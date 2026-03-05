iFLYTEK presenta a nivel global sus nuevas gafas con IA y el AI Interpret Mic en MWC26

AINOTE - iFLYTEK

La compañía muestra en Barcelona su ecosistema de traducción impulsada por IA, con soluciones seguras y escalables para facilitar la comunicación multilingüe en entornos reales

Madrid, 5 de marzo de 2026.- iFLYTEK presentó el pasado 3 de marzo, en el marco de MWC26 en Barcelona, sus nuevas gafas con IA y el AI Interpret Mic, un micrófono de interpretación simultánea impulsado por inteligencia artificial. Junto a estos nuevos dispositivos, la compañía mostró también su porfolio más amplio de soluciones de traducción por IA, demostrando cómo la IA avanzada ayuda a derribar barreras lingüísticas y facilita la comunicación inteligente en todos los sectores y en la vida cotidiana. Impulsado por modelos de IA de gran tamaño, el porfolio subraya el enfoque de iFLYTEK en ofrecer una interacción multilingüe precisa, segura y escalable en escenarios del mundo real.



Gafas con IA para la comunicación cara a cara

Pensadas especialmente para entornos empresariales internacionales, las nuevas iFLYTEK AI Glasses integran visión artificial y traducción de voz en tiempo real para ofrecer una interacción multilingüe fluida. Las gafas incorporan un sistema pionero de reducción de ruido multimodal con reconocimiento de lectura de labios, que permite identificar con precisión al interlocutor activo y filtrar el ruido de fondo en conversaciones complejas con múltiples participantes. Con un peso de solo 40 gramos, aproximadamente un 20 % más ligeras que productos comparables, ofrecen un diseño ligero y cómodo para un uso prolongado durante todo el día.



Durante el MWC26, las gafas despertaron un gran interés entre los visitantes y los medios de comunicación en el stand de iFLYTEK y recibieron el Premio de los Editores de MWC 2026, otorgado por la prestigiosa publicación tecnológica Digital Trends.



AI Interpret Mic para conferencias profesionales

El AI Interpret Mic es un micrófono de interpretación simultánea que combina un reconocimiento de voz de alta precisión con traducción en tiempo real. Diseñado para conferencias multilingües, se integra directamente con los sistemas de conferencias para facilitar una comunicación sincronizada en entornos profesionales.



Construyendo un ecosistema integral de traducción por IA

Más allá de los nuevos dispositivos, las capacidades de traducción por IA de iFLYTEK se extienden a una amplia gama de escenarios reales. En entornos de oficina cotidianos, AINOTE integra funciones de grabación y transcripción impulsadas por IA para mejorar la eficiencia en la toma de notas.



Para reuniones y llamadas multilingües, los AI Translation Earbuds permiten una comunicación natural en tiempo real. En escenarios de viajes de negocios, el Smart Translator facilita la interacción multilingüe instantánea. En grandes conferencias y foros internacionales, AI Interpreta ofrece interpretación simultánea a nivel empresarial, mientras que la AI Translation Screen da soporte a servicios públicos y destinos turísticos con una pantalla transparente de doble cara que muestra contenido bilingüe simultáneamente. La línea también incluye la aplicación Bavvo para necesidades de traducción cotidianas, así como la AI Recorder, que mejora aún más la productividad al convertir el contenido hablado en texto utilizable mediante transcripción y traducción en tiempo real.



En conjunto, estas aplicaciones reflejan la estrategia de iFLYTEK de construir un marco integral de traducción por IA para todos los escenarios, dando soporte tanto a la productividad individual como a la comunicación en eventos globales.



Estas capacidades se basan en los 26 años de experiencia de iFLYTEK en tecnologías del habla y del lenguaje. Su sistema de traducción automática ha superado evaluaciones a nivel nacional y ha mostrado un sólido rendimiento en pruebas de referencia (benchmarks) de lenguaje oral internacionales, lo que refleja el enfoque continuo de la compañía en avanzar hacia una IA multilingüe segura y escalable.



"La comunicación clara es la piedra angular de la colaboración global", señaló Vincent Zhan, vicepresidente de iFLYTEK. "Las tecnologías de traducción por IA de la compañía ayudan a personas y empresas a conectarse con mayor claridad y confianza en todo el mundo".



El porfolio de traducción por IA de iFLYTEK se exhibe del 2 al 5 de marzo en el Hall 4, stand B20 del MWC26. Los visitantes también pueden explorar la infraestructura de IA y las soluciones de IA de la compañía, y ver cómo estas tecnologías apoyan la innovación empresarial y la productividad diaria.



Más información en https://bit.ly/406mi7F.

