, al proporcionar una protección y ventilación superiores del producto. Desde 2016, IFCO se ha asociado con FareShare para apoyar su importante misión de luchar contra el hambre y el desperdicio de alimentos y ha estado trabajando con The Felix Project desde 2020.

Neil Stewart, Director de Control de Activos de IFCO, que dirige la colaboración con los bancos de alimentos del Reino Unido, declaró: "Estamos orgullosos y entusiasmados de apoyar a FareShare y The Felix Project, dos organizaciones tan increíblemente apasionadas por hacer llegar buenos excedentes de alimentos a personas vulnerables. Esperamos que nuestra contribución signifique que más proveedores se unan a la red y se pueda llegar a más comunidades, especialmente en un momento en que estos servicios son tan desesperadamente necesarios. En un plano más personal, muchos de nuestros empleados de IFCO en el Reino Unido han quedado tan impresionados por el impacto de FareShare y The Felix Project que utilizarán parte de su permiso anual retribuido de voluntariado para ayudar en los bancos de alimentos y centros de distribución gestionados por las organizaciones benéficas. Es una señal de que el equipo de IFCO Reino Unido está plenamente comprometido para que esta asociación funcione."

Más informaciónIFCO es el proveedor líder mundial de soluciones de envasado reutilizable para alimentos frescos, con clientes en más de 50 países. IFCO cuenta con un parque de más de 370 millones de Contenedores de Envasado Reutilizables (ERT) en todo el mundo, que se utilizan cada año para 2.000 millones de envíos de frutas y verduras frescas, carne, aves, marisco, huevos, pan y otros artículos desde los proveedores hasta los minoristas de alimentación. Los ERT de IFCO garantizan una mejor cadena de suministro de alimentos frescos, ya que protegen la frescura y la calidad y reducen los costes, el desperdicio de alimentos y el impacto medioambiental en comparación con los envases de un solo uso. Más información: www.ifco.com | Síganos en LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Acerca de FareShare FareShare es la mayor organización benéfica del Reino Unido que lucha contra el hambre y el desperdicio de alimentos. Recogemos los excedentes alimentarios de toda la industria alimentaria, los clasificamos en nuestros almacenes regionales de todo el Reino Unido y los entregamos a una red de casi 8.500 organizaciones benéficas y grupos comunitarios. Entre ellos hay bancos de alimentos y despensas, albergues, refugios, centros comunitarios, clubes de comida para personas mayores, clubes escolares y hospicios. Tres cuartas partes de las organizaciones a las que proporcionamos alimentos ayudan a niños y familias. Durante el último ejercicio fiscal, 2022-23, FareShare redistribuyó el equivalente a casi 128 millones de comidas, es decir, 4 comidas cada segundo.

Acerca de The Felix ProjectThe Felix Project es la organización benéfica de redistribución de alimentos más grande de Londres. Fundada en 2016, rescata alimentos en buen estado que no se pueden vender y los entrega directamente a alrededor de 1.000 organizaciones y escuelas que apoyan a los necesitados. Nuestra visión es un Londres en el que nadie pase hambre y nunca se desperdicie comida en buen estado. En 2022, entregamos alimentos suficientes para preparar más de 29 millones de comidas. Para más información, visite: www.thefelixproject.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096899/IFCO_UK_felix.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2096900/IFCO_UK_felix_2.jpg

