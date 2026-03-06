iFLYTEK presenta en MWC26 sus soluciones integrales de IA privada y personalizable para la industria

Soluciones Integrales de IA de iFLYTEK - iFLYTEK

iFLYTEK presenta en el MWC26 sus nuevas soluciones integrales de IA, diseñadas para ofrecer a gobiernos y empresas una inteligencia artificial privada, personalizable y lista para implementar desde el primer momento

Madrid, 6 de marzo de 2026.- iFLYTEK, líder global en tecnologías de inteligencia artificial y voz inteligente, presenta sus Soluciones Integrales de IA en el MWC26 en Barcelona. Se trata de un sistema integrado de hardware y software para computación de IA privada e implementación de modelos, combinado con su Plataforma de Agentes para el desarrollo rápido de aplicaciones, ayudando a gobiernos y empresas a construir y operar sus propias capacidades de IA desde sus cimientos.



Un pilar práctico para una IA soberana

Las Soluciones Integrales de IA de iFLYTEK proporcionan un sistema totalmente integrado de hardware y software que ayuda a las organizaciones a optimizar y automatizar procesos de negocio clave mediante la IA. La solución está pensada para industrias con estrictas necesidades de seguridad, como medios de comunicación, telecomunicaciones, gobierno y finanzas, y admite una implementación privada local (on-premises), garantizando el control total sobre los datos y las operaciones.



Impulsado por computación local y motores de doble modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM), el sistema ofrece un rendimiento estable y funciona completamente de manera offline para cumplir con altos estándares de seguridad y cumplimiento normativo.



La solución ya está en uso en múltiples sectores. Por ejemplo, ha ayudado a equipos de medios de comunicación a gestionar diversos acentos y audio con ruido utilizando modelos entrenados de forma privada, permitiendo una transcripción rápida y de baja latencia para la producción de vídeo. En la práctica, la precisión mejoró en un 85% y la eficiencia de transcripción se triplicó, al tiempo que se redujeron los costos generales y se garantiza que los datos internos confidenciales se procesen de forma segura dentro de la organización.



Plataforma de Agentes: transformando la IA en productividad

La Plataforma de Agentes de iFLYTEK permite a las organizaciones convertir rápidamente sus flujos de trabajo existentes en aplicaciones impulsadas por IA. En lugar de empezar desde cero, los equipos pueden basarse en sus procesos actuales e implementar agentes inteligentes que automatizan y optimizan tareas empresariales específicas.



Con herramientas de sin código (no-code) y de bajo código (low-code), los equipos pueden crear e implementar rápidamente aplicaciones de IA sin necesidad de programación compleja. La plataforma admite la interacción multimodal, permitiendo que los agentes interactúen con los usuarios a través de voces enriquecidas y avatares visuales para una comunicación más natural. Los usuarios también pueden describir tareas en lenguaje sencillo para activar la automatización RPA, permitiendo que procesos complejos se ejecuten sin necesidad de programación manual.



Aplicaciones de IA probadas en producción

Aprovechando la plataforma de agentes, iFLYTEK presenta más de 30 Súper Agentes seleccionados en el MWC26, mientras que el ecosistema de la plataforma ahora incluye más de 1.3 millones de agentes inteligentes, lo que refleja su escala y adopción en el mundo real.



Dos aplicaciones emblemáticas destacan cómo se aplican estas capacidades en la práctica:



• OceanDoc, una solución de documentos con IA que genera informes profesionales estructurados con gráficos en segundos. Es utilizada por más de 8,000,000 de usuarios en todo el mundo, tanto en el mercado empresarial como de consumo, respaldando la eficiencia en la creación de contenidos y la elaboración de informes.



• OmniAvatar, una solución empresarial de IA para la creación de contenido con humanos digitales, que permite la creación de bajo costo de vídeos de marketing multilingües y ayuda a las organizaciones a escalar el contenido para audiencias globales.



"La IA solo crea valor cuando se puede implementar, en la que se puede confiar y que se puede usar a escala", declaró Vincent Zhan, Vicepresidente de iFLYTEK. "Al combinar infraestructura de IA local, agentes inteligentes y aplicaciones probadas, la compañía ayuda a las empresas a convertir la IA en productividad real."



iFLYTEK exhibirá en el Hall 4, Stand B20 en el MWC26 (del 2 al 5 de marzo), donde los visitantes podrán experimentar de primera mano sus Soluciones Integrales de IA y sus aplicaciones de agentes inteligentes.



Para más información, visitar: https://bit.ly/406mi7F

