iFLYTEK presenta AINOTE 2, la tablet de tinta electrónica con IA más delgada del mundo, en MWC26

iFLYTEK AINOTE - iFLYTEK

(Información remitida por la empresa firmante)

iFLYTEK presentó AINOTE 2 en MWC26, la tableta de tinta electrónica con IA más delgada del mundo según Guinness World Records. Con transcripción en 16 idiomas y traducción en 11, ofrece un espacio sin distracciones para profesionales

Madrid, 5 de marzo de 2026.- iFLYTEK, líder global en tecnologías de voz inteligente e inteligencia artificial, presentó AINOTE 2 durante su evento de lanzamiento global en el MWC26 de Barcelona. Bajo el lema "AI for Use, AI for Trust", la compañía dio a conocer nuevos productos y actualizaciones de IA, entre los que destaca AINOTE 2, una tableta E-Ink (tinta electrónica) impulsada por IA y diseñada para mejorar la productividad profesional mediante mayor concentración, comunicación segura y flujos de trabajo más inteligentes.



Más que un cuaderno digital, AINOTE 2 combina una experiencia de escritura similar al papel con un diseño ultradelgado, certificado por Guinness World Records como la tableta E-Ink más delgada del mundo. Ofrece un espacio de trabajo sin distracciones que ayuda a los profesionales a mantener la concentración y trabajar con eficiencia en entornos exigentes.



IA para convertir la información en decisiones

En el entorno profesional, las reuniones suelen requerir de una toma de notas constante, lo que comporta una pérdida de la capacidad de atención que deriva en la omisión de información y detalles relevantes.



AINOTE 2 reduce este problema gracias a la grabación con un solo clic y la transcripción en tiempo real en 16 idiomas, capturando automáticamente las conversaciones para que los usuarios puedan participar plenamente. La traducción en tiempo real en 11 idiomas y la identificación de interlocutores facilitan además la colaboración fluida en contextos internacionales.



Su pantalla tipo papel, con baja latencia de escritura, permite una experiencia natural y ágil, ideal para anotar ideas o realizar esquemas sin interrumpir el ritmo de la conversación. Las notas manuscritas pueden convertirse en texto editable y con función de búsqueda en 133 idiomas, lo que garantiza que la información clave se conserve y se recupere fácilmente.



Durante el evento global celebrado en el marco del MWC26, la compañía también anunció la ampliación de sus capacidades de IA mediante un servicio prémium, que incluye compatibilidad mejorada con grandes modelos —como Gemini 3— y transcripción sin conexión.



IA para la privacidad desde el diseño

Ante la creciente preocupación por la privacidad de los datos, AINOTE 2 admite la transcripción offline, lo que permite grabar y procesar conversaciones sensibles sin necesidad de conexión a internet, reforzando la confianza en entornos profesionales y escenarios donde la privacidad es prioritaria.



Diseñada para flujos de trabajo profesionales

Con un peso de solo 295 gramos y un grosor de 4,2 mm, AINOTE 2 cabe fácilmente en cualquier bolso de trabajo y resulta cómoda para llevar durante toda la jornada. Al mismo tiempo, ofrece una amplia pantalla E-Ink de 10,65 pulgadas, ideal para lectura concentrada y toma de notas.



Está pensada para distintos perfiles profesionales: directivos que necesitan claridad en las reuniones y decisiones ágiles; equipos de ventas que deben registrar necesidades y próximos pasos de sus clientes; así como estudiantes e investigadores que organizan ideas de clases y lecturas con conocimiento estructurado.



"AINOTE 2 nace con el objetivo de crear un espacio tranquilo y enfocado donde las ideas puedan desarrollarse con claridad y las decisiones se tomen con confianza", afirma Conan Guo, director general de Negocio Global y CPO de AINOTE. "Al mismo tiempo, la compañía apuesta por un diseño de producto más sostenible, con materiales responsables con el medio ambiente para generar un impacto positivo a largo plazo".



iFLYTEK exhibirá AINOTE 2 en el Hall 4, stand B20, del MWC Barcelona 2026, que se celebrará del 2 al 5 de marzo. Los visitantes podrán descubrir cómo la toma de notas con IA, la transcripción en tiempo real y un diseño libre de distracciones se combinan para redefinir la productividad profesional.



Para más información, visitar https://iflytek.info/45Zdxje.

Contacto

Emisor: iFLYTEK

Nombre contacto: Jack Zheng

Descripción contacto: PR iFLYTEK

Teléfono de contacto: 655578099



