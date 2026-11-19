(Información remitida por la empresa firmante)
NUEVA YORK, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- iFLYTEK anuncia ofertas de Black Friday en sus notebooks AINOTE AI, que combinan la experiencia de escritura similar a papel, la grabación de voz y una organización asistida por inteligencia artificial. La gama incluye el AINOTE 2, reconocido por los Guinness World Records como la tableta de tinta electrónica (E-Ink) más delgada del mundo, la cual ayuda a los usuarios a capturar ideas y conversaciones para luego transformarlas en pasos a seguir bien definidos.
Ofertas de Black Friday
Del 19 al 30, los compradores pueden ahorrar en lo siguiente en la tienda oficial de iFLYTEK :
Los compradores también pueden disfrutar de estas ventajas adicionales:
- Cada compra de AINOTE realizada durante la promoción incluye, además, puntas de repuesto para el lápiz sin coste adicional.
- Recupere el importe de su compra
Como parte de su promoción de Black Friday, iFLYTEK seleccionará al azar tres pedidos que cumplan con los requisitos, realizados durante la campaña, y reembolsará su importe. Los clientes pueden consultar todos los detalles sobre los requisitos y las condiciones en https://store.iflytek.com/pages/terms-and-conditions-of-black-friday-sales.
Escritura a mano natural, notas de reunión más útiles
AINOTE 2 integra notas manuscritas y conversaciones grabadas. Los usuarios pueden anotar sus propias ideas y prioridades mientras registran la discusión, para luego convertir tanto la escritura a mano como el audio en texto editable. Los resúmenes generados por IA recopilan los puntos clave, las decisiones y los pasos a seguir, mientras que las herramientas de calendario facilitan el seguimiento de las tareas.
Su pantalla de tinta electrónica con textura, una latencia de escritura de 20 ms y un lápiz óptico sensible a la presión ofrecen una sensación similar a la del papel. Las notas manuscritas permanecen vinculadas a la línea de tiempo del audio, lo que permite revisar el contexto original de cada anotación en lugar de depender únicamente de un resumen.
Diseñado para profesionales que prefieren escribir a mano pero gestionan habitualmente reuniones, entrevistas o conversaciones con clientes, AINOTE combina la libertad del papel y el lápiz con herramientas para revisar, organizar y actuar sobre la información.
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